Осторожно, ЗОЖ: эти 6 полезных продуктов вам только навредят

Самая обидная ловушка — это когда ты изо всех сил стараешься правильно питаться, тратишь кучу денег на фермерские продукты, но вместо легкости получаешь вздутие живота, вечную усталость и лишние килограммы. Знакомая картина? Всё дело в скрытых врагах, которые мастерски притворяются спонсорами нашей красоты. Знаете ли вы, что ваш любимый зеленый чай может стать причиной тромбов, а диетическая кола бьет по гормонам сильнее обычной? Пришло время провести честную ревизию в холодильнике и узнать всю правду о продуктах, чья мнимая польза сильно преувеличена.
Зеленый чай
Зеленый чай по праву считается напитком здоровья. В каждой чашке содержится приличная доза катехинов — это мощные природные защитники (антиоксиданты), которые разгоняют метаболизм, помогают сбросить лишний вес, поддерживают работу сердца и даже защищают клетки от онкологии.
Тем не менее медики выделяют три категории людей, которым с зеленым чаем нужно быть очень осторожными.
Во-первых, это люди с чувствительным желудком и пищеварением.
— Любые чаи с определенными свойствами вызывают повышенный отток желчи, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Поэтому, если у вас желчнокаменная болезнь, язва желудка, язва 12-перстной кишки и другие классические заболевания ЖКТ, лучше проконсультироваться со специалистом.
Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.
Во-вторых, это гипертоники и люди с больными сосудами. При повышенном давлении и атеросклерозе от крепко заваренного зеленого чая лучше вообще отказаться. В нем содержится много кофеина и теофиллина, которые сильно бодрят нервную систему. Когда мозг перевозбуждается, сосуды начинают сужаться, а это крайне опасно при проблемах с давлением и может спровоцировать сбои вплоть до образования тромбов в головном мозге.
Третья категория — те, кто плохо засыпает по ночам. И здесь снова виноват кофеин. Даже одна кружка чая, выпитая поздним вечером, способна заставить мозг активно работать, а сердце — биться чаще. В итоге вы будете полночи ворочаться в кровати. Чтобы сон был крепким, специалисты советуют пить чай минимум за два часа до того, как лечь в постель. А пожилым людям лучше перенести все чаепития исключительно на первую половину дня.
Обезжиренные продукты
Обезжиренные продукты часто позиционируются как основа здорового питания, но на самом деле они могут принести организму больше вреда, чем пользы. Когда производители убирают из продукта жир, они лишают его вкуса и правильной консистенции. Чтобы вернуть продукту привлекательность, в ход идут различные хитрости.
Вот главные причины, почему обезжиренные продукты могут быть вредны.
1. Скрытый сахар и «химические» добавки
Продукт без жира становится пресным и похожим на резину. Чтобы это исправить, производители щедро добавляют в него сахар и искусственные подсластители (в результате калорийность йогурта 0% может быть выше, чем у обычного), крахмал, муку и загустители для придания густоты, ароматизаторы и усилители вкуса, чтобы имитировать натуральный продукт.
2. Организм не усваивает витамины
Жир жизненно необходим для усвоения жирорастворимых витаминов, таких как A, D, E и K. Если вы едите обезжиренный творог, содержащийся в нем кальций и добавленные витамины практически не усвоятся организмом, так как без жировых молекул этот процесс не запускается.
3. Постоянное чувство голода и переедание
Жиры отвечают за долгое чувство сытости и сигнализируют мозгу о том, что мы наелись. Обезжиренная еда усваивается мгновенно, вызывая резкий скачок сахара в крови, после чего быстро наступает сильный голод. В итоге человек съедает в два раза больше, чем если бы он съел порцию продукта нормальной жирности.
4. Риск для гормональной системы и кожи
Полезные жиры — это главный строительный материал для гормонов (особенно женских, таких как эстроген). Постоянный дефицит жиров в рационе приводит к нарушению обмена веществ, сбоям в работе гормональной системы, сухости кожи, ломкости волос и ногтей.
5. Риск развития депрессии и усталости
Наш мозг на 60% состоит из жиров. Хроническая «обезжиренная» диета ухудшает память, снижает концентрацию внимания, приводит к быстрой утомляемости и повышает риск развития депрессивных состояний.
