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Еда Что поесть в Турции: 10 блюд, которые отвадят вас от привычного шведского стола

Что поесть в Турции: 10 блюд, которые отвадят вас от привычного шведского стола

Собрали гастрономический маршрут по стране, где ужин легко превращается в праздник живота

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Турецкая кухня легко затмевает отельные буфеты&nbsp;— от кебаба до сютляча здесь всё по-настоящему ярко | Источник: GPTТурецкая кухня легко затмевает отельные буфеты&nbsp;— от кебаба до сютляча здесь всё по-настоящему ярко | Источник: GPT

Турецкая кухня легко затмевает отельные буфеты — от кебаба до сютляча здесь всё по-настоящему ярко

Источник:

GPT

Турция давно стала для многих направлением «всё включено», но за пределами отельных шведских столов скрывается куда более интересный кулинарный мир. Местная кухня складывалась веками: на нее повлияли традиции Османской империи, соседство с Балканами, Кавказом и Ближним Востоком. В итоге получился яркий гастрономический микс, который легко соблазняет даже тех, кто к еде обычно относится спокойно. Мы собрали десять позиций, которые стоит попробовать хотя бы раз — а лучше несколько.

Кебаб

В Турции существует десятки разновидностей кебаба, все за одну поездку и не перепробовать | Источник: GPTВ Турции существует десятки разновидностей кебаба, все за одну поездку и не перепробовать | Источник: GPT

В Турции существует десятки разновидностей кебаба, все за одну поездку и не перепробовать

Источник:

GPT

Слово «кебаб» в Турции — это не один конкретный рецепт, а целое семейство мясных блюд. Самый известный вариант — донер-кебаб: мясо, нанизанное на вертикальный вертел, медленно вращается и подрумянивается, а повар срезает тонкие ломтики по мере готовности. В ход идет баранина, говядина или курица, а подают всё это в лаваше или на тарелке с рисом и овощами.

В разных регионах свои версии — например, адана-кебаб из города Адана отличается остротой и крупной рубкой мяса. Блюдо простое на вид, но вкус зависит от маринада, специй и мастерства повара. Турки едят кебаб и на обед, и на ужин, и это тот случай, когда уличная еда может легко потягаться с ресторанной.

Мезе

Мезе подают небольшими порциями не случайно&nbsp;— традиция предполагает долгие разговоры за столом, а не быстрый ужин на бегу | Источник: GPTМезе подают небольшими порциями не случайно&nbsp;— традиция предполагает долгие разговоры за столом, а не быстрый ужин на бегу | Источник: GPT

Мезе подают небольшими порциями не случайно — традиция предполагает долгие разговоры за столом, а не быстрый ужин на бегу

Источник:

GPT

Мезе — это целая философия неспешного застолья. На столе появляются десятки небольших закусок: хумус, баклажаны с йогуртом, фаршированные виноградные листья — долма, салаты из свежих овощей, пасты из перца и орехов. Каждая порция небольшая, но вместе они создают полноценный ужин.

Мезе часто подают перед основным блюдом или сопровождают бокалом ракы — анисового напитка, который в Турции считается классическим спутником вечерних посиделок. Главная ценность мезе — разнообразие. За один вечер можно попробовать сразу несколько вкусовых сочетаний, от свежих и легких до пряных и насыщенных.

Чиг-кёфте

Изначально блюдо готовили из сырого мяса, но сегодня уличная версия чаще полностью вегетарианская&nbsp;— и от этого не менее пряная | Источник: GPTИзначально блюдо готовили из сырого мяса, но сегодня уличная версия чаще полностью вегетарианская&nbsp;— и от этого не менее пряная | Источник: GPT

Изначально блюдо готовили из сырого мяса, но сегодня уличная версия чаще полностью вегетарианская — и от этого не менее пряная

Источник:

GPT

Это блюдо с характером. Исторически его готовили из сырого мяса, булгура и большого количества специй, тщательно вымешивая массу до однородности. Сегодня в уличных лавках чаще встречается версия без мяса — с булгуром, томатной пастой, острым перцем и гранатовым соусом.

Смесь формируют в продолговатые котлетки и подают с листьями салата, лавашом и дольками лимона. Вкус насыщенный, пряный, с яркой кислинкой. Это отличный вариант для тех, кто любит еду поострее и не боится специй. Но и более щадящие варианты «фарша» тоже имеются. В Турции чиг-кёфте часто берут навынос — перекус получается сытным и запоминающимся.

Лахмаджун

Лахмаджун настолько популярен, что в Турции его нередко заказывают сразу по несколько штук | Источник: GPTЛахмаджун настолько популярен, что в Турции его нередко заказывают сразу по несколько штук | Источник: GPT

Лахмаджун настолько популярен, что в Турции его нередко заказывают сразу по несколько штук

Источник:

GPT

Тонкую лепешку с мясной начинкой часто сравнивают с пиццей, но сходство тут весьма условное. Тесто раскатывают почти до прозрачности, сверху распределяют фарш с томатами, луком и зеленью и отправляют в печь.

После выпекания добавляют свежую петрушку и немного лимонного сока. Лахмаджун сворачивают рулетом и едят руками. Сочетание хрустящего края и сочной начинки делает его одним из самых популярных вариантов быстрого обеда.

Хамси тава

На Черном море хамса считается символом региона, но и в других областях ее любят и с удовольствием предлагают гостям | Источник: GPTНа Черном море хамса считается символом региона, но и в других областях ее любят и с удовольствием предлагают гостям | Источник: GPT

На Черном море хамса считается символом региона, но и в других областях ее любят и с удовольствием предлагают гостям

Источник:

GPT

Эту черноморскую анчоусную рыбу — хамсу — в Турции буквально боготворят. Особенно на побережье Черного моря, где сезон вылова превращается почти в праздник. Рыбу чаще всего обваливают в муке и обжаривают до золотистой корочки. Подают с луком, салатом, лимоном и свежим хлебом.

