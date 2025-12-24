Шеф-повар показал простые рецепты эффектных закусок с красной икрой — от бутербродов до роллов

Приводим рецепты с фото, а также советы, с чем можно и с чем нельзя подавать деликатес Источник: Андрей Рысев

Красная икра — деликатес, которым традиционно стараются побаловать себя за новогодним столом. С чем лучше всего подавать красную икру, а что категорически нельзя с ней сочетать, и какой алкоголь выбрать, рассказали шеф-повар и врач-диетолог в беседе с нашими коллегами из NGS.RU.

Как подавать икру

Традиционно красную икру подают с блинами, причем не только на Масленицу. Бездрожжевые блинчики прекрасно раскрывают вкус деликатеса.

— Икра различных рыб у нас подается именно с блинами. Это исконно русский продукт, который использует красную икру для подачи. Блины с икрой характеризуют и отображают наши вековые традиции, — объяснил Николай Ильин, шеф-повар.

Как самостоятельное блюдо красную икру рекомендуют подавать также с вареными яйцами, зеленью, маслом и сметаной.

— Это дополнения к икре по классической кулинарии. В ресторане, если вы закажете красную или черную икру, то вам принесут такие кондименты (добавки к еде), — подчеркивает специалист.

Николай Ильин — шеф-повар, совладелец школы для кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатор».

Батон, масло и красная икра...

Икра должна быть охлажденной Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Самый простой рецепт не вызывает нареканий со стороны шеф-поваров, но вот врач-диетолог предостерегает от злоупотребления бутербродами из батона, масла и красной икры.

Яков Новоселов, врач-диетолог, подчеркнул, что икра не является «продуктом первой необходимости» и рацион здорового питания нисколько не пострадает от ее отсутствия.

— Скорее наоборот — улучшится, поскольку икру большинство любит употреблять с хлебом, количество которого (как источник легких углеводов) необходимо ограничивать, — предупреждает врач-диетолог.

Яков Новоселов — кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз.

Шеф-повар Николай Ильин объяснил, что сливочное масло, батон и икра прекрасно сочетаются.

— Хорошее, а тем более взбитое сливочное масло представляет собой нежный крем. Своей сливочностью и сладковатостью оно гасит излишнюю соленость икры, смягчает ее вкус. Когда при подаче икры мы используем хлеб, то должны выбрать с нейтральным вкусом, — отмечает шеф-повар. — Почему используется белый батон: у него нейтральный сладковатый вкус, который также отлично сочетается с интенсивным соленым вкусом красной икры. Если подавать ее на черном или ржаном хлебе, то его кислотность полностью забьет икру и получится не тот вкусовой эффект, который мы ждем.

С чем нельзя подавать икру

Икра — самостоятельное блюдо Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Икра обязательно должна храниться в холодильнике и ни в коем случае не подвергаться тепловой обработке.

— От тепла икра потеряет свою структуру. Нельзя хранить ее и в открытом виде. Засохшую икру никаким маслом, соусом, сиропом обратно не вернешь в нужное состояние, — предупреждает Николай Ильин.

Подавать икру с репчатым луком или другим овощем с резким вкусом не стоит.

— Икра — это самостоятельный продукт, который принято есть отдельно от всего. Икорная тарелка — отдельно заказываемое гостями блюдо, — отмечает специалист.

Какой алкоголь подобрать для красной икры

Традиционно сочетается с икрой русский напиток — водка.

— Качественный и хороший дистиллят очень хорошо сочетается с подобной закуской из рыбы. Потому что соленое с крепким алкоголем идет хорошо, — подчеркивает Николай Ильин. — Икра также по своим химическим особенностям позволяет нейтрализовать поступление алкоголя в организм и сдерживает его.

А вот черная икра сочетается хорошо с сухим шампанским — брютом.

— Оно выступает в качестве фона, на котором раскрываются вкусовые качества этого продукта. Красная икра жирнее, поэтому ее сочетание с игристыми винами не столь удачное, но вполне работающее и допустимое, — отмечает шеф-повар.

Отложите стекло в сторону

Использование железных или пластиковых емкостей, по мнению специалистов, абсолютно недопустимо в подаче красной икры. Если вы потратили приличную сумму на этот деликатес, то приобретите и соответствующую посуду.

— В металле икра очень быстро портится, окисляется, — объяснил Николай Ильин. — Кстати, не рекомендуется ничего вообще подавать на стол в стекле. Стекло является одним из самых опасных компонентов на кухне. Любое неосторожное движение может повлечь попадание стеклянной крошки на продукт, и, когда это происходит, мы можем не увидеть, что попал опасный ингредиент. Его можем просто не заметить, проглотить и нанести вред здоровью.

«Икра подается в специальной посуде с определенным перламутровым покрытием. Это предотвращает возможность окисления и подчеркивает этот продукт» Николай Ильин шеф-повар

Яков Новоселов при этом подчеркивает, что стекло — самая нейтральная химическая посуда.

— Точно лучше пластика и многих других вариантов. Но действительно нужно быть внимательными и никогда не использовать стеклянную посуду с трещинами и сколами, — отмечает Яков Новоселов, кандидат медицинских наук, врач-диетолог.

Шеф-повар рекомендует подавать красную икру в фарфоре или керамике. Лучше всего, чтобы посуда имела перламутровое покрытие, как у морских раковин.

Роллы, тарталетки и салат

Слева — тарталетки, справа — вкуснейшие роллы с красной икрой Источник: Андрей Рысев

Фуд-блогер Андрей Рысев поделился несколькими рецептами, в которых красная икра заиграет новыми красками, — такие простые, но очень эффектные блюда точно удивят ваших гостей.

— Красная икра может сделать любое обыденное блюдо праздничным, будь то блины, драники или брускетта с яйцом пашот, — перечислил фуд-блогер Андрей Рысев.

Роллы сделать легко Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Ролл из огурца, красной рыбки и сливочного сыра готовится очень быстро. Десять минут, и у вас отличная и очень красивая закуска. Вам потребуется длинноплодный огурец, сливочный или творожный сыр, форель и красная икра.

Огурец нарежьте тонкими полосками при помощи овощерезки или обычной овощечистки. На полоску из огурца выкладывайте творожный сыр по всей длине. Поверх сыра — красную рыбку. Скручивайте рулетик, а сверху украсьте красной икрой.



Тарталетки — праздничная закуска Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Тарталетки с кремом из авокадо с перепелиным яйцом и красной икрой готовятся тоже очень быстро. Вам потребуется авокадо, творожный сыр, сок лимона, кинза, красная икра и, конечно, сами тарталетки. Соль и перец нужно добавить по вкусу, а перепелиные яйца и любимую зелень используйте для украшения.

Авокадо, творожный сыр, кинзу и сок лимона смешайте в блендере до однородной массы, добавьте по вкусу соль и перец, выложите массу в тарталетки. Сверху украсьте их половинкой перепелиного яйца и красной икрой.

В этом салате красная икра — вершина очень изысканного блюда Источник: Андрей Рысев

Салат «Дары моря» также не отнимет много времени, но точно станет украшением стола. Вам потребуется 50 граммов ваших любимых морепродуктов, четыре куриных яйца, около 250 граммов красной рыбы и около 100 граммов красный икры. Заправляется он домашним майонезом на желтках.

Морепродукты промойте под проточной водой, поместите в глубокую миску и залейте кипятком. Спустя минуту слейте воду и выложите морские деликатесы на бумажное полотенце, чтобы немного обсушить.

— Морепродукты у нас обычно варено-мороженые, нам нужно их только разогреть. Если будем долго кипятить, от вкуса и аромата не останется и следа, — предупреждает Андрей Рысев.

Яйца отварите, очистите от скорлупы и нарежьте. Красную рыбу тоже нужно порезать тонкими кусочками. Затем собирайте салат: морской коктейль перемешайте с нарезанными яйцами, сверху выкладывайте ломтики форели, полейте майонезом и украсьте красной икрой.