Повестки через интернет — какие обязанности появятся у призывников? Рассказывает эксперт

В 2024 году осенний призыв традиционно продлится с 1 октября до 31 декабря Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











С 1 октября в России стартовал призыв на срочную службу , главным нововведением которого станут электронные повестки через Реестр воинского учета . Как это будет происходить, что делать с такой повесткой и какая ответственность грозит за неявку — в этом материале.

Разработка Реестра воинского учета началась еще в 2023 году, но войдет в работу он с 1 ноября 2024 года. Теперь молодые люди смогут отправлять в военкомат актуальную информацию о себе через «Госуслуги».

— Согласно закону, каждый гражданин на воинском учете должен в течение двух недель передавать в военкомат сведения об изменении места работы, должности, учебы, о семейном положении и месте жительства, — рассказала главный юрист компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко. — Через Реестр сообщать эти данные станет гораздо удобнее, а собирать их будут в единую базу.

Если молодой человек не сообщит о себе эту информацию, он должен будет заплатить штраф до 5 тысяч рублей (согласно статье 21.5 КоАП).

Закон налагает такую же обязанность и на работодателя, но сейчас сведения передаются электронно через «Госуслуги» или их региональный аналог. В будущем их будут загружать напрямую в Реестр.

Если работодатель не уведомит военкомат о своих сотрудниках, он может заплатить штраф от 40 до 50 тысяч рублей (по статье 21.4 КоАП).

1 По каким повесткам обязаны являться призывники в военкомат с осени-2024? Согласно закону № 53, повестки могут вручаться несколькими способами: лично — сотрудники военкомата могут прийти домой, передать повестку через работодателя или сотрудника образовательной организации;

заказным письмом — в таком случае нужно прийти на почту, и работник поставит отметку в уведомлении о вручении;

в электронном виде — через Реестр воинского учета. — Повестку, размещенную в Реестре, нельзя будет не получить, — уточнила Клавдия Бакуменко. — Если парень зарегистрирован в системе, документ будет сразу считаться врученным, а если не зарегистрирован — вручится через 7 дней автоматически .











2 Какая ответственность следует за неявку по повестке в военкомат? Если призывник получил повестку, а в военкомат не пришел, ему придется заплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей . Если же призывник умышленно уклонялся от службы (например, несколько раз специально не пришел по повесткам), на него уже может быть наложена уголовная ответственность по статье 328 УК РФ, где максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы . Теперь за неявку по повестке на призывников могут наложить ограничения. Они не смогут: зарегистрировать ИП или самозанятость;

поставить недвижимость на кадастровый учет или регистрацию прав;

зарегистрировать автомобиль или другой транспорт и пользоваться им;

брать кредит или заём. Также могут накладываться и дополнительные неприятные ограничения: парню могут ограничить право на получение выплат, льгот, мер поддержки и иных преференций. Когда повестка вручена, призывник не может выехать за границу, пока не придет в военкомат. Его просто не выпустят из России, потому что в Реестре будет содержаться информация о нем. — Если вы не придете в военкомат и не подтвердите, что пропустили явку по уважительной причине, ограничения на вас наложат автоматически через 20 дней , — подчеркнула юрист «ПризываНет».











3 Что делать, если пришла повестка, а ты находишься за границей? При выезде из страны более чем на 6 месяцев, нужно сообщить об этом в военкомат в течение 2 недель . Если не исполнить эту обязанность, на гражданина может быть наложен штраф от 5 до 15 тысяч рублей . Если призывник уехал за границу, а военкомат об этом не знает, ему могут прислать электронную повестку. Конечно, парень вряд ли сможет срочно сорваться и приехать в Россию. Это значит, что ему грозит административная или даже уголовная ответственность.











4 Можно ли сняться с воинского учета дистанционно, если ты находишься за границей? Через «Госуслуги» можно сообщить сведения об отъезде за границу. Такое сообщение рассмотрят за 7 рабочих дней, а затем вас могут пригласить в военкомат для предоставления подтверждающих отъезд документов. Вы можете не приходить сами, а отправить представителя, у которого есть доверенность, — поэтому очень важно заранее оформить ее, например на близкого человека или юриста. Если вы уже получили повестку, но приехать в Россию не можете, ситуация гораздо сложнее. Скорее всего, придется заплатить штраф.











5 Как подготовиться к осеннему призыву 2024 года? В весенний призыв 2024 года повестки в военкомат вручали лично или направлялись заказным письмом. Иногда призывник мог не получить такую повестку: например, если его не было дома. С 1 ноября 2024 года не получить повестку станет невозможно . С 1 ноября регулярно проверяйте «Госуслуги». Помните, что даже если вы не увидели уведомление, вы обязаны прийти по повестке. Клавдия Бакуменко юрист компании «ПризываНет» С 1 ноября регулярно проверяйте «Госуслуги». Помните, что даже если вы не увидели уведомление, вы обязаны прийти по повестке. К осеннему призыву стоит подготовиться: собрать все необходимые документы, если у вас есть основания для отсрочки или освобождения, а также заранее сняться с воинского учета, если планируется переезд за границу.









