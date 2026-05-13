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Еда Эксперимент «Масло без скидки не возьму»: предложили пенсионерам оплатить их покупки в супермаркете. Что они выбрали — видео

«Масло без скидки не возьму»: предложили пенсионерам оплатить их покупки в супермаркете. Что они выбрали — видео

Пожилые люди рассказали, как им живется во время роста цен

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Желтый ценник и никакой колбасы: на что пенсионерам в Самаре хватает денег, а на что нет

Источник:

Ксения Бирюкова, Алексей Ногинский / 63.RU

Корреспонденты 63.RU вышли на улицы Самары, чтобы узнать, как рост цен отразился на реальных продуктовых корзинах пожилых людей. Что пенсионеры могут себе позволить, а от чего приходится отказываться? И главное — хватает ли им пенсии на сытую и комфортную жизнь?

Мы предложили пенсионерам взять в магазине всё, что им хочется, при условии, что оплатим эту покупку.

Итог нашего мини-эксперимента — четыре полных пакета продуктов для четырех бабушек, которые согласились рассказать о своих расходах. Сразу скажем: уговорить их было непросто. Во-первых, многие думали, что корреспонденты 63.RU — мошенники. Во-вторых, даже если доверяли, люди старшего поколения воспитаны так, что брать помощь для них почти стыдно. «Спасибо, ничего не нужно», — эту фразу мы слышали чаще всего.

Те же, кто откликнулись, рассказали: пенсии сейчас хватает «на коммуналку и один поход к зубному». В магазинах они обычно берут молоко, хлеб, яйца. Редко позволяют себе что-то другое.

«Масло без скидки не возьму», — говорят пенсионерки. Колбасу, свежую красную рыбу или нормальные овощи никто из наших героинь тоже в тележку не положил. Главные правила бабушки: смотреть на жёлтые ценники, сравнивать вес и не стесняться спросить: «А что по акции?»

Как именно четыре бабушки потратили наши деньги и какие хитрости покупок по акции мы подсмотрели — смотрите в видео выше.

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Ксения БирюковаКсения Бирюкова
Ксения Бирюкова
SMM-редактор
Алексей НогинскийАлексей Ногинский
Алексей Ногинский
видеожурналист
Пенсия Продукты в магазине Супермаркет Продуктовая корзина
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Комментарии
6
Гость
13 мая, 21:43
нам по 40 лет, у нас зарплата 35-40 тыс, вы тоже без скидки ничего не покупаем, слава богу скоро лето не надо платить за отопление.
Гость
13 мая, 14:36
Хотели назад в СССР - нате, получайте. Родились в нищете и помрете так же
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Гость
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