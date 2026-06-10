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Еда Что приготовить Инструкция Летний салат с грибами и огурцом — простой рецепт для тех, кто следит за фигурой

Летний салат с грибами и огурцом — простой рецепт для тех, кто следит за фигурой

Без майонеза и за 15 минут — быстро, вкусно, легко

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Фьюжн на тему Востока в вашей тарелке | Источник: Анна Золотова / NGS.RUФьюжн на тему Востока в вашей тарелке | Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Фьюжн на тему Востока в вашей тарелке

Источник:
Анна Золотова / NGS.RU

В летнюю жару хочется чего-то лёгкого, сочного и быстрого. Этот салат с грибами — настоящая находка: шампиньоны, шиитаки, а может — маринованные? Выбирайте грибы на свой вкус. Добавьте овощей, кинзу, специй и заправьте лимонным соком. Получается очень освежающе, сытно и без тяжести после. Идеально для пикника или ужина на веранде. Рассказываем, как готовить блюдо, к которому вы вернетесь еще не раз.

Ингредиенты

  • Шампиньоны — 250 грамм;

  • Помидоры — 1 штука;

  • Огурцы — 1 штука;

  • Салат — 40 грамм;

  • Кинза — 10 грамм;

  • Перец болгарский — 1 штука;

  • Чеснок — 3-4 зубчика;

  • Морковь — 1 штука;

  • Соевый соус — 1 столовая ложка;

  • Кориандр — 1-1,5 чайной ложки;

  • Красный молотый перец — по вкусу;

  • Соль — по вкусу;

  • Масло растительное — 3-4 столовые ложки;

  • Сок лимонный (уксус) — 1 десертная ложка.

Приготовление

  1. Грибы очистите и нарежьте. Если они мелкие, то оставьте целиком. Морковь натрите на корейской терке, помидоры, огурцы и перец нарежьте кубиками.

  2. Отправьте грибы на разогретую сковороду без масла, огонь — средний. Дождитесь, когда выделится влага, и немного ее выпарьте. Влейте соевый соус и добавьте зубчик рубленого чеснока. Посолите и добавьте немного кориандра, так как грибы очень хорошо впитывают все ароматы именно на этом этапе. Помешивая, держите грибы на огне еще пару минут.

  3. Добавьте к ним морковь и жарьте еще три минуты. Нужно, чтобы морковь слегка подвяла, но при этом оставалась альденте, а грибы уменьшились в объеме, но не подгорели.

  4. Листья салата и кинзу тщательно промойте в воде. Порвите салат руками, порубите остальной чеснок, нарежьте кинзу.

  5. Все подготовленные ингредиенты вместе с грибами выложите в салатник. Добавьте чеснок, кориандр, красный перец, соль, лимонный сок или уксус.

  6. Нагрейте в сковороде растительное масло до дымка и сразу же полейте его на чеснок. Перемешайте и подавайте. Салат с шампиньонами и овощами по-восточному останется вкусным, даже когда постоит.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Салат Обед Рецепт
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