Превращаем урожай в алкоголь: 5 незабываемых рецептов настоек на водке

Превращаем урожай в алкоголь: 5 незабываемых рецептов настоек на водке

Когда ягоды, фрукты и овощи — это не только еда

5 655
Когда устанете есть яблоки&nbsp;— начинайте их пить | Источник: Дарья Селенская / Городские порталыКогда устанете есть яблоки&nbsp;— начинайте их пить | Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

Когда устанете есть яблоки — начинайте их пить

Источник:
Дарья Селенская / Городские порталы

Каждую осень мы удивляемся тому, как много всего выросло на даче. Стоим среди всего этого плодово-овощного великолепия и думаем: «Ну и куда теперь это всё девать?» Специально для тех, кто устал есть, готовить, замораживать, закатывать, закручивать и мариновать урожай, у нас есть 5 беспроигрышных вариантов превратить его в алкоголь. Главное, помните, что во всём должна быть мера, алкоголь вредит вашему здоровью, а дегустация, переросшая в попойку, может закончиться на больничной койке. В остальных случаях напитки, приготовленные по этим рецептам, нанесут только пользу и удовольствие. Записывайте.

  1. Какую водку выбрать
  2. Минимальный набор для приготовления настоек на водке
  3. Облепиховый ликер
  4. Яблочная настойка на водке
  5. Грушевая наливка
  6. Тыквенная настойка на водке
  7. Наливка из хурмы
1

Какую водку выбрать

Затевая приготовление домашнего алкоголя на основе крепкого спиртного, следует в первую очередь раздобыть качественную основу. Лучшим решением будет приобретение сертифицированной водки — нет посторонних примесей и снижен риск нарваться на паленку. Также надо обязательно учесть индивидуальную непереносимость тех или иных плодов, так как при смешивании с алкоголем аллергические реакции могут проявляться ярче, а лекарственные препараты со спиртным не очень совместимы.

2

Минимальный набор для приготовления настоек на водке

Перед тем как приступить к ароматному делу настаивания, убедитесь, что у вас под рукой есть всё необходимое:

  1. стеклянная тара объемом 1,5–2 л с широким горлом для настаивания основы;

  2. стеклянные бутылки для разлива и дальнейшего хранения готового продукта;

  3. посуда, пригодная для нагрева на используемой плите (газовой, электрической, индукционной);

  4. большая воронка с возможностью прокладывания фильтрующих материалов или дуршлаг;

  5. запас марлевого бинта или более специфических фильтров, предназначенных для процеживания жидкостей.

Дополнительно запаситесь недюжинным энтузиазмом, а с плодами и так проблем особых нет. Кроме того, что перед использованием их для приготовления алкоголя стоит провести тщательную переборку, выкидывая всё порченное в мусор.

Ну всё, теперь точно пора приступать к готовке.

3

Облепиховый ликер

Такой напиток может согреть осенним вечером и даже помочь укрепить иммунитет. Но главное условие — только натуральные ингредиенты, а не промышленная версия с добавлением ароматизаторов и прочих присадок. Для приготовления ликера на основе облепихи потребуется:

  • ягоды облепихи — 250–500 г;

  • водка — 0,5–1 л;

  • сахар — 200–400 г;

  • вода — 200–400 мл.

Плоды облепихи тщательно промойте в проточной воде и пересыпьте в стеклянную тару для настаивания. Частично перетрите их удобным для вас способом, залейте водкой, закройте емкость плотной крышкой и отправьте ее в темное место на 14 дней.

Спустя две недели вспоминайте про вашу заготовку и придерживайтесь следующего плана:

  1. Процедите полученный настой через марлю или мелкое сито. Ягоды также следует слегка отжать, чтобы остался максимально сухой жмых.

  2. Воду пролейте через жмыхи и отожмите повторно в отдельную емкость, пригодную для нагрева. Туда же добавьте сахар.

  3. Отправьте сахарную воду на плиту и доведите ее до кипения. Варить сироп нужно на медленном огне 5 минут.

  4. Когда сироп остынет, аккуратно влейте его в облепиховый настой и старательно перемешайте полученную жидкость.

  5. Процедите полуготовый ликер, если в нем заметен осадок или изначальное процеживание дало слабый эффект.

  6. Перелейте в бутылку и поставьте ликер настояться в темное место на срок в 15, а то и 30 дней.

По истечении этого срока будет получен напиток по крепости около 20–25 градусов. На поверхности, вероятнее всего, выступит облепиховое масло, но удалять его необязательно — напиток можно просто перемешать перед употреблением.

4

Яблочная настойка на водке

Яблок в сентябре достаточно много, но сроки хранения часто не очень большие. Конечно, часть урожая останется на полке в кладовой, но что делать с остальным? Яблочная настойка является одним из лучших решений. Что нужно для приготовления:

  • яблоки — 1 кг;

  • водка — 1 л;

  • ванилин — 2–3 г;

  • корица — 1 палочка.

Приготовить настойку несложно, и это не займет много времени:

  1. Яблоки промойте проточной водой, удалите сердцевину и нарежьте на кусочки. Можно дольками или кубиками.

  2. Сложите их в стеклянную банку, а также бросьте туда корицу и ванилин. Можно заливать водкой.

  3. Плотно закройте банку и отправьте настаиваться в теплое темное место на 1–1,5 недели.

  4. Готовый яблочный настой процедите через сито, проложив марлю, и перелейте в бутылку. При желании можно подсластить сахаром.

