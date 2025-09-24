Готовим облепиху на зиму: 6 простых и вкусных рецептов

Нам сложно представить человека, который наворачивает облепиху горстями, — обычно эта ягода идет в готовку. И в заготовку. Зимнюю. Зимой облепиха, кстати, особенно хороша. Потому что у нее масса полезных свойств. И чтобы сохранить их все, а заодно насладиться облепиховым вкусом в любое время, записывайте и запоминайте наши 5 рецептов заготовки облепихи на зиму.
Замороженная облепиха на чай
Самый просто способ заморозить облепиху на зиму — это бросить ее свежую в морозилку, и пускай себе лежит. Но мы не ищем легких путей и выбираем варианты более интересные. Например, заморозка в протертом виде. Чтобы заготовить облепиху таким способом, нужно совсем немного: облепиха (сколько вам необходимо) да сахар (по 2 столовых ложки на каждые 300 граммов ягоды).
Первым делом облепиху нужно хорошо промыть и очистить от листьев, мусора и порченых плодов. Это касается вообще каждого рецепта, а не только конкретно этого. После помывки ягод их неплохо бы просушить, но это далеко не самый обязательный пункт. Так что можно сразу приступать к заготовке.
Чтобы заморозить облепиху на чай, придерживайтесь этих простых шагов:
Смешайте облепиху с сахаром и с помощью блендера превратите всё в однородную массу.
Переложите смесь в форму для льда, закройте крышкой или пищевой пленкой.
Отправьте в морозилку на 5–12 часов, чтобы кубики полностью схватились.
Переложите облепиховый лед в пластиковый контейнер и снова уберите в морозилку на долгое хранение.
Ледышки из облепихи очень удобно использовать для приготовления зимнего чая. Одного кубика достаточно, чтобы получить целую чашку ароматного и полезного напитка.
«Золотое» варенье из облепихи
Для приготовления «золотого» варенья из облепихи вам кроме ягод потребуются сахар (600 граммов на 1 литр сока) и агар-агар (не менее 20 граммов). Порядок действий такой:
Промытую облепиху перемелите блендером и процедите через сито.
Облепиховый сок перелейте в кастрюлю, добавьте сахар — 300 граммов на литр.
Ставьте вариться на плиту, добавив агар-агар.
Когда сок начнет закипать, добавьте еще столько же сахара и варите не менее 5 минут.
Как только варенье приготовится, сразу разливайте его по стерильным банкам и закупоривайте.
Облепиха протертая с сахаром
Сырое варенье из облепихи готовится в пропорции на 1 кг ягоды 1,5 кг сахара. Из инструментов нужен только погружной блендер. Дальнейшие действия:
Засыпьте облепиху сахаром (но не всем — оставьте немного на потом).
Перетрите облепиху блендером, чтобы получилась однородная масса.
Не отделяя мезгу, разлейте готовую облепиху по стерильным банкам, присыпьте сверху остатками сахара.
Такое сырое «варенье» следует хранить при температуре не выше +4 °C, то есть в холодильнике. К слову, его можно переместить на балкон, когда наступит зима. Облепиха с добавлением сахара там не заледенеет даже в сильный мороз.
Облепиха без жмыха
Для приготовления заготовки данным способом потребуются плоды облепихи, блендер любого типа, сито, большая кастрюля и много сахара. Порядок действий следующий:
Перемелите облепиху до состояния однородной густой массы.
Протрите полученную облепиховую кашицу через сито, чтобы получить сок с мякотью.
Жидкую массу взвесьте, чтобы определить необходимое количество сахара.
Добавьте сахар так, чтобы его было в 2 раза больше, и размешайте.
Помешивать мякотный сок нужно долго, порядка 5 часов, чтобы сахар растворился. Такую заготовку не кипятят, чтобы облепиха сохранила свои полезные свойства. Хранить следует в стерилизованных банках, закупорив.
Желе из облепихи
Приготовить вкусное желе из облепихи на зиму можно без добавления желирующих компонентов. В такой рецепт входит только сама ягода, сахар и небольшое количество сливочного масла. Порядок действий:
Пересыпьте ягоды в кастрюлю, слегка придавите, чтобы они пустили сок.
Поставьте кастрюлю на плиту, включите маленький огонь, чтобы облепиха не кипела, а прогревалась.
В процессе нагрева продавливайте ягоды толкушкой.
Когда сока будет много, снимите кастрюлю с плиты, процедите массу через сито, выдавливая сок.
Полученную массу отправьте на огонь, добавьте сахар в равном количестве с облепиховым соком (кстати, чтобы не убирать пенку, когда сок с сахаром закипит, можно положить в сок 15 граммов сливочного масла).
Убавьте огонь и уваривайте облепиховое желе 30 минут, время от времени помешивая, чтобы прогрев был равномерным.
Когда варенье будет готово, его следует сразу раскладывать по стерильным банкам. После этого накройте банки марлей, дайте желе полностью охладиться и закатайте крышками.
Облепиховое масло
Во время приготовления заготовок из облепихи получается довольно много жмыха. Его можно не выкидывать, а тоже пустить в дело. Например, высушить и разложить по сухим банкам, чтобы потом добавлять в чай, перемолов в кофемолке или в исходном виде. Еще один вариант — приготовить облепиховое масло. Делается оно следующим образом:
Просушите облепиховую мезгу.
Перемелите сушеный жмых в кофемолке до состояния порошка.
Насыпьте порошок в небольшую банку до середины.
Залейте разогретым на паровой бане растительным маслом в пропорциях один к одному.
Закройте банку и отправьте в темное место на 2–3 недели.
Периодически встряхивайте содержимое банки и снова оставляйте в покое.
Через 2–3 недели процедите масло через марлю, перелейте в темную стеклянную тару.
Масло можно выбирать любое, но очень желательно, чтобы оно было холодного отжима. Готовое средство следует хранить в прохладном темном месте. Делать сразу много такого масла не стоит, лучше снова готовить по мере расходования.