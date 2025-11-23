6 рецептов рыбных котлет: из щуки, минтая, горбуши и даже консервов

Девушки, рыбные котлеты есть? Нет? Ну так держите наши проверенные рецепты Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Диетологи говорят, что рыба обязательно должна присутствовать в меню и взрослых, и детей. А что может быть вкуснее сочных рыбных котлеток? Приготовить их совсем не сложно. Предлагаем вам 6 рецептов, которые не оставят равнодушными даже придирчивых гурманов. Котлетки из щуки с творогом Рыбный фарш и творог — на первый взгляд совсем не сочетающиеся продукты. Но не спешите так думать, пока не попробуете вкуснейшие котлетки из щучьего фарша с добавлением творога. Он придаст блюду воздушность и особый нежный вкус. Подавать щучьи котлеты можно с рисом или другим гарниром. Это блюдо обязательно станет хитом на любом праздничном столе, да и просто на ужин тоже подойдет.

Ингредиенты: щучий фарш — 1 кг;

сало — 300–400 г;

творог — 300–350 г;

лук репчатый —1 шт.;

батон белый (без корки) — 2–3 кусочка;

молоко — 100 мл;

яйца — 1 шт.;

сухари панировочные — 50 г;

растительное масло — для жарки;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

зелень — для украшения. Приготовление: В щучий фарш добавьте сало, прокрученное через мясорубку, мелко нарезанный лук, сырое яйцо, соль и черный перец. Всё тщательно перемешайте. Батон залейте молоком и дайте постоять 10 минут. Хлеб отожмите, мякоть разомните и тоже отправьте в фарш. Перемешайте. В конце добавьте в фарш творог. Перемешайте. Сформируйте щучьи котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях, обжарьте с двух сторон на растительном масле до золотистой корочки. Котлетки выложите сначала на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Затем переложите на блюдо и посыпьте зеленью. Котлеты из минтая Минтай — нежирная, диетическая рыба, содержит много фолиевой кислоты, которая отвечает за рост и развитие кровеносной и иммунной систем. К тому же она одна из самых бюджетных. Вкусные и полезные рыбные котлеты обязательно станут хитом на семейном ужине. Их можно подавать с картофельным пюре или овощным салатом. В качестве соуса подойдут кетчуп, майонез или, например, тартар.

Ингредиенты: минтай (филе) — 500 г;

батон белый (без корки) — 1–2 кусочка;

молоко — 100 мл;

панировочные сухари — 50 г;

яйца — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

растительное масло — для жарки;

соль, черный перец молотый — по вкусу,

зелень — для украшения. Приготовление: Филе минтая нарежьте кусочками, лук — мелкими кубиками, хлеб залейте молоком, оставьте на 10 минут. Отожмите хлеб. Отправьте его в блендер вместе с минтаем и луком. Взбейте до однородной массы. В получившийся фарш добавьте яйцо, соль и перец, панировочные сухари. Всё хорошо перемешайте. Сформируйте котлеты. Обжарьте с двух сторон на растительном масле. Посыпьте котлеты рубленной зеленью. Котлеты из горбуши Чтобы котлеты из горбуши получились более сочными, можно добавить в фарш немного замороженного сливочного масла, натертого на терке. Для придания яркого вкуса используйте различные специи — паприку, сушеные чеснок и укроп. Вместо батона можно добавить в фарш вареный рис. В качестве гарнира к котлеткам подойдут картофельное пюре, винегрет, макароны или даже каша. А также сметанный или томатный соус.

Ингредиенты: горбуша (филе) — 700 г;

батон белый (без корок) — 2–3 кусочка;

молоко — 100 мл;

яйца — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

манная крупа — 2 ст. л.;

панировочные сухари —50 г;

растительное масло — для жарки;

соль, специи — по вкусу. Приготовление: Горбушу нарежьте кусочками, лук — кубиками, пропустите через мясорубку. Батон залейте молоком и оставьте на 10 минут, отожмите влагу, разомните руками, добавьте к рыбному фаршу. В фарш вбейте яйцо, добавьте манную крупу, соль и специи. Перемешайте. Накройте миску с фаршем пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут, чтобы манка набухла. Сформируйте котлетки, обваляйте в панировочных сухарях, обжарьте на растительном масле с двух сторон. Котлеты из рыбных консервов с рисом Рыбные котлеты можно приготовить и из консервов. С блюдом справится даже новичок. Рис лучше взять круглый, рыбные консервы — любые, на ваш вкус, например, сайру. Лучше, чтобы рыба была в масле или в собственном соку. Если фарш получается жидковатым, можно добавить в него пару ложек манной крупы и оставить на 15–20 минут, чтобы она набухла. Подавать котлетки можно с любым гарниром или салатом из свежих овощей.

Ингредиенты: рыбные консервы — 250 г;

рис — 80 г;

яйца — 1 шт.;

растительное масло — для жарки;

соль, черный молотый перец — по вкусу. Приготовление: Рис отварите в подсоленной воде. Охладите. Консервированную рыбу разомните вилкой. Добавьте рис. Перемешайте. Вбейте яйцо. Посолите и поперчите. Перемешайте. Сформируйте котлеты, обжарьте на растительном масле с двух сторон. Котлеты из трески с чесноком Котлеты из трески получаются сочными и нежными, в первую очередь за счет добавления в фарш зубчика чеснока. Укроп придаст блюду аромат. Котлетки вкусные в горячем и в холодном виде. Подавать их можно с вареным картофелем или с салатом из огурцов и помидоров.

Ингредиенты: треска (филе) — 700 г;

чеснок — 1–2 зубчика;

молоко — 100 мл;

батон белый (без корок) — 1–2 кусочка;

яйца — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.;

масло растительное — для жарки;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

укроп — 5 веточек. Приготовление: Треску нарежьте кусочками, лук — кубиками. Пропустите через мясорубку вместе с зубчиком чеснока. Хлеб залейте молоком и оставьте на 10 минут, отожмите влагу, разомните руками, добавьте к рыбному фаршу. Вбейте в фарш куриное яйцо, посолите и поперчите. Укроп измельчите. Добавьте в фарш. Перемешайте. Сформируйте котлеты, обжарьте на растительном масле с двух сторон. Котлеты из трех видов рыб Зачем останавливаться на одной рыбе, если можно приготовить котлеты сразу из нескольких видов. Не переживайте, времени уйдет немного. А вот результат по-хорошему удивит. Рыбу можете выбрать по своему вкусу и бюджету. В нашем рецепте кета, карп и щука. Но подойдут также лосось, морской окунь, судак или путассу.

