Не околели еще? Вот вам рецепт потрясной карачаевской шурпы — она согреет лучше пледа

От одной только фотографии этого блюда так и веет теплом. А только представьте, что будет, когда вы его попробуете Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Шурпа — это не просто суп, а целый символ! Кавказа, застольной культуры, традиций, передающихся из поколения в поколение и всего такого. В Карачаево-Черкесии и соседних республиках её готовят на праздники и семейные обеды. А еще это блюдо идеально подходит для того, чтобы согреться, когда за окном уже далеко не лето. Если вы только что посмотрели на прогноз погоды и вам захотелось еще сильнее спрятать нос в воротник, предлагаем вам лучший рецепт согревающий шурпы. Уверены, она спасет вас от любой непогоды.

«Шурпа» (или «шорпа») даже в дословном переводе с тюркских языков означает «жирный суп, мясной бульон», так что здесь без лишних слов становится понятно, что это за блюдо такое. Приготовленное на костях, оно может похвастаться высокой жирностью и выдающимся ароматом, от которого аппетит так и разгорается. Весь секрет — в длительном томлении мяса на медленном огне. Это делает бульон максимально насыщенным.

А главное, что шурпу (да настоящую карачаевскую) легко приготовить дома. В обычной кастрюле, без казана и костра. Записывайте рецепт.

Состав продуктов (на 2 порции)

Баранина на кости — около 500-600 граммов шейка или голяшка, лучше — фермерская, проверенная.

Картофель — 6 штук средних одного размера

Морковь — 1 шт., средняя, целая

Луковица — 1 шт . , средняя, целая

Вода — фильтрованная или бутилированная, столько, чтобы мясо и овощи были полностью покрыты

Ингредиенты для шурпы — самые незамысловатые Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Настоящая шурпа делается только из баранины. Мясо берем цельным куском, с костью, не режем. Размер куска мяса ограничивается размером вашей кастрюли. Мясо и овощи должны вариться полностью скрытые водой, от этого зависит вкус и качество бульона.

Шаг 1 — выбор мяса

Для шурпы лучше всего подойдёт баранина на кости: шейка или голяшка.

Правильное мясо — один из главных секретов ваших успехов на кухне Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Всё зависит от того, какого результата вы хотите добиться. Шейка даёт более равномерный вкус, но в ней меньше мяса. А вот голяшка отличается приличным количеством мяса, которое после длительной варки становится мягким и сочным.

Как выбрать баранину:

цвет должен быть розово-красным, без серых или тёмных пятен;

жир — белый или светло-кремовый (жёлтый жир говорит, что животное было старым);

запах — лёгкий, с характерной «бараньей» нотой, но без посторонних ароматов;

выбирайте у проверенных продавцов или фермеров, где можно попросить осмотреть мясо.

Если нет возможности взять баранину — подойдёт и говядина на кости. Но шурпа из баранины всё же будет более насыщенной и настоящей.

Шаг 2 — подготовка и варка

Мясо промываем перед варкой в холодной воде Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Мясо промываем только холодной проточной водой . Горячая — среда для бактерий. Подбираем кастрюлю так, чтобы мясо и овощи могли быть полностью погружены под воду. Наливаем фильтрованную или бутилированную воду (чем больше, тем легче контролировать уровень после снятия пены). Ставим кастрюлю на сильный огонь.

Когда вода закипает, появляется пена — не самая красивая и очень обильная. Это — остатки белков и «лишнее» из мяса.

Снимаем пену с бульона Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Берём ложку и аккуратно снимаем только пену, стараясь не вычерпывать воду. Если уровень воды упал — доливаем только кипяток. После закипания уменьшаем огонь, добавляем очищенную головку лука и морковь целиком, и продолжаем варку час — полтора, постоянно снимая пену. Жир оставляем — он несёт вкус. Когда пена перестанет появляться, прикрываем кастрюлю крышкой (не полностью) и варим ещё 2,5 — 3 часа, пока мясо не станет мягким.

Мясо с овощами в кастрюле, вода должна покрывать их полностью Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Шаг 3 — овощи

После того, как мясо почти готово, достаём из шурпы лук и морковь — они отдали всё, что могли и больше не нужны. Затем закладываем очищенный картофель целиком и варим до готовности.

Пока картошка доходит — мясо становится ещё нежнее, а бульон крепче.

Добавляем картошку Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Шаг 4 — подача

Правильную шурпу надо правильно подать. Сначала — мясо. Его выкладывают на тарелку целым куском, рядом ставят соль. Гости сами отрывают кусочки, макая в соль.

Бульон разливают по глубоким тарелкам, раскладывают туда картошку. Картошку принято разламывать на удобные для еды кусочки уже в порционной тарелке.

Подаем шурпу Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

И, конечно, к шурпе подаем карачевский тузлук: айран + соль + перец. Его можно добавлять в бульон или макать в него мясо. Тузлук помогает организму легче усваивать жирное мясо.

Карачаевский тузлук Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

И помните, что шурпу лучше не запивать холодными напитками — это тяжело для желудка.

Также, если готовите шурпу для детей или людей с ограничениями в питании или проблемами с ЖКТ, первый бульон лучше слить и варить во втором. Так теряется часть «души» блюда и его вкусовые качества будут заметно уступать классической шурпе, но во имя здоровья придется смириться.