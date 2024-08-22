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Город фоторепортаж Жил барин, а потом сделали школу: показываем заброшенную усадьбу в Ярославской глуши

Жил барин, а потом сделали школу: показываем заброшенную усадьбу в Ярославской глуши

Фоторепортаж из старинного дома в деревне Седельницы

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3 комментария

Смотрим на заброшенную усадьбу под Ярославлем

В Ярославской области есть множество деревень, в которых построены старинные церкви, дворянские дома или вековые избушки. В центре деревни Седельницы стоит усадебный дом XVIII века, который ныне заброшен.

— В 1737 году сельцо Седельницы находилось в границах Ярославского уезда, тогда еще провинции Московской губернии, и относилось к Игрицкой волости. Приход — церковь Великомученика Димитрия. Владельцем его на тот момент являлась вдова помещика Якова Степанова, Мария Андреевна Степанова. Селиверстовы в то время владели сельцами Турово и Сальниково, которые тоже относились к приходу церкви Великомученика Димитрия Игрицкой волости. В 1775 году сельцо Седельницы было обмежевано. Его владельцем в это время упоминался подпоручик Иван Никитич Селиверстов. В 1834 году Седельницами владела некая помещица Карнович, а в 1861 и 1864 гг. — Дмитрий Степанович Карнович, — рассказал краевед-исследователь Сергей Крылов.

Некоторым жителям Ярославской области удалось сохранить рассказы предков о жизни в историческом доме.

— В каменной усадьбе в 1912–1915 годы была на втором этаже картинная галерея. Моя бабушка, Квасникова Мария Павловна 1905 года рождения, в свои 7-8 лет ходила из Осташково к барину в няньки к его детям, — поделилась Ирина. — А еще рядом с домом был пруд, и старожилы рассказывали, что всё дно было выложено керамической изразцовой плиткой. Недалеко есть барский пруд. Туда ходили на лодочках кататься.

В советское время в деревне организовали совхоз, а в усадьбе открыли сельскую школу, куда также ходили дети из соседних поселений.

— Я живу тут с 73 года, раньше тут совхоз был. В заброшенной усадьбе была школа, почта была, библиотека, клуб и гараж. Сейчас всё продали и разрушили, — рассказал житель Седельниц Юрий.

Сейчас усадьба выглядит пугающе: окна разбиты, потолки обрушились, всё скрипит и сыпется. Фотограф 76.RU пробрался через заросли и изучил старинный дом. В этом фоторепортаже смотрим, как выглядит усадьба XVIII века спустя сотни лет.

Усадьба стоит в центре деревни

Вокруг всё обросло травой, даже с окон свисают растения

В первой комнате уже было заметно, в каком состоянии здание

Вокруг много вещей, которыми явно пользуются

В комнате лежит сено, старый холодильник и детские игрушки

Всё покрыто пылью и паутиной

Рядом с лестницей стоит дымоход

Он полностью покрыт плиткой

Лестница хорошо сохранилась и не подавала знаков обрушения

В помещениях царит полный бардак

На втором этаже дымоход разрушен

Вероятно, на этом стуле когда-то сидели школьники

На столе лежат сохранившиеся плитки

В большинстве комнат второго этажа обвалились потолки

По полу разбросаны закрутки

Портрет Пушкина, видимо, остался со школы

В комнатах много современного мусора

На стенах — старинные газеты

Усадьба скрыта в деревьях и высокой траве

Местами окна выбиты

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Комментарии
3
Гость
22 августа 2024, 07:18
если бы не Революция то ничего бы не было, но смогли вернуться к царизму и барщине
Гость
22 августа 2024, 09:48
Жил и жил и что,старье надо сносить,и отдавать люлям под застройку.Тенденция все бараки,конюшни старые признавать,как памятники истриии,без работы не останутся
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