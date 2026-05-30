Осторожно, ЗОЖ: эти 6 полезных продуктов вам только навредят

Обезжиренные продукты часто позиционируются как основа здорового питания, но на самом деле они могут принести организму больше вреда, чем пользы. Когда производители убирают из продукта жир, они лишают его вкуса и правильной консистенции. Чтобы вернуть продукту привлекательность, в ход идут различные хитрости.

Вот главные причины, почему обезжиренные продукты могут быть вредны.

1. Скрытый сахар и «химические» добавки

Продукт без жира становится пресным и похожим на резину. Чтобы это исправить, производители щедро добавляют в него сахар и искусственные подсластители (в результате калорийность йогурта 0% может быть выше, чем у обычного), крахмал, муку и загустители для придания густоты, ароматизаторы и усилители вкуса, чтобы имитировать натуральный продукт.

2. Организм не усваивает витамины

Жир жизненно необходим для усвоения жирорастворимых витаминов, таких как A, D, E и K. Если вы едите обезжиренный творог, содержащийся в нем кальций и добавленные витамины практически не усвоятся организмом, так как без жировых молекул этот процесс не запускается.

3. Постоянное чувство голода и переедание

Жиры отвечают за долгое чувство сытости и сигнализируют мозгу о том, что мы наелись. Обезжиренная еда усваивается мгновенно, вызывая резкий скачок сахара в крови, после чего быстро наступает сильный голод. В итоге человек съедает в два раза больше, чем если бы он съел порцию продукта нормальной жирности.

4. Риск для гормональной системы и кожи

Полезные жиры — это главный строительный материал для гормонов (особенно женских, таких как эстроген). Постоянный дефицит жиров в рационе приводит к нарушению обмена веществ, сбоям в работе гормональной системы, сухости кожи, ломкости волос и ногтей.

5. Риск развития депрессии и усталости

Наш мозг на 60% состоит из жиров. Хроническая «обезжиренная» диета ухудшает память, снижает концентрацию внимания, приводит к быстрой утомляемости и повышает риск развития депрессивных состояний.

Врачи и диетологи рекомендуют выбирать продукты с естественной средней жирностью: