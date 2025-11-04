Восполнят силы и поднимут настроение: 9 простых согревающих блюд на осень

Осенью хочется чего-то ароматного, сытного и вкусного Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

За окном серость и слякоть, а дома уютно и тепло. Самое время приготовить что-то сытное и согревающее, тем более осень в этом году щедро одарила сочными плодами садов и огородов, лесными грибами и ягодами.

Крем-суп из тыквы со сливками

Яркий крем-суп из тыквы может быть сладким или пикантным с добавлением различных ингредиентов, например сыра, бекона или морепродуктов. Тут уж решать каждому, а мы предлагаем начать с классического рецепта. Он готовится из свежей тыквы, картофеля, моркови, лука и сливок. Подавать можно с хрустящими гренками и зеленью. А хотите удивить гостей или близких? Посыпьте блюдо перед подачей попкорном.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

тыква — 500 г;

картофель — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

вода — 500 мл;

сливки (20% жирности) — 100 мл;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

мускатный орех — щепотка;

свежая зелень (петрушка, укроп) — для украшения.

Приготовление:

Тыкву и картофель нарежьте кубиками. Лук и чеснок измельчите. Обжарьте до золотистого цвета в кастрюле с оливковым маслом. Добавьте туда тыкву и картофель, обжарьте 5–7 минут. Влейте воду, варите 20–25 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте сливки, соль, перец и мускатный орех, перемешайте. С помощью блендера превратите суп в пюре, украсьте зеленью.

Сливочная уха из горбуши

Сливочная уха из горбуши — это вкусный рыбный суп, который точно согреет вас холодным осенним вечером. От классической ухи он отличается добавлением сливок, которые придают блюду мягкий и бархатистый вкус. Горбушу можно заменить любой другой красной рыбой. Суп получится ярким, красивым и очень ароматным.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

горбуша (голова, хвост и кусок филе);

репчатый лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 3–4 шт.;

сливки — 400 мл;

сливочное масло — 40 г;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

лавровый лист — 2–3 шт.;

душистый перец — 3 горошины;

вода — 2,5 л;

зелень — по вкусу.

Приготовление:

В кастрюлю выложите голову и хвост рыбы. Залейте холодной водой, добавьте целую луковицу, доведите до кипения. Добавьте лавровый лист и душистый перец, варите бульон на слабом огне 15 минут. На сливочном масле обжарьте нарезанную кольцами морковь и измельченную луковицу. Готовый рыбный бульон процедите, вновь влейте в кастрюлю, добавьте туда нарезанный кубиками картофель. Варите 10 минут. Добавьте в кастрюлю пассерованные овощи и рыбное филе, нарезанное кусочками. Варите еще 10 минут. Посолите и поперчите. Влейте сливки, перемешайте. Дайте супу настояться под крышкой минут 10 и подавайте, украсив зеленью.

Салат с баклажаном и базиликом

Когда как не осенью готовить пряные блюда из баклажанов! Времени понадобится совсем немного. Для нашего салата нужно обжарить только баклажан. Остальные овощи — лишь нарезать и положить в салатник. Заправку тоже сделать очень просто. Пряный вкус блюду придадут душистые травы: мята и базилик. Салат получится сочным и хрустящим.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

баклажан — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

красный лук — 1 шт.;

столовый уксус — 2 ст. л.;

помидоры черри — 4–5 шт.;

базилик — полпучка;

мята — 1 веточка. Для заправки

чеснок — 1–2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте баклажаны кружочками толщиной примерно 1 см. Обжарьте с двух сторон на оливковом масле до золотистости. Лук нарежьте полукольцами, положите в глубокую миску, залейте уксусом и дайте постоять 10 минут. Нарежьте помидоры на четвертинки, выложите их на сервировочную тарелку, сверху — лук. Крупно нарежьте базилик. Выложите поверх овощей вместе с листьями мяты. Нарежьте баклажаны крупными брусками и положите верхним слоем на овощи. Измельчите чеснок и перетрите его с солью. Влейте оливковое масло и перемешайте. Полейте салат заправкой.

Рулетики из кабачков

Для этой вкусной закуски нужно взять молодые кабачки с нежной кожурой. Майонез лучше приготовить самостоятельно, так будет вкусней и полезней. А можно вообще его заменить на сметану или натуральный йогурт. Для блюда подойдет практически любой сорт мягкого сыра. Чтобы рулетики не разворачивались, лучше зафиксировать их специальными шпажками для канапе или зубочистками.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

кабачки — 1 шт.;

мягкий сыр — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 50 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

зелень — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Кабачок порежьте вдоль тонкими слайсами. Это можно сделать вручную или на специальной терке. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом с каждой стороны. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. В миску положите мягкий сыр, порубленную зелень, измельченный чеснок. Добавьте майонез, посолите. Перемешайте. На обжаренный слайс кабачка положите чайную ложку начинки на широкий край. Сверните кабачок в рулетик. Уложите фаршированные рулетики на тарелку, украсьте зеленью.

