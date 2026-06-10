Летний салат с грибами и огурцом — простой рецепт для тех, кто следит за фигурой

В летнюю жару хочется чего-то лёгкого, сочного и быстрого. Этот салат с грибами — настоящая находка: шампиньоны, шиитаки, а может — маринованные? Выбирайте грибы на свой вкус. Добавьте овощей, кинзу, специй и заправьте лимонным соком. Получается очень освежающе, сытно и без тяжести после. Идеально для пикника или ужина на веранде. Рассказываем, как готовить блюдо, к которому вы вернетесь еще не раз.
Ингредиенты
Шампиньоны — 250 грамм;
Помидоры — 1 штука;
Огурцы — 1 штука;
Салат — 40 грамм;
Кинза — 10 грамм;
Перец болгарский — 1 штука;
Чеснок — 3-4 зубчика;
Морковь — 1 штука;
Соевый соус — 1 столовая ложка;
Кориандр — 1-1,5 чайной ложки;
Красный молотый перец — по вкусу;
Соль — по вкусу;
Масло растительное — 3-4 столовые ложки;
Сок лимонный (уксус) — 1 десертная ложка.
Приготовление
Грибы очистите и нарежьте. Если они мелкие, то оставьте целиком. Морковь натрите на корейской терке, помидоры, огурцы и перец нарежьте кубиками.
Отправьте грибы на разогретую сковороду без масла, огонь — средний. Дождитесь, когда выделится влага, и немного ее выпарьте. Влейте соевый соус и добавьте зубчик рубленого чеснока. Посолите и добавьте немного кориандра, так как грибы очень хорошо впитывают все ароматы именно на этом этапе. Помешивая, держите грибы на огне еще пару минут.
Добавьте к ним морковь и жарьте еще три минуты. Нужно, чтобы морковь слегка подвяла, но при этом оставалась альденте, а грибы уменьшились в объеме, но не подгорели.
Листья салата и кинзу тщательно промойте в воде. Порвите салат руками, порубите остальной чеснок, нарежьте кинзу.
Все подготовленные ингредиенты вместе с грибами выложите в салатник. Добавьте чеснок, кориандр, красный перец, соль, лимонный сок или уксус.
Нагрейте в сковороде растительное масло до дымка и сразу же полейте его на чеснок. Перемешайте и подавайте. Салат с шампиньонами и овощами по-восточному останется вкусным, даже когда постоит.