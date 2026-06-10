Летний салат с грибами и огурцом — простой рецепт для тех, кто следит за фигурой

Грибы очистите и нарежьте. Если они мелкие, то оставьте целиком. Морковь натрите на корейской терке, помидоры, огурцы и перец нарежьте кубиками.

Отправьте грибы на разогретую сковороду без масла, огонь — средний. Дождитесь, когда выделится влага, и немного ее выпарьте. Влейте соевый соус и добавьте зубчик рубленого чеснока. Посолите и добавьте немного кориандра, так как грибы очень хорошо впитывают все ароматы именно на этом этапе. Помешивая, держите грибы на огне еще пару минут.

Добавьте к ним морковь и жарьте еще три минуты. Нужно, чтобы морковь слегка подвяла, но при этом оставалась альденте, а грибы уменьшились в объеме, но не подгорели.

Листья салата и кинзу тщательно промойте в воде. Порвите салат руками, порубите остальной чеснок, нарежьте кинзу.

Все подготовленные ингредиенты вместе с грибами выложите в салатник. Добавьте чеснок, кориандр, красный перец, соль, лимонный сок или уксус.