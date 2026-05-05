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Еда Проще, чем рассада: жительница Севера круглый год выращивает вешенки прямо в доме — ее советы

Проще, чем рассада: жительница Севера круглый год выращивает вешенки прямо в доме — ее советы

Екатерина Владимирова рассказала, как собрать урожай в любое время года

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Вешенки&nbsp;— грибы, которые легко вырастить дома. Но не только их&nbsp;— узнайте, что еще растет в неприхотливых условиях | Источник: Екатерина ВладимироваВешенки&nbsp;— грибы, которые легко вырастить дома. Но не только их&nbsp;— узнайте, что еще растет в неприхотливых условиях | Источник: Екатерина Владимирова

Вешенки — грибы, которые легко вырастить дома. Но не только их — узнайте, что еще растет в неприхотливых условиях

Источник:

Екатерина Владимирова

Лето еще не началось, а россияне уже собирают первый урожай — правда, не в лесу, а в собственных квартирах. Как обзавестись домашней фермой вешенок и какие еще виды грибов не требуют сложного ухода, выяснили наши коллеги из 29.RU.

Источник:

Екатерина Владимирова

Екатерина Владимирова занимается вешенками не первый год. По ее словам, выращивать грибы дома проще, чем цветы или рассаду: им не нужна досветка. Достаточно следить за влажностью, чтобы грибница не пересыхала.

— «Посадить» вешенки легко, — объясняет Екатерина. — Нужно насыпать мицелий во влажный грунт — можно в опилки, лузгу подсолнечника, щепу. Потом дать ему 2–3 недели захватить весь объем, и дальше пойдут уже грибные тела, то есть сами грибочки. Мицелий для посадки я покупаю на маркетплейсах, там большой выбор разных грибов. Можно выращивать белые и королевские шампиньоны, вешенки — они бывают белые, розовые, серые и черные — и опята. Мои любимицы — вешенки.

В таких пакетах грибы у Екатерины растут прямо на крыльце | Источник: Екатерина ВладимироваВ таких пакетах грибы у Екатерины растут прямо на крыльце | Источник: Екатерина Владимирова

В таких пакетах грибы у Екатерины растут прямо на крыльце

Источник:

Екатерина Владимирова

В этом году Екатерина планирует попробовать посеять грибы в новом месте — на пень во дворе. А в будущем мечтает организовать грибную ферму.

— Прошлым летом у меня грибы стояли в боксе просто на крыльце, но в тенечке. Всё очень бодро росло. Мне нравится, что можно выращивать грибы дома круглый год. В них нет ни пыли, ни червей, ни каких-то вредных веществ, которые «дикие» грибы могут набирать в природе. И еще — всё происходит без ущерба для леса. Всё-таки в последнее время люди к лесу относятся совсем не бережно.

Недавний урожай Екатерины&nbsp;— примерно 250 граммов свежих грибов, которых хватило на большую сковороду | Источник: Екатерина ВладимироваНедавний урожай Екатерины&nbsp;— примерно 250 граммов свежих грибов, которых хватило на большую сковороду | Источник: Екатерина Владимирова

Недавний урожай Екатерины — примерно 250 граммов свежих грибов, которых хватило на большую сковороду

Источник:

Екатерина Владимирова

Любовь к лесу Екатерина Владимирова хотела бы воплотить и на своем участке.

— Моя розовая мечта — создать у себя на участке северный сад. Без какой-то экзотики вроде винограда, абрикосов и прочего, а выращивать северные ягоды и грибы. Сейчас есть очень интересные садовые сорта клюквы и брусники. А лес пусть остается для зверей и для прогулок на свежем воздухе, — добавляет она.

Источник: Екатерина ВладимироваИсточник: Екатерина Владимирова
Источник:

Екатерина Владимирова

Источник: Екатерина ВладимироваИсточник: Екатерина Владимирова
Источник:

Екатерина Владимирова

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Юрий СкородумовЮрий Скородумов
Юрий Скородумов
Корреспондент
Грибы Вешенки Архангельская область Вельский район Вельск Природа
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Комментарии
2
Гость
6 мая, 06:35
Тараканов еще проще разводить. Раньше были деревни, коровники,мтс... теперь гнилые остовы и дома в горшочках грибки.... печально.
Гость
6 мая, 02:42
выращенные в домашних условиях грибы почти не имеют вкуса грибов
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Гость
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