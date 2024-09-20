Когда дадут отопление в Ярославской области: власти назвали возможные сроки

Ярославская область будет готова начать отопительный сезон до конца сентября Источник: Максим Воробьев / E1.RU











В Ярославской области отопительный период может начаться до конца сентября. Об этом 20 сентября на заседании комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Руслан Маршалкин.

По его данным, сейчас степень готовности котельных к зиме в регионе составляет 93,9%. Хуже всего ситуация в Ростовском, Большесельском районах и Переславле-Залесском — менее 85%. Средняя готовность тепловых сетей — 94,7%. По данному параметру отстают Ростовский и Рыбинский районы (менее 90% сетей). Социальные объекты в области готовы на 99,8%.

— Прогнозно планируем до конца сентября все вопросы, препятствующие началу отопительного сезона, по муниципальным образованиям закрыть, — рассказал Маршалкин.

Отдельно на заседании комитета озвучили ситуацию с ремонтами теплотруб в Ярославле.

— На сегодняшний день 90% труб, которые нуждались в замене, переложены. Остались работы по благоустройству, где-то — по строительным конструкциям. Но уже сейчас препятствий для начала отопительного сезона, связанных с ремонтом, нет. Из тех 10%, которые осталось переложить, один участок находится в северном промышленном районе — там жилья нет. Второй — на улице Кооперативной. В этом месте осталось доделать небольшой участок — это можно сделать без ограничения теплоснабжения и горячего водоснабжения, — пояснил главный инженер ЯТС ПАО «ТГК-2» Алексей Дубинин.

Отметим, что при принятии решения о включении отопления оценивается не только готовность коммунальной инфраструктуры, но и погодные условия. Традиционно отопительный период начинается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице держится на отметке меньше +8 градусов.

Пока, по прогнозам синоптиков, определить, когда наступит нужный период, трудно. К примеру, в начале следующей недели, согласно Гидрометцентру, среднесуточные температуры будут составлять +7,5… +8,5 градуса. Но к концу недели обещают потепление, температура воздуха днем будет повышаться до +20… +21 градуса, ночью ожидается +5… +8 градусов.