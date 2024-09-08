Сентябрь бьет рекорды жары: сколько в Центральной России продержится летняя погода

Сколько еще продержится тепло Источник: Александра Мамонтова











Первая неделя сентября радовала жителей Центральной России ясной и жаркой погодой. На это влиял обширный антициклон, господствующий над Русской равниной. Сколько еще продлится метеорологическое лето?

— Прогнозы показывают, что в конце первой — начале второй декад сентября барический максимум будет постепенно разрушаться и смещаться к юго-востоку, но его влияние на погоду региона всё еще заметно. Более того, в последующие дни вдоль западной периферии этого атмосферного образования стараниями циклонов будут перемещаться теплые и преимущественно сухие воздушные массы, что продлит метеорологическое лето как минимум до середины сентября, а скорее всего, и до конца второй декады, — рассказали специалисты центра «Фобос».

Ожидаемый фон дневных температур — +22… +27 °C, а в отдельные дни будет еще жарче. специалисты центра «Фобос»

Небольшие дожди возможны лишь в четверг-пятницу, 12 и 13 сентября. При этом к похолоданию это не приведет.

— У сентября 2024 года есть все шансы не только стать «метеолетним» месяцем со средней температурой выше +15 °C, но и самым теплым как минимум в XXI веке, — добавили в «Фобосе».

Прогноз по дням: