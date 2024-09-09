«Она стала ему угрожать»: жена скандального парковщика из Ярославля ответила на обвинения соседей

Женщина рассказала, что неизвестные разрисовали рабочую «Газель» семьи Источник: предоставлено Яной Мамедовой











Жительница дома №49А на Тутаевском шоссе в Ярославле Яна Мамедова ответила на обвинения соседей в адрес ее мужа. Они заявляют, что Руслан (имя изменено, — Прим. Ред.) провоцирует конфликты из-за парковочных мест во дворе. Одна из жительниц по имени Наталья рассказывала, что у нее после перепалки с мужчиной начались проблемы с автомобилем — кто-то вытащил у иномарки боковые зеркала, а потом и вовсе порезал колеса.

Наталья предполагала, что это может быть дело рук Руслана, но Яна отрицает его причастность. И говорит: ее муж сам жертва. Она описала один из конфликтов, который произошел из-за парковки.

— Зимой мой муж приехал с работы, увидел, что во дворе много снега, машину никак не припарковать. Поехал за лопатой к другу, почистил место, поехал отдать лопату, приехал обратно, а на месте, которое он чистил, стояло авто Натальи, — рассказала Яна.

По словам женщины, в этот момент Наталья находилась в автомобиле. Руслан сделал ей замечание и попросил переставить машину.

— А она в ответ: «Где хочу там и ставлю». Начала его оскорблять и грубить мужу. Мол, ты тут не живешь и не имеешь право ставить машину. А он тут живет вместе со своей семьей уже 15 лет. Говорила: «Это не твое место, где хочу там и ставлю». Муж ответил: знает, что место не его, но он почистил его для своей машины, а не для нее, — рассказала Яна.

«Он на такое не пойдет никогда»

По словам Яны, после этого Руслан поставил машину позади автомобиля Натальи и ушел домой спать. Проснулся от того, что приехали сотрудники Госавтоинспекции и попросили переставить машину.

— Муж объяснил всю ситуацию, и сам сотрудник ГАИ подсказал, как поставить машину, чтобы она смогла выехать. Но ее это не устроило, она хотела, чтобы машину убрали эвакуатором. Гаишники сами сказали ей в лицо: «Женщина, вам не стыдно? Он почистил снег, а вы нагло ставите машину». И уехали, — рассказала Яна.

У соседки, с которой конфликтовал Руслан, спустя время пропали стекла из боковых зеркал Источник: Наталья Кондратьева

А спустя еще несколько месяцев кто-то порезал владелице авто шины Источник: Наталья Кондратьева











Вскоре после этого конфликта у Натальи вытащили стекла из боковых зеркал. Ее подозрение пало на Руслана, но Яна говорит — муж не при чем.

— Она утверждает, что, якобы, мой муж ей сломал зеркало. На момент этого происшествия муж был в дальнем рейсе. Летом кто-то ей проколол шины, она думает на моего мужа, но я уверена, что он на такое не пойдет никогда, — рассказала Яна.

По словам жены Руслана, в тот день, когда Наталье порезали шины, она возвращалась из детского сада. Соседка встретила ее у подъезда и стала задавать вопросы по поводу Руслана.

— Она мне прямо сказала, мол, я думаю, что это он. Пускай приходит и объясняет или доказывает, что это не он. Если не он, пускай ищет, кто это сделал. Через пару дней от нее пошли угрозы, что она сделает все, чтобы мой муж тут не жил, — рассказала Яна.

«Я пыталась решить конфликт»

По словам Яны, после угроз от соседей она пошла в полицию. А спустя несколько дней грузовую «Газель», которую Руслан оставлял на дворе, кто-то изрисовал граффити.

— На следующий день у подъезда дома муж увидел изрисованный кузов. Так как это машина моей мамы, мы с ней спустились к ней, хотели поговорить, но она не вышла. Написали заявление, но оно не было рассмотрено. Я пыталась к ней подойти поговорить, решить конфликт, но она все воспринимает как-то неадекватно. Конфликт незначительный был зимой и всё. Больше ни я ни он с ней не ругались. Это она все вредничает нам, непонятно почему. Зачем-то написала, что именно наша машина стоит на газоне, хотя это было всего один раз, так как некуда было поставить машину. Она сразу воспользовалась этим, чтобы навредничать нам. Хотя другие соседи также ставят на газон, Наталья их не фотографирует и не пишет на них жалобы, — рассказала Яна.

На записи — тот самый разговор. Мама Яны разгорячилась и требовала, чтобы Наталья вышла из квартиры. Сама Яна пыталась успокоить родительницу Источник: предоставлено Натальей Кондратьевой

Но на ссоры с Русланом жаловалась не только Наталья. Например, еще одна жительница дома — Елена, рассказывала, что когда она заняла место, куда свое авто обычно ставит Руслан, тот пинал ей колеса и просил перепарковаться.

Яна рассказала и об этом случае.

— По колесам был удар, но только чтобы включилась сигнализация и она вышла. Она вышла, и они решили этот вопрос, больше никогда не ругались. Никаких ссор и угроз ни с ее ни с его стороны не было, — рассказала жена Руслана.

Женщина уверяет, что после случившегося Руслан больше ни с кем не конфликтовал. Да и до этого с соседями удавалось найти общий язык. Сейчас семья просто хочет спокойствия.

— Сейчас все ставят машины и мы ни к кому претензий не имеем, так как прекрасно понимаем, что это не наше место. Конфликт был только из-за того, что он чистил, а она ставила два раза, как будто специально. Мы живем мирно, спокойно, никому не мешаем, работаем. У нее возникла к мужу неприязнь, потому что она думает, что это он проколол ей шины. Но ведь она сама говорит, что, может, зря его обвиняет.

29 августа Яна Мамедова сообщила, что к палатке ее мужа на рынке приехали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали ее супруга и увезли в отдел. Женщина предполагает, что это случилось из-за истории, связанной с порезанными шинами их соседки Натальи. Также Яна рассказала, что на следующее утро после задержания ее мужа торговая палатка на рынке, где работает семья, была изрисована граффити.

Женщина рассказала, что надпись появилась на палатке на следующий день после задержания Руслана Источник: Яна Мамедова











Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах этой истории.

Ранее мы публиковали комментарий юриста по поводу ситуации с парковочными местами. Он рассказал, что делать, когда кто-то пытается «застолбить» место во дворе, и законно ли это.