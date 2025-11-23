6 рецептов рыбных котлет: из щуки, минтая, горбуши и даже консервов

Диетологи говорят, что рыба обязательно должна присутствовать в меню и взрослых, и детей. А что может быть вкуснее сочных рыбных котлеток? Приготовить их совсем не сложно. Предлагаем вам 6 рецептов, которые не оставят равнодушными даже придирчивых гурманов.
Котлетки из щуки с творогом
Рыбный фарш и творог — на первый взгляд совсем не сочетающиеся продукты. Но не спешите так думать, пока не попробуете вкуснейшие котлетки из щучьего фарша с добавлением творога. Он придаст блюду воздушность и особый нежный вкус. Подавать щучьи котлеты можно с рисом или другим гарниром. Это блюдо обязательно станет хитом на любом праздничном столе, да и просто на ужин тоже подойдет.
Ингредиенты:
щучий фарш — 1 кг;
сало — 300–400 г;
творог — 300–350 г;
лук репчатый —1 шт.;
батон белый (без корки) — 2–3 кусочка;
молоко — 100 мл;
яйца — 1 шт.;
сухари панировочные — 50 г;
растительное масло — для жарки;
соль, черный молотый перец — по вкусу;
зелень — для украшения.
Приготовление:
В щучий фарш добавьте сало, прокрученное через мясорубку, мелко нарезанный лук, сырое яйцо, соль и черный перец. Всё тщательно перемешайте.
Батон залейте молоком и дайте постоять 10 минут. Хлеб отожмите, мякоть разомните и тоже отправьте в фарш. Перемешайте.
В конце добавьте в фарш творог. Перемешайте.
Сформируйте щучьи котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях, обжарьте с двух сторон на растительном масле до золотистой корочки.
Котлетки выложите сначала на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Затем переложите на блюдо и посыпьте зеленью.
Котлеты из минтая
Минтай — нежирная, диетическая рыба, содержит много фолиевой кислоты, которая отвечает за рост и развитие кровеносной и иммунной систем. К тому же она одна из самых бюджетных. Вкусные и полезные рыбные котлеты обязательно станут хитом на семейном ужине. Их можно подавать с картофельным пюре или овощным салатом. В качестве соуса подойдут кетчуп, майонез или, например, тартар.
Ингредиенты:
минтай (филе) — 500 г;
батон белый (без корки) — 1–2 кусочка;
молоко — 100 мл;
панировочные сухари — 50 г;
яйца — 2 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
растительное масло — для жарки;
соль, черный перец молотый — по вкусу,
зелень — для украшения.
Приготовление:
Филе минтая нарежьте кусочками, лук — мелкими кубиками, хлеб залейте молоком, оставьте на 10 минут.
Отожмите хлеб. Отправьте его в блендер вместе с минтаем и луком. Взбейте до однородной массы.
В получившийся фарш добавьте яйцо, соль и перец, панировочные сухари. Всё хорошо перемешайте.
Сформируйте котлеты. Обжарьте с двух сторон на растительном масле.
Посыпьте котлеты рубленной зеленью.
Котлеты из горбуши
Чтобы котлеты из горбуши получились более сочными, можно добавить в фарш немного замороженного сливочного масла, натертого на терке. Для придания яркого вкуса используйте различные специи — паприку, сушеные чеснок и укроп. Вместо батона можно добавить в фарш вареный рис. В качестве гарнира к котлеткам подойдут картофельное пюре, винегрет, макароны или даже каша. А также сметанный или томатный соус.
Ингредиенты:
горбуша (филе) — 700 г;
батон белый (без корок) — 2–3 кусочка;
молоко — 100 мл;
яйца — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
манная крупа — 2 ст. л.;
панировочные сухари —50 г;
растительное масло — для жарки;
соль, специи — по вкусу.
Приготовление:
Горбушу нарежьте кусочками, лук — кубиками, пропустите через мясорубку.
Батон залейте молоком и оставьте на 10 минут, отожмите влагу, разомните руками, добавьте к рыбному фаршу.
В фарш вбейте яйцо, добавьте манную крупу, соль и специи. Перемешайте.
Накройте миску с фаршем пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут, чтобы манка набухла.
Сформируйте котлетки, обваляйте в панировочных сухарях, обжарьте на растительном масле с двух сторон.
Котлеты из рыбных консервов с рисом
Рыбные котлеты можно приготовить и из консервов. С блюдом справится даже новичок. Рис лучше взять круглый, рыбные консервы — любые, на ваш вкус, например, сайру. Лучше, чтобы рыба была в масле или в собственном соку. Если фарш получается жидковатым, можно добавить в него пару ложек манной крупы и оставить на 15–20 минут, чтобы она набухла. Подавать котлетки можно с любым гарниром или салатом из свежих овощей.
Ингредиенты:
рыбные консервы — 250 г;
рис — 80 г;
яйца — 1 шт.;
растительное масло — для жарки;
соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Рис отварите в подсоленной воде. Охладите.
Консервированную рыбу разомните вилкой. Добавьте рис. Перемешайте.
Вбейте яйцо. Посолите и поперчите. Перемешайте.
Сформируйте котлеты, обжарьте на растительном масле с двух сторон.
Котлеты из трески с чесноком
Котлеты из трески получаются сочными и нежными, в первую очередь за счет добавления в фарш зубчика чеснока. Укроп придаст блюду аромат. Котлетки вкусные в горячем и в холодном виде. Подавать их можно с вареным картофелем или с салатом из огурцов и помидоров.
Ингредиенты:
треска (филе) — 700 г;
чеснок — 1–2 зубчика;
молоко — 100 мл;
батон белый (без корок) — 1–2 кусочка;
яйца — 1 шт.
лук репчатый — 1 шт.;
масло растительное — для жарки;
соль, черный молотый перец — по вкусу;
укроп — 5 веточек.
Приготовление:
Треску нарежьте кусочками, лук — кубиками. Пропустите через мясорубку вместе с зубчиком чеснока.
Хлеб залейте молоком и оставьте на 10 минут, отожмите влагу, разомните руками, добавьте к рыбному фаршу.
Вбейте в фарш куриное яйцо, посолите и поперчите.
Укроп измельчите. Добавьте в фарш. Перемешайте.
Сформируйте котлеты, обжарьте на растительном масле с двух сторон.
Котлеты из трех видов рыб
Зачем останавливаться на одной рыбе, если можно приготовить котлеты сразу из нескольких видов. Не переживайте, времени уйдет немного. А вот результат по-хорошему удивит. Рыбу можете выбрать по своему вкусу и бюджету. В нашем рецепте кета, карп и щука. Но подойдут также лосось, морской окунь, судак или путассу.
Ингредиенты:
филе рыбное (кета — 300 г, карп — 200 г, щука — 400 г) — 900 г;
лук репчатый — 2 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
сало (свиное, несоленое) — 100 г;
батон белый (без корки) — 2–3 кусочка;
молоко — 100 мл;
яйца — 1 шт.;
сухари панировочные — 50 г;
соль, черный молотый перец — по вкусу;
масло растительное — для жарки.
Приготовление:
Рыбное филе порежьте на кусочки, лук — кубиками. Переложите в блендер, добавьте чеснок. Посолите, поперчите и взбейте до однородной массы.
Хлеб залейте молоком и оставьте на 10 минут, отожмите влагу, разомните руками, добавьте к рыбному фаршу.
Добавьте сало и хорошо перемешайте. Вбейте яйцо.
Сформируйте котлетки. Обжарьте на растительном масле с двух сторон.
Переложите котлеты на противень, поставьте в разогретую до 180 °C духовку и готовьте еще 10 минут.