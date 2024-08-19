«Хозяин нашелся!»: в Ярославле разгорелись соседские войны из-за «застолбленного» места на парковке

Местные жители устали бороться с соседом, они боятся последствий Источник: предоставлено Натальей Кондратьевой / Кирилл Поверинов











У жителей Дзержинского района Ярославля разгорелись самые настоящие соседские войны из-за парковки во дворе. Один из жильцов занял аж два места на узеньком пятачке под окнами девятиэтажки на Тутаевском шоссе, 49а. Руслан (имя изменено. — Прим. ред.) утверждает, что именно он должен ставить туда свои автомобили, и выгоняет оттуда других. Соседи оказались с этим не согласны и попытались показать, что парковка во дворе общая. Но это вышло им боком.

Автовладельцы ставят машины на площадке у тротуара Источник: Кирилл Поверинов











«Пинал по колесам»

Место, которое жители многоэтажки называют парковкой, на деле — квадратный асфальтированный придомовой пятачок, куда едва поместится шесть машин. Тем не менее люди умудряются там парковаться, чтобы автомобили стояли на виду, под окнами квартир. Те, кому не хватило места, ставят машины дальше — вдоль второстепенной дороги, построенной возле высотки несколько лет назад.

Когда один из жильцов «застолбил» парковочные места, соседи сначала не восприняли это всерьез. Но потом возникали неудобства, которые длятся уже несколько лет.

— Он ставит тут вдоль два автомобиля: у него «Мерседес» и грузовая машина, — рассказала Наталья Кондратьева. — Когда кто-то ставил автомобили на эти места, он либо припирал их сзади, либо ставил машины с двух сторон — спереди и сзади.

По словам Натальи, «Газель» на фото — Руслана. Она стояла позади машины другого жильца дома, а спереди, как утверждает женщина, стояло еще одно авто Руслана Источник: предоставлено Натальей Кондратьевой











Зимой обстановка накалялась. По словам жильцов, если кто-то занимал место соседа, он мог пинать автомобили по колесам.

— Он пинал по колесам. Соседка теперь паркуется на второстепенке, сюда даже не заезжает. Мне зимой тоже делал замечание: мол, это мое место, выйди и перепаркуй машину. На что я ему ответила, что у дома нет ничьих мест. Я не вышла перепарковывать машину, тем более у меня ребенок маленький. Я пошутила, мол, мне что, выйти тебе другое место почистить? На что он ответил: «Да, я тебе сейчас и лопату дам». Потом его жена стала мне писать: «Как вам не стыдно, вы такая взрослая женщина, выйдите и перепаркуйте автомобиль, он же место чистил». А у нас чистит управляющая компания, — объяснила Наталья. — Он здесь свои усилия к очистке не прилагал.

На фото видно, что черный «Мерседес» заблокировал выезд красной иномарке. Впереди авто — тротуар, выехать машина может только задом Судя по фото, Руслан мог бы припарковать авто на свободное место параллельно золотистой иномарке, но встал между автомобилями соседей 1 из 2 На фото видно, что черный «Мерседес» заблокировал выезд красной иномарке. Впереди авто — тротуар, выехать машина может только задом Источник: предоставлено Натальей Кондратьевой

«Вынули зеркальные элементы»

После перепалки парковаться Наталья продолжила на том же месте. Но сосед ставил свое авто так, что машина женщины каждый раз оказывалась заблокированной. Тогда Наталья не выдержала и обратилась в Госавтоинспекцию.

— Они еще с одним соседом подхихикивали над тем, как я буду выезжать. Я вызвала ГАИ. Когда приехали сотрудники ГИБДД, он [сосед] чуть проехал и освободил место, но мне опять было не выехать. Я позвонила в ГИБДД и вызвала их второй раз. Они очень удивились, спрашивали, что у нас тут за войны. Я сказала, что у меня войны никакой нет, просто сосед не дает возможности выехать. Когда они приехали второй раз, он удосужился переставить автомобиль, там было свободное место, — рассказала Наталья.

Машину Натальи кто-то несколько раз портил Источник: Кирилл Поверинов











Наталья была уверена, что на этом конфликт закончился. Она стала ставить автомобиль в другое место — от греха подальше. Однако через неделю после вызова гаишников с ее машины пропали зеркала.

— Мой автомобиль был припаркован у соседнего дома № 47а. Я оставила его там примерно в три часа ночи, приехав с корпоратива. А в 11 утра мне уже позвонила дочь и сказала: «Мам, у тебя нет зеркальных элементов». То есть зеркала были на месте, а элементы, которые были внутри, вынули аккуратно. Рядом их не валялось, следов, из-за того что ночью шел снег, не было, — рассказала Наталья. — А потом такая же история произошла у нашей соседки Валерии, она парковала машину тут под балконом. У нее точно так же вынули зеркальные элементы.

Рядом с машиной стекол не было Источник: предоставлено Натальей Кондратьевой











Наталья связывает случившееся с произошедшей ссорой с соседом. Однако доказательств этой теории до сих пор нет. Женщина обращалась в полицию, но виновников так и не нашли.

Порезали колеса

Зима прошла, но проблема осталась. По словам Натальи, ближе к лету произошел новый конфликт.

— На парковке стояли три машины: его, следом машина соседа, а еще одну свою машину он [Руслан] припарковал на газоне, перекрыл выезд машине соседа. Я сфотографировала это и отправила в ГИБДД. Возможно, он за это штраф получил или еще что-то. И после этого, в июле, у моей машины были порезаны колеса, — рассказала Наталья.

Она отправилась в отдел полиции, вновь написала заявление. Однако успехом попытка восстановить справедливость не увенчалась. Уголовное дело так и не возбудили (документ, подтверждающий это, имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

— Мне откровенно сказали, мол, у нас нет участкового и никто ко мне не выйдет и не придет. И тем же вечером мне в домофон звонила жена этого соседа. Хотела со мной о чём-то поговорить, о чём я не знаю, писала мне в соцсетях какие-то непонятные угрозы, — рассказала Наталья.

Наталья обнаружила порезы на колесах и царапины на корпусе машины 1 из 3 Наталья обнаружила порезы на колесах и царапины на корпусе машины Источник: предоставлено Натальей Кондратьевой

«Пинали дверь, угрожали»

Спустя еще какое-то время Наталья успокоилась. Но в июле 2024 года ранним утром она услышала грохот. В ее квартиру ломились соседи, требовали открыть дверь и говорили, что сейчас приедет полиция. Ошарашенная Наталья открывать не стала.

— Ко мне стучались жена Руслана и ее мама. Пинали дверь, угрожали. Со мной в квартире был трехлетний внук, он очень напугался. И они мне кричали: «Ты испортила нашу машину, выходи, сейчас приедет полиция». Я была в шоке, не понимала, в чём дело, — рассказала Наталья.

Это видео Наталья записала в то утро, когда супруга Руслана пришла к ее двери. На записи слышны крики и ругательства Источник: предоставлено Натальей Кондратьевой

Спустя два часа Наталья всё же вышла из подъезда. Там она встретила разгневанных Руслана и его жену. По словам женщины, они снимали ее на телефон и кричали. Подняв глаза, она поняла, в чём причина их поведения. Грузовик Руслана оказался изрисован граффити.

— Там были оры, крики, думала, что их машину кто-то изуродовал. Но я что тогда, что сейчас без понятия, кто им изрисовал машину. Я точно к этому никакого отношения не имею. Может, и я-то зря на него грешу, но столько совпадений, — пустилась в рассуждения Наталья. — Место у нас, в принципе, есть. Но вот его место будто проклятое стало, кто ни поставит — вот такие истории в итоге. Никто уже связываться с ним не хочет.

Когда мы приехали к дому, автомобилей Руслана на парковке не было Источник: Кирилл Поверинов











«Стоит, руками машет»

Валерия тоже живет в многоэтажке на Тутаевском шоссе, 49а. По ее словам, у нее тоже был конфликт с Русланом, но давно — в 2020–2021 годах. Причина та же — парковка.

— Так как у нас не парковочные места, все ставят машины куда хотят. У Руслана на тот период было 2–3 легковые машины, одна из которых не ездила. В тот день машины, на которой он ездил, на парковке не было. У меня муж поставил машину рядышком. Уезжаем мы рано, дети в 8 часов в школе. То есть мы никому не мешаем, соседи выезжают позднее нас. Утром просыпаемся, видим, что наша машина подперта машиной соседа. Звоню в домофон и прошу его жену, чтобы она сказала мужу убрать машину. Всё культурно, — рассказала Валерия.

Валерия старалась быть вежливой с соседями Источник: Кирилл Поверинов











Выйдя из дома, она увидела Руслана. Тот, по ее словам, активно жестикулировал и что-то недовольно бурчал.

— Стоит во дворе, машет руками. Спросила, в чём проблема отъехать и дать выехать? А это была зима. А зимой у нас там не чистят, потому что мешали две его машины, которые стояли припаркованные. В итоге машину он отогнал, мы уехали, я вернулась домой, — рассказала Валерия.

Однако вечером и следующим утром ситуация повторилась. Сосед вновь заблокировал выезд своей машиной.

— Мы созвонились с его женой, снова попросила убрать машину, поскольку они прекрасно знали, что утром нам надо выезжать. В итоге он выхватил трубку и начал на ломаном русском ругаться, оскорблять моего мужа. Естественно, я отреагировала. Я писала заявление в полицию, потому что я испугалась. По факу того, что на придомовой территории стоит машина не на ходу. И на фоне этого произошел такой инцидент, — объяснила Валерия.

