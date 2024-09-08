Сентябрь бьет рекорды жары: сколько в Центральной России продержится летняя погода

Первая неделя сентября радовала жителей Центральной России ясной и жаркой погодой. На это влиял обширный антициклон, господствующий над Русской равниной. Сколько еще продлится метеорологическое лето?
— Прогнозы показывают, что в конце первой — начале второй декад сентября барический максимум будет постепенно разрушаться и смещаться к юго-востоку, но его влияние на погоду региона всё еще заметно. Более того, в последующие дни вдоль западной периферии этого атмосферного образования стараниями циклонов будут перемещаться теплые и преимущественно сухие воздушные массы, что продлит метеорологическое лето как минимум до середины сентября, а скорее всего, и до конца второй декады, — рассказали специалисты центра «Фобос».
Ожидаемый фон дневных температур — +22… +27 °C, а в отдельные дни будет еще жарче.
Небольшие дожди возможны лишь в четверг-пятницу, 12 и 13 сентября. При этом к похолоданию это не приведет.
— У сентября 2024 года есть все шансы не только стать «метеолетним» месяцем со средней температурой выше +15 °C, но и самым теплым как минимум в XXI веке, — добавили в «Фобосе».
Прогноз по дням:
днем 8 сентября ожидается ясная погода, +25… +27 °C, ветер слабый, давление немного выше нормы;
9 сентября в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +17… +19 °C, днем +27… +29 °C, ветер юго-восточный, умеренный;
10 сентября ожидается малооблачная погода; ночью +18… +20 °C, днем +27… +29 °C, ветер юго-восточный, умеренный;
11 сентября в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +17… +19 °C, днем +25… +27 °C, ветер юго-восточный, умеренный;
12 сентября ожидается переменная облачность; ночью +19… +21 °C, днем +24… +26 °C, ветер юго-восточный, умеренный.