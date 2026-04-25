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Еда Впечатлят даже гурмана: 10 блюд, которые обязательно надо попробовать в Армении

Впечатлят даже гурмана: 10 блюд, которые обязательно надо попробовать в Армении

Собрали гастрономический маршрут по стране, где хлеб пекут в глиняной печи, а суп может вариться всю ночь

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Традиционные армянские блюда раскрывают характер страны через мясо, хлеб и щедрые специи | Источник: GPTТрадиционные армянские блюда раскрывают характер страны через мясо, хлеб и щедрые специи | Источник: GPT

Традиционные армянские блюда раскрывают характер страны через мясо, хлеб и щедрые специи

Источник:

GPT

Если вы планируете поездку в Армению, готовьтесь к плотному знакомству с местной кухней. Национальная гастрономия — это не просто набор рецептов, а часть повседневной жизни и традиций. Армянский лаваш даже внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — хлеб из тонира здесь официально признан частью мировой культуры. Мы собрали десять блюд, без которых представление о стране будет неполным.

Хоровац

В Армении спор о том, кто лучше жарит хоровац, может длиться дольше, чем сам пикник,&nbsp;— и это почти национальный вид спорта | Источник: GPTВ Армении спор о том, кто лучше жарит хоровац, может длиться дольше, чем сам пикник,&nbsp;— и это почти национальный вид спорта | Источник: GPT

В Армении спор о том, кто лучше жарит хоровац, может длиться дольше, чем сам пикник, — и это почти национальный вид спорта

Источник:

GPT

Формально это шашлык, но по сути — отдельная кулинарная философия. Хоровац жарят на открытом огне, и главную роль здесь играют угли и правильный жар. Чаще всего берут свинину, иногда баранину или говядину. Маринад предельно простой: лук, соль, перец — без лишней экзотики. Секрет не в специях, а в умении держать огонь под контролем.

К столу мясо подают с лавашем, зеленью и овощами, которые запекаются тут же, на мангале. В Армении хоровац — это не просто ужин, а повод собраться компанией и провести время за долгими разговорами.

Долма

Существует негласное правило: чем мельче и аккуратнее свернута долма, тем выше кулинарный авторитет хозяйки | Источник: GPTСуществует негласное правило: чем мельче и аккуратнее свернута долма, тем выше кулинарный авторитет хозяйки | Источник: GPT

Существует негласное правило: чем мельче и аккуратнее свернута долма, тем выше кулинарный авторитет хозяйки

Источник:

GPT

Фарш из мяса с добавлением риса и ароматной зелени аккуратно заворачивают в виноградные листья. Иногда используют капусту — тогда блюдо носит другое название, но суть остается прежней. В начинке могут появиться чеснок и специи, однако вкус не перегружают.

После тушения долма становится мягкой и сочной. Подают ее с мацуном — густым кисломолочным продуктом, который напоминает йогурт. Блюдо выглядит компактно, но сытность у него серьезная: пара штук «на пробу» быстро превращается в целую тарелку.

Хаш

Хаш традиционно подают ранним утром, и в Армении есть шутка, что этот суп не терпит поздних подъемов | Источник: GPTХаш традиционно подают ранним утром, и в Армении есть шутка, что этот суп не терпит поздних подъемов | Источник: GPT

Хаш традиционно подают ранним утром, и в Армении есть шутка, что этот суп не терпит поздних подъемов

Источник:

GPT

Этот суп готовят из говяжьих ножек, иногда добавляют рубец. Варка занимает много часов, нередко всю ночь. В итоге получается наваристый, густой бульон без обилия специй. Соль каждый добавляет уже в своей тарелке.

Традиционно хаш едят утром, особенно в холодное время года. На столе рядом появляются чеснок, редька и лаваш. Считается, что такой завтрак способен взбодрить и вернуть к жизни после шумных застолий.

Хашлама

Название блюда связывают со словом «варить» или «томить»&nbsp;— и это как раз тот случай, когда медленно значит вкусно | Источник: GPTНазвание блюда связывают со словом «варить» или «томить»&nbsp;— и это как раз тот случай, когда медленно значит вкусно | Источник: GPT

Название блюда связывают со словом «варить» или «томить» — и это как раз тот случай, когда медленно значит вкусно

Источник:

GPT

Если хаш — это прежде всего бульон, то хашлама делает ставку на мясо. Баранину или говядину тушат вместе с луком, помидорами, сладким перцем и зеленью. Иногда добавляют картофель.

Блюдо готовится на слабом огне, чтобы ингредиенты постепенно обменялись ароматами. Мясо в итоге становится настолько мягким, что буквально распадается. Хашлама не терпит суеты: ей нужно время, и она щедро благодарит за терпение.

Айлазан

Айлазан особенно популярен в сезон свежих овощей&nbsp;— чем спелее баклажаны и перец, тем ярче и насыщеннее вкус | Источник: GPTАйлазан особенно популярен в сезон свежих овощей&nbsp;— чем спелее баклажаны и перец, тем ярче и насыщеннее вкус | Источник: GPT

Айлазан особенно популярен в сезон свежих овощей — чем спелее баклажаны и перец, тем ярче и насыщеннее вкус

Источник:

GPT

Это блюдо часто называют овощным рагу по-армянски. В основе — баклажаны, болгарский перец, помидоры, лук и зелень. Овощи нарезают крупно, укладывают в казан слоями и тушат в собственном соку, без спешки, позволяя каждому ингредиенту раскрыться.