Ризотто с грибами и сливками

Наверняка вы видели это блюдо в ресторанном меню. Дома его приготовить тоже совсем не трудно. Можно использовать любые лесные грибы, например, белые. Также вполне подойдут шампиньоны из соседнего супермаркета. Для более выраженного вкуса можно использовать грибной бульон вместо куриного. Ризотто однозначно скрасит уютный семейный вечер или украсит праздничный стол.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

рис арборио — 300 г;

шампиньоны — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 30 г;

белое сухое вино — 100 мл;

куриный бульон — 700 мл;

сливки 20% — 100 мл;

твердый сыр — 50 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте в глубокой сковороде оливковое и сливочное масло, обжарьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок. Всыпьте в сковородку рис, прогрейте 2–3 минуты. Добавьте туда нарезанные пластинками грибы, готовьте еще 2–4 минуты. Влейте в ризотто белое вино, томите, пока оно не испарится, постоянно помешивая. Влейте половину горячего бульона, готовьте на слабом огне, постоянно помешивая. По мере испарения бульона добавляйте еще. Через 15 минут попробуйте рис — он должен быть альденте. Посолите, поперчите. Натрите сыр на мелкой терке и смешайте со сливками. Снимите ризотто с огня, добавьте сырно-сливочную смесь, накройте крышкой и оставьте на несколько минут. Подавайте горячим, украсив тертым сыром и свежей зеленью.

Цыпленок с цветной капустой и грибами

Запеканка из курицы с цветной капустой и грибами подойдет на каждый день. Приготовить это блюдо в духовке не составит большого труда. Если вы не любите возиться с разделкой курицы, используйте куриные голени или бедра. А если предпочитаете грудку, уменьшите время приготовления, чтобы не пересушить мясо. Цветную капусту можно дополнить или заменить на брокколи или цукини. Грибы подойдут как лесные, так и шампиньоны из магазина. Блюдо вполне самодостаточное, поэтому отдельно гарнир можно не готовить.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

курица — 1,2 кг;

капуста цветная — 1 небольшой кочан;

шампиньоны мелкие — 200 г;

лук репчатый — 4 шт.;

вино белое сухое — 200 мл;

оливковое мало — 3–4 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Курицу разрежьте на куски, натрите солью и перцем, полейте оливковым маслом, дайте полежать 10–15 минут. Лук крупно нарежьте. Цветную капусту разберите на соцветия. Выложите куски курицы кожей вверх и лук в глубокую форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Грибы целиком обжарьте в сковороде с оливковым маслом. Влейте вино, доведите до кипения и снимите с огня. Полейте винно-грибной смесью курицу, между кусками разложите цветную капусту. Уменьшите температуру духовки до 160 °С и запекайте до полной готовности курицы еще примерно 25 минут.

Пастуший пирог

Пастуший пирог — это, по сути, картофельная запеканка с фаршем. В начинку добавляют овощи: лук, морковь, сельдерей, зеленый горошек. Мы предлагаем классический рецепт с небольшим количеством ингредиентов. Но всё зависит от вашей фантазии и предпочтений. Перед подачей блюду лучше дать немного постоять, чтобы картофельное пюре не расползалось. Дополнит запеканку салат из свежих овощей — огурцов, томатов, болгарского перца.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

мясной фарш — 700 г;

морковь — 2 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

растительное масло — 50 мл;

томатная паста — 2 ст. л.;

твердый сыр — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

Картофель отварите до готовности, слейте воду. Сделайте пюре, добавив яйцо и молоко. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте небольшими кубиками. Овощи обжарьте в сковородке на растительном масле. Добавьте в сковородку фарш, тушите до готовности. Добавьте томатную пасту, соль, специи. В форму для запекания выложите мясную начинку с овощами, разровняйте. Картофельное пюре выложите на слой мяса, разровняйте. Натрите на крупной терке твердый сыр, посыпьте сверху. Разогрейте духовку до 200 градусов, запекайте пирог 40 минут.

Десерт с хурмой и йогуртом

Хурма — такой же яркий, как осень, фрукт. К тому же он содержит множество витаминов, в которых так нуждается сейчас наш организм. Предлагаем вам приготовить легкий в исполнении десерт, который украсит стол, да и в качестве легкого перекуса тоже подойдет.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

творог — 200 г;

йогурт — 120 г;

хурма — 2 шт.;

мед — 1 ст. л.;

листики мяты — 2–3 шт.

Способ приготовления:

Нарежьте хурму небольшими кусочками. Измельчите в блендере. Переложите в отдельную посуду. В блендер выложите творог, добавьте натуральный йогурт и ложку меда. Взбейте все ингредиенты до пышной и однородной консистенции. Выложите массу слоями в стаканчики, чередуя творожную смесь с пюре из хурмы. Украсьте десерт свежим листиком мяты.

Печеные яблоки с медом и орехами

Даже от названия блюда веет теплом и уютом. Для приготовления понадобятся спелые яблоки кислых или кисло-сладких сортов, мед и корица. Орехи подойдут любые: грецкие, миндаль, фундук, кешью. Для яркости вкуса добавьте немного апельсиновой или лимонной цедры. Подавать десерт можно с шариком мороженого.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

яблоки — 4 шт.;

орехи — 50 г;

мед — 2–3 ст. л.;

корица молотая — ½ ч. л.;

изюм или клюква — по желанию;

сливочное масло — 10–20 г.

Приготовление: