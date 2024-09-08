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Город Жителей Ярославской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Жителей Ярославской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Напряженная обстановка практически во всех районах региона

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Ярославцев предупредили о риске возникновения пожаров

Жителей Ярославской области предупредили о высоком риске возникновения пожаров. Такая ситуация сложилась из-за аномального жаркого сентября. По данным синоптиков, метеорологическое лето продлится практически до конца месяца.

— 8 сентября в Тутаевском, Первомайском, Некрасовском, Ярославском, Рыбинском, Угличском, Мышкинском, Некоузском районах и Переславле-Залесском, Ярославле, Рыбинске установилась высокая пожароопасность — четвертый класс. В Гаврилов-Ямском, Ростовском, Борисоглебском, Большесельском, Любимском, Даниловском районах чрезвычайная пожароопасность — 5 класс, — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

В понедельник, 9 сентября, в Гаврилов-Ямском, Ростовском, Борисоглебском, Большесельском, Любимском, Даниловском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность — пятый класс. В остальных муниципальных районах установится четвертый класс пожарной опасности.

— На территории районов складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, — добавили спасатели.

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