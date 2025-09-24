НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 752мм 43%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,35
EUR 99,04
Оплатят шлагбаумы
Коррупция в больнице
Новая выплата для россиян
Ярославский бренд покорил Россию
Реконструкция «Спартаковца»
Начало отопительного сезона
Что будет с ценами на бензин
Как в 2026-м вырастут налоги
Разборки подростков со стрельбой
Смертельное ДТП на М-8
Еда Инструкция Готовим облепиху на зиму: 6 простых и вкусных рецептов

Готовим облепиху на зиму: 6 простых и вкусных рецептов

Даже жмых от этой ягоды можно пустить в дело

3 229
Есть облепиху просто так то еще удовольствие, поэтому мы предлагаем вам несколько занятных рецептов | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUЕсть облепиху просто так то еще удовольствие, поэтому мы предлагаем вам несколько занятных рецептов | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Есть облепиху просто так то еще удовольствие, поэтому мы предлагаем вам несколько занятных рецептов

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

Нам сложно представить человека, который наворачивает облепиху горстями, — обычно эта ягода идет в готовку. И в заготовку. Зимнюю. Зимой облепиха, кстати, особенно хороша. Потому что у нее масса полезных свойств. И чтобы сохранить их все, а заодно насладиться облепиховым вкусом в любое время, записывайте и запоминайте наши 5 рецептов заготовки облепихи на зиму.

Замороженная облепиха на чай

Самый просто способ заморозить облепиху на зиму — это бросить ее свежую в морозилку, и пускай себе лежит. Но мы не ищем легких путей и выбираем варианты более интересные. Например, заморозка в протертом виде. Чтобы заготовить облепиху таким способом, нужно совсем немного: облепиха (сколько вам необходимо) да сахар (по 2 столовых ложки на каждые 300 граммов ягоды).

Первым делом облепиху нужно хорошо промыть и очистить от листьев, мусора и порченых плодов. Это касается вообще каждого рецепта, а не только конкретно этого. После помывки ягод их неплохо бы просушить, но это далеко не самый обязательный пункт. Так что можно сразу приступать к заготовке.

Чтобы заморозить облепиху на чай, придерживайтесь этих простых шагов:

  1. Смешайте облепиху с сахаром и с помощью блендера превратите всё в однородную массу.

  2. Переложите смесь в форму для льда, закройте крышкой или пищевой пленкой.

  3. Отправьте в морозилку на 5–12 часов, чтобы кубики полностью схватились.

  4. Переложите облепиховый лед в пластиковый контейнер и снова уберите в морозилку на долгое хранение.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталыИсточник: Полина Авдошина / Городские порталы
Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Ледышки из облепихи очень удобно использовать для приготовления зимнего чая. Одного кубика достаточно, чтобы получить целую чашку ароматного и полезного напитка.

«Золотое» варенье из облепихи

Для приготовления «золотого» варенья из облепихи вам кроме ягод потребуются сахар (600 граммов на 1 литр сока) и агар-агар (не менее 20 граммов). Порядок действий такой:

  1. Промытую облепиху перемелите блендером и процедите через сито.

  2. Облепиховый сок перелейте в кастрюлю, добавьте сахар — 300 граммов на литр.

  3. Ставьте вариться на плиту, добавив агар-агар.

  4. Когда сок начнет закипать, добавьте еще столько же сахара и варите не менее 5 минут.

Как только варенье приготовится, сразу разливайте его по стерильным банкам и закупоривайте.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталыИсточник: Полина Авдошина / Городские порталы
Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Облепиха протертая с сахаром

Сырое варенье из облепихи готовится в пропорции на 1 кг ягоды 1,5 кг сахара. Из инструментов нужен только погружной блендер. Дальнейшие действия:

  1. Засыпьте облепиху сахаром (но не всем — оставьте немного на потом).

  2. Перетрите облепиху блендером, чтобы получилась однородная масса.