Врачи и диетологи рекомендуют выбирать продукты с естественной средней жирностью:
творог: 5 или 9% вместо 0%;
молоко и кефир: 2,5 или 3,2% вместо 0,5%;
сметана: 15% вместо 10% с загустителями.
Брокколи
На первый взгляд, брокколи выглядит совершенно безобидной. Но если разобраться, она, как и все ее капустные «родственники», относятся к так называемым гойтрогенам — особым веществам, мешающим нормальной работе щитовидки, что в худшем случае может привести к появлению зоба.
В целом врачи советуют убрать свежую капусту из рациона при следующих проблемах:
заболевания щитовидной железы — в капусте содержится слишком много йода, нарушающего баланс при болезнях этого органа;
проблемы с желудком и кишечником — при обострении язвы или гастрита сырые овощи только ухудшат ситуацию (в крайнем случае их можно есть строго в вареном виде);
сбои в работе поджелудочной железы — если организму не хватает ферментов, свежие листья вызовут сильные боли, спазмы и жуткое вздутие живота.
Врач-диетолог Ирина Торопыгина подтверждает: людям с чувствительным пищеварением нужно быть настороже. Если вы склонны к метеоризму и дискомфорту в животе, то даже обычная квашеная капуста вам противопоказана. Всё, конечно, индивидуально, но в любом случае переедать не стоит.
— Рекомендованная порция для здорового взрослого человека — не больше 150 граммов в день, — говорит Ирина Торопыгина.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Энергетические батончики
Энергетические батончики часто рекламируют как идеальный перекус для спортсменов и адептов ЗОЖ. Однако за красивой оберткой с надписями «фитнес», «протеин» и «энергия» часто скрывается обычная конфета.
Главная проблема большинства фитнес-батончиков — огромное количество скрытого сахара. Чтобы продукт был вкусным, производители щедро добавляют в него подсластители. Даже если на упаковке написано «без сахара», в составе часто можно найти его замаскированные аналоги: фруктозу и инвертный сироп, мальтодекстрин и кукурузный сироп, патоку, финиковый сироп или мед.
В результате один такой «полезный» перекус может содержать до 30–40 граммов сахара — это дневная норма для взрослого человека.
Кроме того, энергетические батончики очень калорийны: в одном маленьком брусочке весом 50 граммов может быть столько же калорий, сколько в полноценном обеде (около 200–350 ккал). При этом из-за высокого гликемического индекса они вызывают резкий скачок глюкозы в крови. Энергия прилетает мгновенно, но уже через 40–60 минут сахар резко падает, и человек начинает испытывать еще более дикий голод. В итоге такой перекус ведет к перееданию и лишним килограммам.
А еще для того, чтобы батончик держал форму, долго не портился и приятно хрустел, в него нередко добавляют пальмоядровое, кокосовое или частично гидрогенизированное масло. Это источники насыщенных жиров и трансжиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина, забивают сосуды и увеличивают риск проблем с сердцем.
Если вам действительно нужен быстрый перекус в дорогу, внимательно читайте состав:
ищите цельные ингредиенты — на первых местах в составе должны стоять орехи, сушеные фрукты или овсяные хлопья, а не сиропы;
считайте сахар — выбирайте те варианты, где количество чистого сахара не превышает 5–7 граммов на порцию;
избегайте «химии» — чем меньше в составе красителей, ароматизаторов, пальмового масла и непонятных добавок, тем лучше.
Цитрусовые соки
Все мы с детства знаем, что цитрусовые — это кладезь здоровья, а уж про ударную дозу витамина C в них не говорил только ленивый. Однако ученые обнаружили у этих фруктов неожиданный и довольно пугающий секрет: у людей, которые слишком активно налегают на цитрусовые соки и свежие плоды, возрастает риск заболеть меланомой — раком кожи.
Виной всему особые природные вещества — псоралены, которыми богаты эти фрукты. Эти соединения работают как своеобразный магнит для солнца: они активно впитывают ультрафиолет, из-за чего солнечные лучи начинают гораздо сильнее повреждать клетки нашей ДНК.
