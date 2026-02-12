Круто выглядит и просто готовится: удивите вторую половинку шикарным ужином по рецептам от шеф-повара

Не знаете, чем удивить вторую половинку в День всех влюбленных? Как на счет ужина, который выглядит по-ресторанному роскошно и прост в приготовлении? Шеф-повар Артур Хайруллин поделился с UFA1.RU фирменными рецептами.
Мы попросили приготовить его что-то из продуктов, которые можно найти в любом плюс-минус большом супермаркете, но чтобы конечный результат смотрелся эффектно. Что из этого вышло — смотрите в видео выше.
Артур Хайруллин продемонстрировал, как приготовить мидии в белом вине и салат с руколой, печеными перцами и кремом из сливочного сыра и йогурта.
Для блюда с мидиями нам понадобятся:
мидии (мы сразу взяли варено-мороженые);
репчатый лук;
томаты;
белое вино;
свежая петрушка;
сливочное масло;
лимон;
багет;
соль.
Ингредиенты для салата:
рукола;
сладкие перцы;
классический йогурт;
сливочный сыр;
фундук;
растительное масло;
соль.