  3. Не отделяя мезгу, разлейте готовую облепиху по стерильным банкам, присыпьте сверху остатками сахара.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталыИсточник: Полина Авдошина / Городские порталы
Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Такое сырое «варенье» следует хранить при температуре не выше +4 °C, то есть в холодильнике. К слову, его можно переместить на балкон, когда наступит зима. Облепиха с добавлением сахара там не заледенеет даже в сильный мороз.

Облепиха без жмыха

Для приготовления заготовки данным способом потребуются плоды облепихи, блендер любого типа, сито, большая кастрюля и много сахара. Порядок действий следующий:

  1. Перемелите облепиху до состояния однородной густой массы.

  2. Протрите полученную облепиховую кашицу через сито, чтобы получить сок с мякотью.

  3. Жидкую массу взвесьте, чтобы определить необходимое количество сахара.

  4. Добавьте сахар так, чтобы его было в 2 раза больше, и размешайте.

Помешивать мякотный сок нужно долго, порядка 5 часов, чтобы сахар растворился. Такую заготовку не кипятят, чтобы облепиха сохранила свои полезные свойства. Хранить следует в стерилизованных банках, закупорив.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталыИсточник: Полина Авдошина / Городские порталы
Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Желе из облепихи

Приготовить вкусное желе из облепихи на зиму можно без добавления желирующих компонентов. В такой рецепт входит только сама ягода, сахар и небольшое количество сливочного масла. Порядок действий:

  1. Пересыпьте ягоды в кастрюлю, слегка придавите, чтобы они пустили сок.

  2. Поставьте кастрюлю на плиту, включите маленький огонь, чтобы облепиха не кипела, а прогревалась.

  3. В процессе нагрева продавливайте ягоды толкушкой.

  4. Когда сока будет много, снимите кастрюлю с плиты, процедите массу через сито, выдавливая сок.

  5. Полученную массу отправьте на огонь, добавьте сахар в равном количестве с облепиховым соком (кстати, чтобы не убирать пенку, когда сок с сахаром закипит, можно положить в сок 15 граммов сливочного масла).

  6. Убавьте огонь и уваривайте облепиховое желе 30 минут, время от времени помешивая, чтобы прогрев был равномерным.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталыИсточник: Полина Авдошина / Городские порталы
Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Когда варенье будет готово, его следует сразу раскладывать по стерильным банкам. После этого накройте банки марлей, дайте желе полностью охладиться и закатайте крышками.

Облепиховое масло

Во время приготовления заготовок из облепихи получается довольно много жмыха. Его можно не выкидывать, а тоже пустить в дело. Например, высушить и разложить по сухим банкам, чтобы потом добавлять в чай, перемолов в кофемолке или в исходном виде. Еще один вариант — приготовить облепиховое масло. Делается оно следующим образом:

  1. Просушите облепиховую мезгу.

  2. Перемелите сушеный жмых в кофемолке до состояния порошка.

  3. Насыпьте порошок в небольшую банку до середины.

  4. Залейте разогретым на паровой бане растительным маслом в пропорциях один к одному.

  5. Закройте банку и отправьте в темное место на 2–3 недели.

  6. Периодически встряхивайте содержимое банки и снова оставляйте в покое.

  7. Через 2–3 недели процедите масло через марлю, перелейте в темную стеклянную тару.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталыИсточник: Полина Авдошина / Городские порталы
Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Масло можно выбирать любое, но очень желательно, чтобы оно было холодного отжима. Готовое средство следует хранить в прохладном темном месте. Делать сразу много такого масла не стоит, лучше снова готовить по мере расходования.

ПО ТЕМЕ
Анастасия Кравченко-ЛобановаАнастасия Кравченко-Лобанова
Анастасия Кравченко-Лобанова
Облепиха Заготовки Заготовки на зиму Домашние заготовки Осень Зима Еда Инструкция Рецепт Ягода
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление