Проще, чем рассада: жительница Севера круглый год выращивает вешенки прямо в доме — ее советы

Вешенки — грибы, которые легко вырастить дома. Но не только их — узнайте, что еще растет в неприхотливых условиях Источник: Екатерина Владимирова

Лето еще не началось, а россияне уже собирают первый урожай — правда, не в лесу, а в собственных квартирах. Как обзавестись домашней фермой вешенок и какие еще виды грибов не требуют сложного ухода, выяснили наши коллеги из 29.RU.

Источник: Екатерина Владимирова

Екатерина Владимирова занимается вешенками не первый год. По ее словам, выращивать грибы дома проще, чем цветы или рассаду: им не нужна досветка. Достаточно следить за влажностью, чтобы грибница не пересыхала.

— «Посадить» вешенки легко, — объясняет Екатерина. — Нужно насыпать мицелий во влажный грунт — можно в опилки, лузгу подсолнечника, щепу. Потом дать ему 2–3 недели захватить весь объем, и дальше пойдут уже грибные тела, то есть сами грибочки. Мицелий для посадки я покупаю на маркетплейсах, там большой выбор разных грибов. Можно выращивать белые и королевские шампиньоны, вешенки — они бывают белые, розовые, серые и черные — и опята. Мои любимицы — вешенки.

В таких пакетах грибы у Екатерины растут прямо на крыльце Источник: Екатерина Владимирова

В этом году Екатерина планирует попробовать посеять грибы в новом месте — на пень во дворе. А в будущем мечтает организовать грибную ферму.

— Прошлым летом у меня грибы стояли в боксе просто на крыльце, но в тенечке. Всё очень бодро росло. Мне нравится, что можно выращивать грибы дома круглый год. В них нет ни пыли, ни червей, ни каких-то вредных веществ, которые «дикие» грибы могут набирать в природе. И еще — всё происходит без ущерба для леса. Всё-таки в последнее время люди к лесу относятся совсем не бережно.

Недавний урожай Екатерины — примерно 250 граммов свежих грибов, которых хватило на большую сковороду Источник: Екатерина Владимирова

Любовь к лесу Екатерина Владимирова хотела бы воплотить и на своем участке.

— Моя розовая мечта — создать у себя на участке северный сад. Без какой-то экзотики вроде винограда, абрикосов и прочего, а выращивать северные ягоды и грибы. Сейчас есть очень интересные садовые сорта клюквы и брусники. А лес пусть остается для зверей и для прогулок на свежем воздухе, — добавляет она.

Источник: Екатерина Владимирова