В результате получается ароматная, яркая смесь с легкой сладостью перца и характерной мягкостью баклажанов. Айлазан подают как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу. Он особенно хорош летом, когда овощи максимально спелые и сочные.

Женгялов хац

По традиции в начинке может быть до двух десятков видов зелени&nbsp;— весной хозяйки буквально соревнуются, у кого список длиннее | Источник: GPTПо традиции в начинке может быть до двух десятков видов зелени&nbsp;— весной хозяйки буквально соревнуются, у кого список длиннее | Источник: GPT

По традиции в начинке может быть до двух десятков видов зелени — весной хозяйки буквально соревнуются, у кого список длиннее

Источник:

GPT

Эта лепешка знаменита своей начинкой из зелени. Внутрь кладут смесь из множества трав: шпинат, кинзу, укроп, зеленый лук и даже дикорастущие растения. В результате вкус получается насыщенным, с легкой терпкостью и свежими нотами.

Тесто раскатывают тонко, чтобы акцент оставался на зелени. Лепешку обжаривают на сухой поверхности или запекают. Особенно популярно блюдо весной и летом, когда травы максимально ароматны.

Спас

Этот суп подают и горячим, и холодным&nbsp;— редкий случай, когда одно и то же блюдо одинаково уместно зимой и в летний зной | Источник: GPTЭтот суп подают и горячим, и холодным&nbsp;— редкий случай, когда одно и то же блюдо одинаково уместно зимой и в летний зной | Источник: GPT

Этот суп подают и горячим, и холодным — редкий случай, когда одно и то же блюдо одинаково уместно зимой и в летний зной

Источник:

GPT

В основе этого супа — мацун. Кисломолочный продукт смешивают с пшеницей или рисом, добавляют зелень, иногда маленькие фрикадельки. Спас может подаваться горячим или охлажденным. В жару он освежает, в холод — согревает.

Вкус мягкий, с легкой кислинкой, что делает его приятным контрастом к более насыщенным мясным блюдам. Для тех, кто хочет разнообразить меню, спас становится неочевидным, но удачным выбором.

Бастурма

Бастурму выдерживают и сушат неделями, а пряная корочка из специй служит не только для вкуса, но и как естественная защита мяса при хранении | Источник: GPTБастурму выдерживают и сушат неделями, а пряная корочка из специй служит не только для вкуса, но и как естественная защита мяса при хранении | Источник: GPT

Бастурму выдерживают и сушат неделями, а пряная корочка из специй служит не только для вкуса, но и как естественная защита мяса при хранении

Источник:

GPT

Вяленая говядина с пряной корочкой — одна из самых известных закусок. Мясо выдерживают, сушат и покрывают смесью чеснока и специй. Вкус получается ярким и насыщенным.

Бастурму нарезают тонкими ломтиками и подают как самостоятельную закуску или в составе мясной тарелки. Аромат чеснока придает характер и делает блюдо запоминающимся.

Гапама

Гапама считается праздничным блюдом, а во время подачи иногда даже поют одноименную традиционную песню | Источник: GPTГапама считается праздничным блюдом, а во время подачи иногда даже поют одноименную традиционную песню | Источник: GPT

Гапама считается праздничным блюдом, а во время подачи иногда даже поют одноименную традиционную песню

Источник:

GPT

Ярким аккордом армянского стола часто становится гапама — блюдо, которое выглядит эффектно и по-праздничному. Для его приготовления берут целую тыкву, очищают от семян и заполняют смесью риса, сухофруктов, орехов и мёда. Затем тыкву запекают до мягкости.

Внутри получается сладкая, ароматная начинка, а сама тыква превращается в съедобную форму для подачи. Гапама особенно популярна на торжествах и семейных праздниках.

Гата

В некоторых регионах внутрь гаты прячут монетку: кому попадется кусочек с «сюрпризом», тому, по поверью, повезет | Источник: GPTВ некоторых регионах внутрь гаты прячут монетку: кому попадется кусочек с «сюрпризом», тому, по поверью, повезет | Источник: GPT

В некоторых регионах внутрь гаты прячут монетку: кому попадется кусочек с «сюрпризом», тому, по поверью, повезет

Источник:

GPT

Этот десерт часто подают к чаю и на праздники. Гата представляет собой выпечку с начинкой из сахара, масла и муки, иногда с добавлением орехов. Снаружи — румяная корочка, внутри — сладкая рассыпчатая масса.

В разных регионах рецепты отличаются: где-то гата напоминает пирог, где-то — рулет. Но в любом варианте это лакомство, которое легко становится главным героем чаепития.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Армения Национальная кухня
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Комментарии
4
Гость
25 апреля, 21:41
Что интересно. Сами армяне уж не первый век предпочитают французских лягушек, американский виски, донских раков. Пошли по пути еврейского народа.
Гость
25 апреля, 20:15
Моральный облик армянского народа, продавшего в 19-21 веках своё государство, ничем уже не восстановить. Кончился этот народец. Так что авторы поста зря стараются.
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