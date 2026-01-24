Оказывается, вы всё это время варили пельмени неправильно: вот как надо

Если при виде этого фото у вас разыгрался аппетит, мы прекрасно вас понимаем. Но сперва прочитайте полезную инструкцию о том, как варить пельмени Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Казалось бы, нет ничего проще, чем сварить пельмени. Инструкция есть на каждой пачке, просто надо ей следовать, остальное — дело физики. Но оказывается, что так получится просто горячее варево, которое подойдет разве что в качестве закуски. А чтобы сварить пельмени правильно и чтобы они получились действительно вкусными, пригодится одна небольшая хитрость. Попробуйте сделать так же и сами убедитесь.

Какие у вас будут пельмени — самолепные или магазинные, — не так важно. Главное, чтобы состав был натуральным. Понятно, что если купить подозрительные пельмени с сомнительным составом, то их никакой способ приготовления не спасет. Так что максимум натуральных ингредиентов и никакой сои.

Когда пельмени окажутся у вас дома, ставьте на плиту кастрюлю с водой (классическое соотношение воды и пельменей — один к трем), доведите до кипения, добавьте по вкусу соль, перец горошком, лавровый лист и всё остальное, что вы любите.

Чтобы пельмени во время варки не соприкасались друг с другом слишком плотно, кастрюля должна быть невысокой, но широкой. Иначе на тесте появятся трещины, пельмени станут внешне непрезентабельными, да и о бульоне в них можете забыть.

Отправляйте пельмени в кипящую воду и слегка перемешайте. А когда они всплывут и вода снова закипит, влейте стакан холодной воды. Вот зачем это нужно:

контроль кипения — резкое понижение температуры останавливает бурное кипение, предотвращая разрыв теста;

сохранение формы — тесто не разваривается и не слипается, пельмени сохраняют аккуратный вид;

сочность начинки — фарш готовится более нежно, соки остаются внутри, делая пельмени вкуснее;

идеальная текстура — тесто получается мягким, но упругим, а не резиновым.

Когда пельмени вновь закипят, варите их еще 2–4 минуты, доставайте и подавайте к столу.