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Город Сентябрь бьет рекорды жары: сколько в Центральной России продержится летняя погода

Сентябрь бьет рекорды жары: сколько в Центральной России продержится летняя погода

На грядущей неделе возможны дожди

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Сколько еще продержится тепло

Первая неделя сентября радовала жителей Центральной России ясной и жаркой погодой. На это влиял обширный антициклон, господствующий над Русской равниной. Сколько еще продлится метеорологическое лето?

— Прогнозы показывают, что в конце первой — начале второй декад сентября барический максимум будет постепенно разрушаться и смещаться к юго-востоку, но его влияние на погоду региона всё еще заметно. Более того, в последующие дни вдоль западной периферии этого атмосферного образования стараниями циклонов будут перемещаться теплые и преимущественно сухие воздушные массы, что продлит метеорологическое лето как минимум до середины сентября, а скорее всего, и до конца второй декады, — рассказали специалисты центра «Фобос».

Ожидаемый фон дневных температур — +22… +27 °C, а в отдельные дни будет еще жарче.

Небольшие дожди возможны лишь в четверг-пятницу, 12 и 13 сентября. При этом к похолоданию это не приведет.

— У сентября 2024 года есть все шансы не только стать «метеолетним» месяцем со средней температурой выше +15 °C, но и самым теплым как минимум в XXI веке, — добавили в «Фобосе».

Прогноз по дням:

  • днем 8 сентября ожидается ясная погода, +25… +27 °C, ветер слабый, давление немного выше нормы;

  • 9 сентября в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +17… +19 °C, днем +27… +29 °C, ветер юго-восточный, умеренный;

  • 10 сентября ожидается малооблачная погода; ночью +18… +20 °C, днем +27… +29 °C, ветер юго-восточный, умеренный;

  • 11 сентября в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +17… +19 °C, днем +25… +27 °C, ветер юго-восточный, умеренный;

  • 12 сентября ожидается переменная облачность; ночью +19… +21 °C, днем +24… +26 °C, ветер юго-восточный, умеренный.

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