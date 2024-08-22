Жил барин, а потом сделали школу: показываем заброшенную усадьбу в Ярославской глуши

Смотрим на заброшенную усадьбу под Ярославлем Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославской области есть множество деревень, в которых построены старинные церкви, дворянские дома или вековые избушки. В центре деревни Седельницы стоит усадебный дом XVIII века, который ныне заброшен.

— В 1737 году сельцо Седельницы находилось в границах Ярославского уезда, тогда еще провинции Московской губернии, и относилось к Игрицкой волости. Приход — церковь Великомученика Димитрия. Владельцем его на тот момент являлась вдова помещика Якова Степанова, Мария Андреевна Степанова. Селиверстовы в то время владели сельцами Турово и Сальниково, которые тоже относились к приходу церкви Великомученика Димитрия Игрицкой волости. В 1775 году сельцо Седельницы было обмежевано. Его владельцем в это время упоминался подпоручик Иван Никитич Селиверстов. В 1834 году Седельницами владела некая помещица Карнович, а в 1861 и 1864 гг. — Дмитрий Степанович Карнович, — рассказал краевед-исследователь Сергей Крылов.

Некоторым жителям Ярославской области удалось сохранить рассказы предков о жизни в историческом доме.

— В каменной усадьбе в 1912–1915 годы была на втором этаже картинная галерея. Моя бабушка, Квасникова Мария Павловна 1905 года рождения, в свои 7-8 лет ходила из Осташково к барину в няньки к его детям, — поделилась Ирина. — А еще рядом с домом был пруд, и старожилы рассказывали, что всё дно было выложено керамической изразцовой плиткой. Недалеко есть барский пруд. Туда ходили на лодочках кататься.

В советское время в деревне организовали совхоз, а в усадьбе открыли сельскую школу, куда также ходили дети из соседних поселений.

— Я живу тут с 73 года, раньше тут совхоз был. В заброшенной усадьбе была школа, почта была, библиотека, клуб и гараж. Сейчас всё продали и разрушили, — рассказал житель Седельниц Юрий.

Сейчас усадьба выглядит пугающе: окна разбиты, потолки обрушились, всё скрипит и сыпется. Фотограф 76.RU пробрался через заросли и изучил старинный дом. В этом фоторепортаже смотрим, как выглядит усадьба XVIII века спустя сотни лет.

Усадьба стоит в центре деревни Источник: Кирилл Поверинов











Вокруг всё обросло травой, даже с окон свисают растения Источник: Кирилл Поверинов











В первой комнате уже было заметно, в каком состоянии здание Источник: Кирилл Поверинов











Вокруг много вещей, которыми явно пользуются Источник: Кирилл Поверинов











В комнате лежит сено, старый холодильник и детские игрушки Источник: Кирилл Поверинов











Всё покрыто пылью и паутиной Источник: Кирилл Поверинов











Рядом с лестницей стоит дымоход Источник: Кирилл Поверинов











Он полностью покрыт плиткой Источник: Кирилл Поверинов











Лестница хорошо сохранилась и не подавала знаков обрушения Источник: Кирилл Поверинов











В помещениях царит полный бардак Источник: Кирилл Поверинов











На втором этаже дымоход разрушен Источник: Кирилл Поверинов











Вероятно, на этом стуле когда-то сидели школьники Источник: Кирилл Поверинов











На столе лежат сохранившиеся плитки Источник: Кирилл Поверинов











В большинстве комнат второго этажа обвалились потолки Источник: Кирилл Поверинов











По полу разбросаны закрутки Источник: Кирилл Поверинов











Портрет Пушкина, видимо, остался со школы Источник: Кирилл Поверинов











В комнатах много современного мусора Источник: Кирилл Поверинов











На стенах — старинные газеты Источник: Кирилл Поверинов











Усадьба скрыта в деревьях и высокой траве Источник: Кирилл Поверинов









