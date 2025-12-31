Оценит вся семья: три быстрых рецепта эффектных салатов к новогоднему столу

Фудблогер составила список простых и вкусных салатов Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для тех, кто не успел составить меню к новогоднему столу, мы попросили фуд-блогера Анастасию Кукушкину назвать три простых рецепта салатов, которые станут украшением праздничного стола. И займут всего несколько минут для приготовления.

В этих блюдах интересные сочетания сладких и соленых ингредиентов, которые не придется долго искать по магазинам. Пригодятся даже мандарины!

Салат с мандаринами и форелью

Сладость мандарина хорошо сочетается с соленой рыбой Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для салата вам потребуется рукола, слабосоленая форель, творожный сыр, два мандарина, вяленые томаты, красный лук. Для соуса нужно смешать 1 чайную ложку меда, 1 чайную ложку зернистой горчицы, сок половины лимона, сок половины мандарина, 3 столовые ложки оливкового масла.

Способ приготовления

Для начала творожный сыр выложите на кусочки форели и заверните в рулетики. Выбирайте тонко нарезанную рыбу, чтобы заготовки получились аккуратными и не разваливались.

Салат можно оформить в виде новогоднего венка. Выложите руколу на тарелке так, чтобы в середине было пустое пространство. В этом поможет кружка или небольшая круглая форма. После того как выложите все составляющие салата, предмет можно убрать.

Этот салат будет украшать ваш стол Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сверху на зелень положите нарезанные кружками мандарины, красный лук и вяленые томаты. Рулетики из форели выкладывайте на зелень между мандаринами. Затем полейте получившееся блюдо заправкой.

«Форель под шубой»

Используйте круглую форму для торта, чтобы салат выглядел аккуратно Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Этот салат можно приготовить порционно для каждого гостя или же собрать в виде бенто-тортика. Чтобы аккуратно выложить все ингредиенты, возьмите форму для торта диаметром 12 см.



Для салата нам потребуется: небольшая свекла, одна картофелина среднего размера, 2 яйца, форель слабосоленая, майонез, соль, зелень.

Отвариваем овощи и яйца. После натираем на мелкой терке, а форель режем кубиками. С помощью формы слоями выкладываем заготовки. Можно придерживаться такого порядка: свекла, картофель, форель, яйца и сверху еще форель. Каждый слой смазываем майонезом. Украшаем зеленью.

Салат с мясной нарезкой и мандаринами



Смелое сочетание сладких и соленых продуктов удивит гостей Источник: shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для этого салата возьмите руколу, мандарины, мясную нарезку, творожный сыр, горгонзолу. Для соуса смешайте сок мандарина, 1 чайную ложку меда, оливковое масло и 1 чайную ложку зернистой горчицы.

Выложите руколу, поверх зелени положите нарезанные мандарины, нарезанный на небольшие кусочки сыр. Для рулетиков возьмите любую тонкую мясную нарезку — подойдет ветчина, мортаделла, прошутто — и заверните в нее творожный сыр. Готовые рулетики выложите на руколу. В финале — поливаем соус заправкой.