Жильцы дома боятся ставить машину на место, где привык парковаться скандальный сосед Источник: Кирилл Поверинов











«Я уже с ним не связываюсь»

71-летняя Елена тоже не в восторге от поведения Руслана. По ее словам, довод о том, что он чистит территорию от снега, неубедителен. Пенсионерка и сама разгребает завалы, когда нужно.

— Он здесь пару лет назад поставил свою «четверку», на которой не ездил. В итоге я поставила свою машину рядом. Сижу дома, слышу: брелок пиликает. Вышла, а он стоит и стучит мою машину по колесам. Говорит, мол: «Вы тут на мое место встали». Я говорю: «А я тут чищу, пожилой человек, на восьмом десятке лет. И все это видят. Вы на мое место встали, а я встала сюда». Он начал говорить, что тоже чистил место и говорил, чтобы я переставляла машину. Я говорю: «А почему я должна переставлять машину?», — эмоционально рассказала Елена.

После разговора на повышенных тонах конфликт не исчерпался. Руслан продолжил пинать колеса автомобиля пенсионерки.

— Говорил: «Чего ты тут встала, я буду постоянно стучать». И вот эти инциденты постоянно были. И чего мне сюда вставать? Я уж решила, что буду на другое место ставить, а то еще сделает мне чего-нибудь. Мы скандалили очень сильно, — рассказала Елена. — Но тут-то места не куплены. Я вот чищу не только место, а участок, чтобы мне развернуться можно было, и все мужчины это видят. Я же не говорю, что это мое место. Заняли — я поставила в другое место. А тут хозяин у нас нашелся. Это в том году был конфликт, в этом я уже с ним не связывалась. Уже просто боюсь ставить [машину] за ним, он может заблокировать.

Пенсионерка считает, что каждый может ставить машину куда хочет Источник: Кирилл Поверинов











Вышедшая в этот момент из дома соседка закивала в поддержку Елены:

— Он тут живет у матери своей жены. Это вообще не его квартира, — рассказала она. — Он тут как-то набуровил снега на своей «Газели» так, что выехать невозможно было. Была ситуация: мать срочно отвезти в больницу надо было, а на своей машине из-за этих завалов не выехать. Пришлось на такси. Потому что он тут снега намешал, для себя-то почистит, а что на остальной территории творится — ему наплевать. Трактору коммунальщиков не подъехать, у него «Газель»-то длинная. Он все говорил: «Пусть до меня дочистит». Ему объясняешь: «До тебя дочистит, а дальше-то людям никак не выехать, им же тоже надо выехать». Не сказать, что мы конфликтовали, но я говорила, что «Газель» можно перепарковать или на платную стоянку отправить. Здесь-то она нам у дома зачем нужна?

Днем парковка пустует, но вечером, по словам жильцов, двор будет заполнен машинами Источник: Кирилл Поверинов











Мы попытались связаться с семьей Руслана, чтобы услышать вторую сторону конфликта. На звонок в домофон квартиры, где живет мужчина с супругой и тещей, никто не ответил. На телефонный звонок жена Руслана тоже не ответила.

Что делать, если сосед «застолбил» место во дворе?

Адвокат Андрей Алёшкин в беседе с 76.RU рассказал, что пытаться занять «свое» парковочное место во дворе незаконно. Это может обернуться даже не административным разбирательством, а уголовной статьей.

— Это, безусловно, нарушение. Можно коллективно обратиться в полицию, добиться возбуждения уголовного дела по статье 330-й «Самоуправство». Указать на конкретное лицо, мол, все в доме думают, что это он. И указывать на это лицо как на лицо, которое, скорее всего, причинило им вред. И он сразу прекратит все свои шалости, мгновенно, — рассказал Андрей Алёшкин корреспонденту 76.RU.

Также юрист посоветвоал страховать свое имущество. В случае, если ваш автомобиль систематически портят, это тоже может сыграть роль в поисках вандала, который этим занимается.

— Самый лучший способ — застраховать свое имущество и вызывать участкового. Пусть он разбирается, устанавливает обстоятельства. Страховой надоест выплачивать возмещения, и она найдет этого проходимца. Поэтому два способа защиты: заявление в полицию и страховую, — уверен Андрей Алёшкин.

Одна из машин у дома стоит со спущенным колесом Источник: Кирилл Поверинов











А в случае, если в полиции неохотно занимаются расследованием, не стоит опускать руки и спускать проблему на тормозах. По мнению адвоката, следует проявить настойчивость и писать больше обращений.

— Больше писать, жаловаться, нужно обжаловать действие и бездействие сотрудника полиции. И если вы будете писать по два письма в день, обжаловать, в любом случае это надоест вышестоящему руководству и нерадивого сотрудника заставят работать. Только количество обращений может побудить участкового начать расследование, — рассказал юрист.