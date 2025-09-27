НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Да вам банок не хватит! Как лучше всего мариновать маслята на зиму: 4 проверенных рецепта

Да вам банок не хватит! Как лучше всего мариновать маслята на зиму: 4 проверенных рецепта

Найдется даже вариант для любителей острых ощущений

Маслята собирают в лесу вплоть до середины октября | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Маслята собирают в лесу вплоть до середины октября

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Маслята словно созданы для домашнего консервирования. Приложив немного усилий, вы получите отличную закуску на зиму, которая подойдет и для праздничного стола, и для скромного будничного застолья. Простота и скорость приготовления в сочетании с насыщенным вкусом делают маслята фаворитами кулинарных экспериментов. Предлагаем вам четыре простых рецепта.

Рецепт первый. Классический

Мариновать на зиму лучше небольшие грибочки примерно одинакового размера. Перед началом готовки их нужно очистить от мусора и перебрать. В классическом рецепте маринование маслят состоит из двух этапов: сначала варка в воде, затем варка в маринаде. Всё просто. Итак, приступим.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • маслята — 1 кг.

Для маринада:

  • вода — 1 л;

  • столовый уксус 9% — 50 мл;

  • соль — 1 ст. л;

  • сахар — ч. л.;

  • душистый перец горошком — 2 шт.;

  • черный перец горошком — 2 шт.;

  • лавровый лист — 2 шт.;

  • гвоздика — 1 шт.

Приготовление:

  1. Переложите грибы в кастрюлю. Залейте холодной водой, поставьте на огонь. Варите маслята 15–20 минут, снимая пену. Откиньте на дуршлаг.

  2. Для маринада налейте в кастрюлю воду, добавьте соль, сахар, все пряности и специи, кроме уксуса. Доведите до кипения. Варите 5 минут.

  3. Добавьте в маринад грибы и варите еще 15 минут.

  4. Влейте уксус и сразу выключите огонь.

  5. Разложите грибы с маринадом по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните и дайте остыть.

Рецепт второй. С луком

Маринованные маслята с луком получатся вкусными, с пикантными нотками специй и ароматом репчатого лука. Зимой баночка таких грибочков отлично дополнит отварной картофель с маслом и репчатым луком.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • маслята — 1 кг;

  • лук (красный) — 1 шт.

Для маринада:

  • вода — 1 л;

  • соль — 1 ст. л;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • кориандр (цельные зерна) — 4 г;

  • душистый перец горошком — 2 шт.;

  • черный перец горошком — 2 шт.;

  • столовый уксус 9% — 50 мл.

Приготовление:

  1. Переложите грибы в кастрюлю. Залейте холодной водой, поставьте на огонь. Варите маслята 15–20 минут, снимая пену. Откиньте на дуршлаг.

  2. Для маринада налейте в кастрюлю воду, добавьте соль, сахар, все пряности и специи. Красный лук порежьте на четвертинки или полукольца, отправьте в кастрюлю с маринадом. Поставьте на огонь и доведите маринад до кипения. Затем уменьшите огонь и варите его еще 5 минут.

  3. Переложите маслята в кастрюлю с кипящим маринадом. Перемешайте и варите 20 минут, убирая пену.

  4. В конце варки влейте уксус и сразу выключите огонь.

  5. В банки переложите маслята с маринадом и закатайте. Переверните и дайте остыть.

Рецепт третий. Маслята острые

Любите блюда поострее? Тогда обязательно приготовьте маринованные маслята с чесноком. Закуска получится пикантной. Для гурманов можно положить в банку перед закруткой еще кусочек жгучего перца. Грибочки также можно будет использовать для приготовления салатов.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • маслята — 1 кг.

Для маринада:

  • вода — 1 л;

  • головка чеснока — 1 шт.;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • соль — 1 ч. л.;

  • лавровый лист — 2 шт.;

  • душистый перец горошком — 2 шт.;

  • черный перец горошком — 2 шт.;

  • столовый уксус 9% — 50 мл.

Приготовление

  1. Переложите грибы в кастрюлю. Залейте холодной водой, поставьте на огонь. Варите маслята 15–20 минут, снимая пену. Откиньте на дуршлаг.

  2. Чеснок измельчите, оставив целыми несколько долек.

  3. Для маринада налейте в кастрюлю воду, добавьте в нее измельченный чеснок, сахар, соль и специи. Маринад прокипятите, добавьте в него грибы и варите еще 15 минут. Добавьте уксус, хорошо перемешайте и выключите огонь.

  4. В подготовленные банки переложить маслята с маринадом, сверху положите целый зубчик чеснока, закатайте.

Рецепт четвертый. С горчицей

Маринованные маслята с горчицей имеют приятный остро-солоноватый вкус. Если боитесь слишком острого вкуса грибов, уменьшите количество порошка до 1–2 столовых ложек. Можно добавить немного зернистой горчицы, тогда закуска станет еще более интересной.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • маслята — 1 кг.

Для маринада:

  • соль — 2 ст. л.;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • перец горошком — 4 шт.

  • лавровый лист — 2 шт.;

  • горчица (порошок) — 3 ст. л.;

  • столовый уксус — 50 мл;

  • чеснок — по вкусу.

Приготовление:

  1. Переложите грибы в кастрюлю. Залейте холодной водой, поставьте на огонь. Варите маслята 15–20 минут, снимая пену. Откиньте на дуршлаг.

  2. Для маринада налейте в кастрюлю воду, добавьте соль, сахар, перец горошком, лавровый лист и горчицу. Варите 5 минут, в конце добавьте уксус.

  3. На дно стерилизованных банок положите пару зубчиков чеснока, затем выложите грибы и залейте сверху маринадом. Закатайте или закройте крышками.

Какой рецепт вам приглянулся?

Люблю поострее — поэтому с чесноком
Понравился рецепт с горчицей
Предпочитаю классический рецепт — ничего лишнего
Мой фаворит — маринованные маслята с луком
Не люблю маринованные грибы
