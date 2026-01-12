Облегчает симптомы гастрита и улучшает обмен веществ: специалист — о пользе и вреде масла черного тмина

Мощный инструмент для улучшения здоровья, требующий осознанного и осторожного подхода Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Масло черного тмина — один из главных суперфудов последних лет. Его хвалят блогеры и охотно добавляют в рацион приверженцы ЗОЖ. Но за мощной пользой скрываются серьезные противопоказания, о которых часто умалчивают. Клинический нутрициолог Виктория Сазонова объясняет NGS.RU, как это масло действует на организм, кому оно действительно поможет, кому может навредить и как правильно его принимать.

Польза масла черного тмина

Масло черного тмина — это не просто модная добавка, а средство с доказанными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Его главный активный компонент — тимохинон — борется с окислительным стрессом, который лежит в основе многих хронических заболеваний.

«Это отличный суперфуд с мощным эффектом. Тимохинон помогает бороться с хроническим воспалением, а также обладает иммуномодулирующими свойствами, то есть может помогать организму противостоять инфекциям», — комментирует клинический нутрициолог Виктория Сазонова.

Виктория Сазонова Клинический нутрициолог

Эксперт отмечает несколько ключевых направлений пользы масла. Для обмена веществ: улучшает чувствительность к инсулину и может снижать уровень глюкозы натощак, что важно для людей с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью. Для ЖКТ: защищает слизистую желудка, помогает бороться с паразитами и может облегчать симптомы гастрита.

Как правильно выбрать и принимать

Начинать прием нужно с малой дозы: с половины чайной ложки в день, чтобы отследить реакцию организма. Принимать лучше утром, до завтрака или во время еды. В пищу масло черного тмина не добавляют.

«Залог эффективности — качество. Масло должно быть именно нерафинированным, холодного отжима. Оно не может стоить дешево», — подчеркивает Виктория Сазонова.

Вред масла черного тмина

Нутрициолог акцентирует внимание, что из-за сильного биохимического действия масло имеет серьезные ограничения. Продукт противопоказан при беременности, грудном вскармливании, гипотонии и приеме препаратов, снижающих давление. Также употреблять масло нельзя при приеме лекарств, снижающих глюкозу, продукт может усилить их эффект и привести к опасной гипогликемии.

«Важнейшее правило: если вы принимаете любые лекарства на постоянной основе, перед началом приема масла черного тмина необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Оно совместимо не со всеми препаратами и может как ослаблять, так и усиливать их действие, что чревато рисками для здоровья», — предупреждает Виктория Сазонова.

В зоне риска также те, у кого нарушена свертываемость крови: масло обладает свойством замедлять свертываемость, что увеличивает риск кровотечений. Детям масло можно употреблять только после обязательной консультации с педиатром.