Остатки яблок из настоя можно повторно залить водкой. Срок выстаивания — 10–12 дней. Но такого яркого вкуса и аромата, как у настойки из свежих плодов, уже не будет.

5

Грушевая наливка

Большинство сортов груши не отличаются лежкостью, так что размышления о том, что же делать с обильным урожаем этих плодов, возникает как бы не чаще, чем по поводу яблок. Но решение есть — наливка с добавлением пряностей. Для приготовления такого напитка из груш потребуется:

  • груши — 1 кг;

  • водка — 0,5 л;

  • вода — 200 мл;

  • сахар — 250 г;

  • гвоздика цельная — 1 шт.;

  • корица молотая — 1 щепотка.

Как готовить наливку из спелых груш:

  1. Груши промойте проточной водой, извлеките семена и измельчите до состояния пюре вместе с кожицей.

  2. Переложите полученную основу в стеклянную банку, добавьте туда специи, залейте водкой и старательно перемешайте.

  3. Плотно закрытую тару поставьте в теплое и хорошо освещенное место. Срок выстаивания — 25–30 дней, но нужно встряхивать раз в 3–4 суток.

  4. Когда выйдет необходимый срок, процедите настойку, старательно отжимая остатки груши, чтобы не потерять ни капли.

  5. Сварите сироп из сахара с водой. Для этого доведите его до кипения, варите около 5 минут и дайте остыть.

  6. Охлажденный до комнатной температуры сироп добавьте в настойку и перемешайте до однородности.

  7. Отправьте грушевую наливку в темное место хотя бы на 5–7 дней, чтобы она приобрела необходимую консистенцию.

Очень важно выбирать зрелые и сочные плоды. Если груши по вкусу трава-травой, то и наливка будет не самого лучшего качества. Хотя аромат, скорее всего, будет всё равно ярким. Пряности добавлять необязательно, а сахар допустимо заменить медом.

6

Тыквенная настойка на водке

Весьма необычный вариант — приготовить настойку на тыкве. Казалось бы, этот сладкий овощ не совсем пригоден для подобного, но как раз привкуса овощей в готовом напитке и не будет. Что нужно для приготовления столь необычной настойки:

  • тыква — 1 кг;

  • водка — 1 л;

  • сахар — 50–200 г;

  • ванильный сахар — 10–15 г;

  • орех мускатный молотый — 1 щепотка;

  • молотая корица — 1 щепотка.

Как приготовить напиток в домашних условиях:

  1. Очистите тыкву так, чтобы осталась только мякоть. Косточки и кожура для наливки непригодны.

  2. Мякоть измельчите при помощи блендера или мелкой терки до состояния пюре и переложите в тару для настаивания.

  3. Залейте тыквенную основу водкой, герметично закройте и отправьте в темное помещение на 2 недели. Желательно встряхивать раз в пару дней.

  4. Готовый настой процедите через марлю и отожмите жмыхи, в идеале практически досуха.

  5. Приготовьте сахарный сироп и, сняв его с плиты, добавьте туда пряности. Дайте остыть до комнатной температуры.

  6. Соедините готовый сироп с тыквенным настоем и отправьте еще на 2 недели в темное место. Встряхивать больше не надо.

Готовую настойку очень желательно процедить через вату или другой фильтр. Напиток можно перелить в бутылку для дальнейшего хранения. Пить лучше в охлажденном виде.

7

Наливка из хурмы

Хурма — весьма нестандартный выбор в качестве основы для домашнего алкоголя. Сам по себе зрелый плод обладает весьма необычными вкусовыми качествами. Но это вовсе не значит, что из хурмы нельзя приготовить алкоголь. Что потребуется для наливки:

  • хурма — 2 средних плода;

  • корень имбиря размером 6–7 см — 1 шт.;

  • водка — 0,5 л;

  • сахар ванильный — 5 г;

  • сахар или мед — по вкусу.

Как готовить наливку из хурмы и имбиря:

  1. Старательно промойте хурму в проточной воде, удалите плодоножки и нарежьте плоды на небольшие кусочки.

  2. Переложите в банку, залейте водкой и оставьте в темном месте на 2 недели. Встряхивайте раз в двое суток.

  3. Очистите имбирь от кожуры и нарежьте его мелкими кусочками. Их добавьте в полученный настой вместе с ванильным сахаром.

  4. Выдержав смесь еще трое суток в темном месте, процедите ее через марлю и отожмите жмых. Желательно после профильтровать.

Напиток можно считать готовым, но некоторым людям не хватает сладости. Именно для этого в рецепте указан мед или сахар. Подслащенную наливку стоит оставить еще на пару дней в холодильнике перед употреблением.

Теперь вы знаете, что еще можно сделать с осенним урожаем, кроме как пустить его на классические консервашки, от которых и так кладовка часто просто ломится. А если имеете какие-то свои интересные варианты рецептов домашнего алкоголя — делитесь ими в комментариях!

Анастасия Кравченко-Лобанова
Анастасия Кравченко-Лобанова
Напитки Настойка Алкоголь Тыква Хурма Облепиха Ликерка Яблоко Груша Рецепт
Комментарии
5
Гость
10 сентября 2024, 16:07
Хватит спаивать и так все пьют..
Гость
6 сентября, 19:16
Насчёт выбора водки насмешили..Все сертификаты делают в Одессе -на Малой Арнаутской.
Читать все комментарии
