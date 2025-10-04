Антикризисные рецепты ипотечника. Что можно приготовить, чтобы дотянуть до зарплаты?

Готовим быстрые, простые и, самое главное, недорогие блюда Источник: Анастасия Харламова / NGS70.RU

В кошельке остались крохи, а до зарплаты еще далеко. Вопрос с ужином остается открытым — что же приготовить? Наша коллега, журналистка NGS70.RU делится своими антикризисными рецептами, которые не раз выручали ее в непростые времена. В материале вы найдете простые и вкусные рецепты драников, шаурмы и бюджетного десерта. Загляните в холодильник и следуйте нашим инструкциям — у вас обязательно всё получится!

Анастасия Харламова корреспондент NGS70.RU

Рецепт первый. Рис и овощи

Я являюсь большим поклонником паназиатской кухни, поэтому в доме у меня всегда найдутся рис и соевый соус. А так как сейчас осень, то родственники сердобольно подкинули мне сезонных овощей. Еще один важный момент — мяса пока до зарплаты не предвидится. Будем работать с тем, что есть.

Подготовьте ингредиенты: очистите и нарежьте лук полукольцами, натрите морковь на крупной терке, а помидоры нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите нарезанный лук и обжаривайте на среднем огне до золотистого цвета, периодически помешивая. Добавьте натертую морковь и продолжайте жарить ещё 10 минут. В последнюю очередь добавьте нарезанные помидоры. Перемешайте все ингредиенты и готовьте до тех пор, пока помидоры не дадут сок.

По вкусу можно добавить чеснок, несколько щепоток соли и перца.

Параллельно с этим поставьте вариться рис. В моем случае завалялся Кубанский шлифованный, для его приготовления достаточно порядка 25 минут. В крупу я также добавляю щепотку соли и под самый конец кусочек сливочного масла (если оно, конечно, не закончилось).

Способ сервировки: на тарелку я выкладываю подушечку из риса, а на нее овощную заправку. Всё это поливаю соевым соусом. Готово.

Рецепт второй. «Картофельный спас»

Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Картошка может стать настоящим спасением, когда до следующей зарплаты нужно дотянуть. Это знает каждый суровый ипотечник. Мое самое любимое блюдо из картошки — драники. Есть множество вариантов их приготовления: кто-то добавляет фарш, кто-то грибы. Но мы пойдем по самому экономному, пока что такие изыски не для нас.

Нужно очистить четыре средние картофелины от кожуры и глазков, хорошо промыть в холодной воде и натереть на мелкой терке. Далее нужно очень хорошо отжать картошку руками (это самое важное). В полученную картофельную массу я добавляю одно яйцо и две столовые ложки пшеничной муки, одну щепотку соли и совсем немного черного перца. Полученная масса не должна быть слишком жидкой.

Начинаем жарить драники. В сковороду добавьте растительное масло, хорошо разогрейте, далее столовой ложкой нужно выложить тесто и сформировать наши драники. Я предпочитаю делать их тонкими. Жарить нужно примерно 5–7 минут, пока драники не зарумянятся.

Рецепт третий. «Антикризисные гренки»

Этот рецепт приходит на выручку, когда нужно срочно придумать сытное блюдо из того, что осталось в холодильнике. В моем случае — яйца, хлеб и немного молока.

В глубокую миску разбейте яйца, добавьте щепотку соли и влейте молоко (три столовые ложки). Тщательно перемешайте всё венчиком или вилкой до получения однородной массы. Далее нарежьте хлеб ровными ломтиками желаемой толщины.

Каждый кусочек хлеба тщательно обмакните в приготовленную яичную смесь с обеих сторон, стараясь не передержать, чтобы он не размок.

Сковороду хорошо разогрейте на среднем огне, добавьте немного растительного масла. Выложите подготовленные ломтики хлеба и обжаривайте их с каждой стороны до появления аппетитной золотистой корочки.

Вот и всё. Блюдо довольно сытное и прекрасно может заменить полноценный обед.

Рецепт четвертый. «Старая добрая шаурма»

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если вы разжились куриным филе, а родственники опять подкинули вам сезонных овощей, то можно сделать шаурму.

Мясо разрезаем на кусочки и в глубокой миске обваливаем в приправе для курицы (нужно добавить одну-две чайные ложки).

Пока курица маринуется, можно сделать соус. Для этого в миске перемешайте четыре столовые ложки сметаны, четыре столовые ложки майонеза, измельченный зубчик чеснока и черный перец по вкусу. Соусу нужно дать настояться примерно 10–15 минут. Далее нужно обжарить до готовности кусочки мяса на сильном огне (примерно 8 минут), как остынет — можно будет измельчить их как в настоящей шаурмечной. После этого нужно нарезать огурец и помидор.

Собираем нашу шаурму. Половину лаваша нужно смазать соусом, далее на соус нужно выложить овощи, затем мясо. Можно еще по вкусу заправить кетчупом или горчицей. Аккуратно подгибая края, плотно скручиваем нашу шаурму.

Остался последний этап: на раскаленную сковороду сначала кладем шаурму стыком вниз, а затем переворачиваем и обжариваем с другой стороны.

Рецепт пятый. «Эконом-сладость»

Ну и как же без десерта? Сладкого мне хочется всегда… но денег на вкусные печеньки с хорошим составом иногда под конец месяца не хватает. Хорошо, что опытным путем мне удалось вывести хороший рецепт домашних печенек. Супердорогих ингредиентов тут не требуется.

Нужно заранее достать из холодильника одно яйцо (важно, чтобы оно было комнатной температуры). Еще нужно растопить сливочное масло (200 граммов) и дать ему остыть. Муку (300 граммов) нужно просеять в миску.

Сахар (100 граммов) нужно взбить с яйцом. Потом сводим остывшее масло и яичную смесь и постепенно добавляем просеянную муку (300 граммов). Замешиваем тесто. Оно должно держать форму и не липнуть к рукам. Далее раскатываем тесто на припорошенном мукой столе и вырезаем печенье. Если нет специальных формочек, то можно использовать стакан.

Перекладываем печенье на противень, застланный пергаментом, и отправляем в духовку. Ее нужно разогреть до 170 градусов. Обычно печенькам достаточно 15 минут, они должны приобрести золотистый цвет.