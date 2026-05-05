Проще, чем рассада: жительница Севера круглый год выращивает вешенки прямо в доме — ее советы

Лето еще не началось, а россияне уже собирают первый урожай — правда, не в лесу, а в собственных квартирах. Как обзавестись домашней фермой вешенок и какие еще виды грибов не требуют сложного ухода, выяснили наши коллеги из 29.RU.
Екатерина Владимирова занимается вешенками не первый год. По ее словам, выращивать грибы дома проще, чем цветы или рассаду: им не нужна досветка. Достаточно следить за влажностью, чтобы грибница не пересыхала.
— «Посадить» вешенки легко, — объясняет Екатерина. — Нужно насыпать мицелий во влажный грунт — можно в опилки, лузгу подсолнечника, щепу. Потом дать ему 2–3 недели захватить весь объем, и дальше пойдут уже грибные тела, то есть сами грибочки. Мицелий для посадки я покупаю на маркетплейсах, там большой выбор разных грибов. Можно выращивать белые и королевские шампиньоны, вешенки — они бывают белые, розовые, серые и черные — и опята. Мои любимицы — вешенки.
В этом году Екатерина планирует попробовать посеять грибы в новом месте — на пень во дворе. А в будущем мечтает организовать грибную ферму.
— Прошлым летом у меня грибы стояли в боксе просто на крыльце, но в тенечке. Всё очень бодро росло. Мне нравится, что можно выращивать грибы дома круглый год. В них нет ни пыли, ни червей, ни каких-то вредных веществ, которые «дикие» грибы могут набирать в природе. И еще — всё происходит без ущерба для леса. Всё-таки в последнее время люди к лесу относятся совсем не бережно.
Любовь к лесу Екатерина Владимирова хотела бы воплотить и на своем участке.
— Моя розовая мечта — создать у себя на участке северный сад. Без какой-то экзотики вроде винограда, абрикосов и прочего, а выращивать северные ягоды и грибы. Сейчас есть очень интересные садовые сорта клюквы и брусники. А лес пусть остается для зверей и для прогулок на свежем воздухе, — добавляет она.