Правда, медики спешат успокоить: сами по себе мандарины или грейпфруты рак не вызывают. Опасность возникает только тогда, когда псоралены встречаются с мощным загаром. Проще говоря, если вы решите выпить стаканчик свежевыжатого грейпфрутового сока прямо во время отдыха на пляже или в солярии, то подставите свою кожу под серьезный удар.
Впрочем, в наших широтах к цитрусовым гораздо чаще возникают другие, более приземленные претензии — они считаются мощнейшими аллергенами. Врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева объясняет это тем, что для жителей России эти южные фрукты исторически являются чужеродными, поэтому наш организм нередко реагирует на них аллергией.
— Также кислый вкус цитрусовых стимулирует образование пищеварительных соков, особенно соляной кислоты желудка, что может спровоцировать обострение гастрита, — добавляет Вероника Черанева.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Диетические напитки
Диетические напитки (с пометками Zero, Light, «без сахара») кажутся идеальной и безопасной альтернативой обычным газировкам. Однако то, что в них нет калорий, вовсе не делает их полезными для здоровья. Чтобы сохранить привычный сладкий вкус, производители заменяют сахар мощными искусственными подсластителями (аспартамом, ацесульфамом калия, сукралозой), которые и несут в себе главные скрытые угрозы.
Вот основные причины, почему диетические напитки могут сильно навредить организму.
1. Обман мозга и провокация сильного голода
Когда на язык попадает сладкая газировка, рецепторы посылают сигнал в мозг: «Едет энергия!» Организм запускает пищеварительные процессы и ждет калории. Однако искусственный заменитель калорий не несет. Обманутый мозг понимает, что его обделили, и начинает требовать настоящую еду с двойной силой. В результате у человека просыпается дикий аппетит, и он переедает, компенсируя «сэкономленные» калории обычной пищей.
2. Риск развития сахарного диабета II типа
Несмотря на отсутствие сахара, регулярное употребление диетических напитков парадоксальным образом повышает риск нарушения обмена веществ. Постоянная бомбардировка организма суперсладкими химическими веществами приучает ткани хуже реагировать на инсулин. Со временем это может привести к инсулинорезистентности и метаболическому синдрому.
3. Нарушение микрофлоры кишечника
Сахарозаменители (особенно сукралоза и сахарин) токсичны для полезных бактерий, живущих в нашем кишечнике. Они угнетают здоровую микрофлору, что приводит к вздутию живота и метеоризму, проблемам с пищеварением, снижению иммунитета (ведь большая его часть формируется именно в кишечнике).
4. Разрушение зубной эмали
Многие думают, что зубы портятся только от сахара, но это миф. В диетических газировках содержится огромное количество ортофосфорной и лимонной кислоты. Кислая среда буквально разъедает защитную эмаль зубов, приводит к их истончению, высокой чувствительности к горячему или холодному и провоцирует появление кариеса даже быстрее, чем обычные сладости.
5. Вымывание кальция и вред для костей
Всё та же ортофосфорная кислота, которая придает напиткам приятную кислинку, является врагом нашей костной системы. Чтобы нейтрализовать избыток кислоты в крови, организм вынужден забирать кальций из собственного «депо» — костей и зубов. Регулярное увлечение «лайт»-напитками делает кости более хрупкими и увеличивает риски развития остеопороза в будущем.
6. Зависимость и нагрузка на нервную систему
Искусственные подсластители в сотни раз слаще обычного сахара. Они вызывают мощный выброс дофамина (гормона удовольствия), из-за чего обычная еда (ягоды, фрукты) начинает казаться пресной и невкусной. Кроме того, в большинство таких газировок добавляют ударные дозы кофеина для бодрости. В сочетании с химической сладостью это перегружает нервную систему, вызывая тревожность, головные боли и проблемы со сном.
Если хочется чего-то освежающего и вкусного без лишних калорий, лучше заменить диетическую газировку на обычную газированную минеральную воду с долькой лимона, лайма или свежего огурца, натуральный домашний холодный чай (зеленый или каркаде) с мятой, воду, настоянную на свежих ягодах и базилике.