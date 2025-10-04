Много калия и каротин: эксперт — про пользу и вред авокадо

Ольга Баян говорит, что авокадо — это настоящая биохимическая сокровищница: в нем больше калия, чем в банане Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В последние годы авокадо набирает популярность, его часто используют в блюдах, например роллах, и диетическом питании, несмотря на большое содержание жиров. Как и у любого другого продукта, у авокадо есть польза и вред. Подробнее об этом нашим коллегам из NGS.RU рассказали эксперты.

Польза авокадо

Нутрициолог Ольга Баян говорит, что авокадо — это не просто модный суперфуд из соцсетей, а по-настоящему питательный и насыщенный полезными веществами фрукт. Именно фрукт, хотя по вкусу он скорее напоминает сливочное масло с ореховым послевкусием.

По ее словам, умеренное потребление авокадо ассоциируется с улучшением липидного профиля крови, снижением уровня триглицеридов и воспаления, улучшением когнитивных функций и метаболического здоровья.

Нутрициолог отмечает, что авокадо содержит витамины E, C, K и группы B, фолаты (витамин B9) Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Врач-педиатр, детский гастроэнтеролог новосибирской клиники «Смитра» Мария Карасенко считает, что авокадо — это уникальный фрукт, который не похож на другие.

«Он интересен еще и тем, что содержит много калия, который помогает профилактировать заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, содержит много разных витаминов, начиная от витамина С и заканчивая каротином, витаминами группы В, в том числе витамином В9, это фолиевая кислота, и витамином Е».

Сколько можно есть

Энергетическая ценность авокадо составляет около 160 кКал на 100 граммов. В нём довольно много жиров (примерно 15 граммов), но это в основном полезные мононенасыщенные жирные кислоты, в первую очередь олеиновая кислота — та самая, что доминирует в оливковом масле. Белков и углеводов немного — примерно по 2% на 100.

Один спелый авокадо весит около 200–250 граммов, из которых съедобной мякоти — примерно 130–180. Для любителей этого фрукта целесообразно ориентироваться на включение в ежедневный рацион 0,5–1 плод в день — это может быть безопасной и полезной нормой.

В авокадо есть растительные аналоги холестерина — фитостеролы, которые конкурируют за всасывание в кишечнике и могут снижать уровень «плохого» холестерина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Но количество в том числе зависит от общего наполнения рациона. Учитывая, что продукт довольно калорийный и содержит немало жира, при употреблении большего количества важно сокращать поступление жиров из других источников.

Ольга Баян подчеркивает, что авокадо можно есть хоть каждый день — он отлично вписывается в рацион здорового питания, особенно в условиях повышенных интеллектуальных и физических нагрузок. Главное — помнить, что даже полезные жиры нужно дозировать.

Вред авокадо

К одному из случаев, когда авокадо может навредить, относится аллергия, отметила Ольга Баян. Авокадо насыщен гистамином, который может провоцировать аллергические реакции, поэтому важно аккуратно вводить его в рацион небольшими количествами и дозировать.

Из-за высокой жирности авокадо может провоцировать обострение при панкреатите, холецистите, проблемах с желчевыводящей системой. Жирная пища активизирует выработку желчи, а это может быть опасно при наличии камней.

Авокадо содержит лютеин и зеаксантин — каротиноиды, полезные для глаз, особенно в зрелом возрасте Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Мария Карасенко замечает, что авокадо относится к FODMAP — продуктам, содержащим большое количество пищевых волокон, которые плохо усваиваются кишечником и могут вызывать брожение в толстом кишечнике. Поэтому людям с чувствительным кишечником к избытку клетчатки (синдром раздраженного кишечника) употребление этого фрукта следует ограничивать, так как это может вызывать дискомфорт и вздутие живота.