Жителей Ярославской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Жителей Ярославской области предупредили о высоком риске возникновения пожаров. Такая ситуация сложилась из-за аномального жаркого сентября. По данным синоптиков, метеорологическое лето продлится практически до конца месяца.
— 8 сентября в Тутаевском, Первомайском, Некрасовском, Ярославском, Рыбинском, Угличском, Мышкинском, Некоузском районах и Переславле-Залесском, Ярославле, Рыбинске установилась высокая пожароопасность — четвертый класс. В Гаврилов-Ямском, Ростовском, Борисоглебском, Большесельском, Любимском, Даниловском районах чрезвычайная пожароопасность — 5 класс, — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
В понедельник, 9 сентября, в Гаврилов-Ямском, Ростовском, Борисоглебском, Большесельском, Любимском, Даниловском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность — пятый класс. В остальных муниципальных районах установится четвертый класс пожарной опасности.
— На территории районов складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, — добавили спасатели.