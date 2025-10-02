НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

4 м/c,

вос.

 767мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,50
EUR 95,64
Начался осенний призыв
Причина давок в автобусах
Требуют отменить объединение театров
Сэкономить время и нервы на врачах
Как работают комплексы «Паук»
У бизнесмена отобрали землю
Суд над экс-чиновником
Суд по пристройке
Пожар на НПЗ
Запрет на данные о БПЛА
Еда Что приготовить Инструкция Вкусно, как у бабушки: как приготовить пышные котлеты. Проверенный поколениями советский рецепт

Вкусно, как у бабушки: как приготовить пышные котлеты. Проверенный поколениями советский рецепт

Осторожно: такими котлетами вы ни с кем не захотите делиться

209
Никакой гриль не заменит пышные и ароматные домашние котлеты. Чтобы их приготовить, нужно просто вспомнить советы из старой доброй классики | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUНикакой гриль не заменит пышные и ароматные домашние котлеты. Чтобы их приготовить, нужно просто вспомнить советы из старой доброй классики | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Никакой гриль не заменит пышные и ароматные домашние котлеты. Чтобы их приготовить, нужно просто вспомнить советы из старой доброй классики

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Кулинарные лайфхаки умеют удивлять, особенно когда их достают из прошлого. На этот раз прошлое подкинуло нам знаменитую советскую «Книгу о вкусной и здоровой пище» 1952 года. Хотя в целом к этому изданию у многих есть вопросы, в нем можно найти несколько простых правил, благодаря которым котлеты получаются пышными и румяными.

Первый секрет — хлеб. И не свежий батон, а подсохший, без корок. Его советуют замочить в воде или молоке. Такой хлеб не только впитывает мясной сок и не дает ему вытекать, но и делает котлеты легкими. Доля хлеба может достигать 30% от всего фарша, и это не жадность, а технология.

Второй пункт — жир и лук. Чтобы фарш не вышел сухим, мясо должно содержать жир. При жарке он частично впитывается хлебом, а частично вытапливается, образуя пар, который словно «поднимает» котлету. Если мясо сухое, в ход идет немного сала. Лук тоже играет свою роль, но его советуют не класть сырым, а слегка поджарить — так он сохранит аромат и не сгорит.

Третий момент: никаких яиц. Авторы книги предупреждают: яйца утяжеляют фарш и вынуждают добавлять муку или сухари. А вот хорошо измельченный и охлажденный фарш прекрасно держит форму сам. К тому же охлаждение перед лепкой повышает его клейкость.

Несложные, но проверенные временем правила до сих пор работают и помогают готовить котлеты, которые не стыдно подать даже самым строгим дегустаторам. Так что иногда достаточно открыть старую кулинарную классику, чтобы напомнить себе: новое — это хорошо забытое старое.

А вы как предпочитаете котлеты?

Классика без яиц и с хлебом
Современное прочтение с яйцами
У меня секретный авторский рецепт
Не ем котлеты вообще
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рецепт СССР Котлета Инструкция Еда
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление