НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -15

0 м/c,

 753мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,79
EUR 91,97
ПСБ: главные события года
Счета за отопление
Открылась школа
Построят гостиницу
Уходит директор ДГХ
История ТРК «Альтаир»
Какие социальные объекты откроют
Еда Обзор Облегчает симптомы гастрита и улучшает обмен веществ: специалист — о пользе и вреде масла черного тмина

Облегчает симптомы гастрита и улучшает обмен веществ: специалист — о пользе и вреде масла черного тмина

Почему модный суперфуд нельзя принимать с лекарствами и кому он категорически противопоказан

213
Мощный инструмент для улучшения здоровья, требующий осознанного и осторожного подхода | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU Мощный инструмент для улучшения здоровья, требующий осознанного и осторожного подхода | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Мощный инструмент для улучшения здоровья, требующий осознанного и осторожного подхода

Источник:

Алена Золотухина / NGS.RU

Масло черного тмина — один из главных суперфудов последних лет. Его хвалят блогеры и охотно добавляют в рацион приверженцы ЗОЖ. Но за мощной пользой скрываются серьезные противопоказания, о которых часто умалчивают. Клинический нутрициолог Виктория Сазонова объясняет NGS.RU, как это масло действует на организм, кому оно действительно поможет, кому может навредить и как правильно его принимать.

Польза масла черного тмина

Масло черного тмина — это не просто модная добавка, а средство с доказанными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Его главный активный компонент — тимохинон — борется с окислительным стрессом, который лежит в основе многих хронических заболеваний.

«Это отличный суперфуд с мощным эффектом. Тимохинон помогает бороться с хроническим воспалением, а также обладает иммуномодулирующими свойствами, то есть может помогать организму противостоять инфекциям», — комментирует клинический нутрициолог Виктория Сазонова.

Виктория СазоноваВиктория Сазонова
Виктория Сазонова
Клинический нутрициолог

Эксперт отмечает несколько ключевых направлений пользы масла. Для обмена веществ: улучшает чувствительность к инсулину и может снижать уровень глюкозы натощак, что важно для людей с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью. Для ЖКТ: защищает слизистую желудка, помогает бороться с паразитами и может облегчать симптомы гастрита.

Как правильно выбрать и принимать

Начинать прием нужно с малой дозы: с половины чайной ложки в день, чтобы отследить реакцию организма. Принимать лучше утром, до завтрака или во время еды. В пищу масло черного тмина не добавляют.

«Залог эффективности — качество. Масло должно быть именно нерафинированным, холодного отжима. Оно не может стоить дешево», — подчеркивает Виктория Сазонова.

Вред масла черного тмина

Нутрициолог акцентирует внимание, что из-за сильного биохимического действия масло имеет серьезные ограничения. Продукт противопоказан при беременности, грудном вскармливании, гипотонии и приеме препаратов, снижающих давление. Также употреблять масло нельзя при приеме лекарств, снижающих глюкозу, продукт может усилить их эффект и привести к опасной гипогликемии.

«Важнейшее правило: если вы принимаете любые лекарства на постоянной основе, перед началом приема масла черного тмина необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Оно совместимо не со всеми препаратами и может как ослаблять, так и усиливать их действие, что чревато рисками для здоровья», — предупреждает Виктория Сазонова.

В зоне риска также те, у кого нарушена свертываемость крови: масло обладает свойством замедлять свертываемость, что увеличивает риск кровотечений. Детям масло можно употреблять только после обязательной консультации с педиатром.

Расслабляет сосуды и улучшает кровоток: нутрициолог — о пользе и вреде хурмы.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Масло Тмин Здоровье
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Мусульмане им всё лечат, не только гастрит. И от гриппа помогает, и не только классического, понимаешь?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Рекомендуем