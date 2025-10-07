Как приготовить баклажаны на зиму: 5 крутейших закруток

Осенью баклажаны стоят совсем недорого, а закуски из них получаются такие, что невозможно оторваться Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Баклажаны — овощи вкусные, недорогие и идеально подходящие для заготовок на зиму. Они украсят повседневный семейный ужин и не будут лишними на праздничном столе. Вариантов закруток из баклажанов множество, а всё потому, что овощ прекрасно сочетается со множеством продуктов. Собрали для вас 5 простых и проверенных рецептов баклажанов на зиму.

Баклажанная икра

Простое блюдо, с которого можно начать, если вы только учитесь делать заготовки на зиму. Изумительно вкусная баклажанная икра готовится очень просто. По сравнению с кабачковой, она получится более терпкой с пикантными нотками. Можно не пропускать баклажан через мясорубку, а нарезать мелкими кусочками. Если хотите, чтобы икра была более нежной, уберите с баклажанов кожицу.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг;

помидоры — 500 г;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1–2 шт.;

чеснок — 5 зубчиков;

сахар — 1 ст. л.;

столовый уксус 9% — 50 мл;

подсолнечное масло — 80 мл;

соль — по вкусу.

Приготовление:

В сковородке на подсолнечном масле обжарьте измельченный лук и натертую морковь. Нарежьте кубиками томаты и баклажаны, измельчите чеснок и сложите всё в сотейник. Добавьте сахар, соль, перемешайте и томите под крышкой на слабом огне 40 минут. Добавьте морковно-луковую смесь, перемешайте. Пропустите все ингредиенты через мясорубку и верните в сотейник. Влейте уксус, перемешайте, доведите до кипения и варите на маленьком огне еще 10 минут. Разлейте в стерилизованные банки. Закатайте.

Баклажаны с сельдереем и оливками

Баклажаны с сельдереем и оливками — это настоящий праздник вкуса. Болгарский перец лучше взять разных цветов, например ярко-красный и желтый, тогда закуска получится еще и красивой. Зеленые оливки можно заменить на маслины, для пикантности добавить палочку корицы. Если любите более сладковатый вкус, добавьте в заготовку ложку сахара.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Ингредиенты:

баклажаны — 6 шт.;

помидоры — 6 шт.;

репчатый лук — 3 шт.;

сельдерей — 7 черешков;

болгарский перец — 2 шт.;

оливки без косточек — 100 г;

оливковое масло — 8 ст. л.;

крупная соль — 3 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика;

петрушка — 1 маленький пучок;

сухой орегано — 1/2 ч. л.;

сухой базилик — 1/2 ч. л.;

черный молотый перец, соль — по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны нарежьте крупными кубиками, положите в миску, пересыпьте солью и оставьте на 15 минут. Потом слейте сок. Обжарьте баклажаны на сковородке с оливковым маслом. Переложите в отдельную миску. Мелко нарезанные лук, сельдерей и болгарский перец потушите на той же сковородке с добавлением оставшегося масла в течение 10 минут. Добавьте к овощам баклажаны. Перемешайте. Помидоры порежьте кубиками, оливки — слайсами, чеснок и петрушку порубите. Отправьте всё в сковороду к баклажанам. Всыпьте черный перец, орегано, базилик. При необходимости посолите. Перемешайте и тушите 45 минут, пока овощи не станут мягкими. Разложите баклажаны в стерилизованные банки, закатайте.

Пряные баклажаны с базиликом и медом

Мед в этой закуске — источник сладости, базилик отвечает за пикантность и пряность. Получается вкусное блюдо, которым не стыдно угостить гостей. Заготовка будет более интересной, если дать ей настояться месяц. Мед лучше использовать майский или липовый, но не гречишный: он придаст горечь.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг;

помидоры — 500 г;

чеснок — 4 зубчика;

мед — 4 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

свежий базилик — несколько веточек;

растительное масло — 50 мл;

столовый уксус 9% — 40 мл;

вода — 50 мл;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Очистите баклажаны от кожицы, нарежьте кубиками. Сложите в кастрюлю, посолите, залейте 50 мл воды и тушите 10 минут. Помидоры измельчите в блендере, переложите смесь в сотейник и варите 5–7 минут. Добавьте соль, сахар, мед, масло, измельченный чеснок, порубленный базилик. В конце влейте уксус. Перемешайте и попробуйте смесь на вкус. Если нужно, посолите. Положите в помидорную смесь баклажаны, перемешайте, варите 10 минут. Разложите в стерилизованные банки. Закатайте.

Баклажаны по-корейски

Баклажаны по-корейски — аппетитная и красивая закуска, при этом простая в приготовлении. Предполагается, что есть ее нужно палочками, поэтому овощи нарезаются соломкой. Перед подачей закуску можно сбрызнуть соевым соусом и посыпать сверху белым кунжутом.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг;

морковь — 2–3 шт.;

болгарский перец — 2 шт.;

репчатый лук — 2–3 шт.;

растительное масло — 80 мл;

соль — 3 ст. л.;

чеснок — 7 зубчиков;

столовый уксус 9% — 30 мл;

сахар — 1,5 ст. л.;

острая приправа для корейской моркови — 1 ст. л.;

вода — 2 л.

Приготовление:

Баклажаны очистите от кожуры, нарежьте толстой соломкой. Морковь натрите на терке для овощей по-корейски. Лук нарежьте перьями. Сладкий перец тонко нашинкуйте. Вскипятите в кастрюле воду, положите туда баклажаны, добавьте соль, прижмите гнетом и оставьте на 10–15 минут. Перец, морковь, лук переложите в большую миску. Добавьте пропущенный через пресс чеснок. Перемешайте. Баклажаны откиньте на дуршлаг. Затем снова поместите в кастрюлю без воды. Добавьте туда овощи с чесноком, сахар, уксус, растительное масло. При необходимости посолите. Перемешайте. Поставьте кастрюлю на средний огонь, помешивая, доведите до кипения. Всыпьте приправу для корейской моркови. Тушите овощи на умеренном огне 10 минут. Горячие баклажаны разложите по стерилизованным банкам. Закатайте.

Баклажаны с грибами

Сытная закуска готовится очень легко. Грибы можно выбрать любые сезонные или купить всегда доступные шампиньоны. Баклажаны можно подавать как самостоятельное блюдо или в дополнение к картофелю, мясу и птице. И в целом эта аппетитная закуска всегда украсит стол и не останется без внимания.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Ингредиенты:

баклажаны — 3 шт.;

шампиньоны — 300 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

томатная паста — 100 г;

масло растительное — 50 мл;

столовый уксус 9% — 20 мл;

сахар — 1 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

вода — 250 мл;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте баклажаны небольшими кусочками, замочите в соленой воде на 20 минут. Морковь натрите на терке, лук нарежьте кубиками, перец — полосками, шампиньоны — кусочками. Разогрейте сковороду, влейте масло, выложите все овощи, жарьте 10 минут, помешивая, на среднем огне. Томатную пасту соедините с водой, влейте в сковороду, добавьте сахар и измельченный чеснок, тушите под крышкой 35 минут. В конце приготовления добавьте уксус. Посолите и перемешайте. Переложите заготовку в стерильные банки. Закатайте.