Несмотря на простоту, вкус у жареной хамсы яркий и насыщенный, с легкой морской соленостью. Это блюдо любят за доступность: минимум ингредиентов, максимум вкуса. Запивают ее обычно шалгамом — ферментированным рассолом из черной моркови.

Чорба

Чечевичную чорбу в Турции могут подать и ранним утром&nbsp;— для многих это привычный и сытный завтрак | Источник: GPTЧечевичную чорбу в Турции могут подать и ранним утром&nbsp;— для многих это привычный и сытный завтрак | Источник: GPT

Чечевичную чорбу в Турции могут подать и ранним утром — для многих это привычный и сытный завтрак

Источник:

GPT

Слово «чорба» обозначает суп, и разновидностей здесь множество. Один из самых популярных — чечевичный суп, который часто подают с ломтиком лимона и свежим хлебом. Он густой, ароматный, с мягкой текстурой и легкой пряной ноткой.

Есть и мясные варианты, и супы на основе йогурта и риса. Чорба — привычное начало обеда или ужина, особенно в прохладную погоду. Несмотря на простоту ингредиентов, правильно приготовленный суп получается насыщенным и сытным.

Манты

Манты в Турции лепят настолько маленькими, что по традиции в одной ложке должно помещаться сразу несколько штук&nbsp;— это считается показателем мастерства хозяйки | Источник: GPTМанты в Турции лепят настолько маленькими, что по традиции в одной ложке должно помещаться сразу несколько штук&nbsp;— это считается показателем мастерства хозяйки | Источник: GPT

Манты в Турции лепят настолько маленькими, что по традиции в одной ложке должно помещаться сразу несколько штук — это считается показателем мастерства хозяйки

Источник:

GPT

Турецкие манты отличаются от привычных многим пельменей. Они гораздо меньше по размеру — иногда их лепят так, чтобы в ложке помещалось сразу несколько штук. Начинка обычно мясная, а подают манты с густым йогуртовым соусом, чесноком и растопленным маслом с паприкой.

В результате получается контраст холодного соуса и горячего теста. В некоторых регионах манты запекают, что придает им дополнительную текстуру. Это блюдо нередко готовят дома по особым случаям, собираясь всей семьей.

Гезлеме

Традиционно гезлеме готовят женщины на большой саче&nbsp;— специальной выпуклой сковороде из чугуна | Источник: GPTТрадиционно гезлеме готовят женщины на большой саче&nbsp;— специальной выпуклой сковороде из чугуна | Источник: GPT

Традиционно гезлеме готовят женщины на большой саче — специальной выпуклой сковороде из чугуна

Источник:

GPT

Тесто для гезлеме раскатывают тонко. Внутрь кладут сыр, шпинат, картофель или мясо, затем складывают и обжаривают на большой плоской поверхности. В результате получается румяная лепешка с хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Чаще всего гезлеме готовят в небольших кафе или на рынках, прямо на глазах у гостей. Это простая, но очень вкусная еда, которая отлично подходит для сытного перекуса.

Мидье долма

Фаршированные мидии продают прямо на улицах, но есть и специальные «мидийные» заведения, где можно попробовать варианты с необычными соусами | Источник: GPTФаршированные мидии продают прямо на улицах, но есть и специальные «мидийные» заведения, где можно попробовать варианты с необычными соусами | Источник: GPT

Фаршированные мидии продают прямо на улицах, но есть и специальные «мидийные» заведения, где можно попробовать варианты с необычными соусами

Источник:

GPT

Фаршированные мидии, или, дословно, долму из мидий, продают прямо на улицах многих турецких городов. Раковины с моллюском наполняют ароматным рисом с луком, специями и иногда кедровыми орехами. Перед тем как отправить мидию в рот, ее щедро поливают лимонным соком.

Вкус получается контрастным: морская свежесть сочетается с пряной начинкой. Это популярная уличная закуска, особенно в Стамбуле и Измире. Турки могут съесть десяток таких мидий за вечер — и не считать это перебором.

Сютляч

Сютляч запекают до карамельной корочки сверху, которую нужно расколоть ложкой, чтобы добраться до нежного сердца десерта | Источник: GPTСютляч запекают до карамельной корочки сверху, которую нужно расколоть ложкой, чтобы добраться до нежного сердца десерта | Источник: GPT

Сютляч запекают до карамельной корочки сверху, которую нужно расколоть ложкой, чтобы добраться до нежного сердца десерта

Источник:

GPT

Про лукум и баклаву знают даже те, кто ни разу не был в Турции: эти сладости давно стали гастрономическими визитными карточками страны. Однако сами турки нередко выбирают более скромные и менее распиаренные десерты. Один из них — сютляч, нежный рисовый пудинг на молоке. Его готовят медленно, чтобы рис полностью разварился и стал кремовым, а затем запекают в духовке до появления карамелизированной корочки сверху.

Подают сютляч в небольших керамических формочках, иногда слегка присыпав корицей. Вкус получается мягким, не приторным, с теплой молочной ноткой. Это тот случай, когда простота работает лучше любых сложных сиропов и многослойного теста.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Турция Национальная кухня
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Комментарии
1
Гость
30 апреля, 21:30
Наши бизнесмены не говоря о просто работающих людях которые изображены на турецком фото едят в тыщу точнее в миллион раз хуже
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