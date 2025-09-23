Готовим бруснику на зиму: 5 вкуснейших рецептов

Брусника хороша не только в свежем виде — из нее можно столько вкусных заготовок приготовить, как минимум пять! Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Сентябрь радует любителей ягод — поспевают облепиха, калина, ежевика, начинается сезон брусники. Осеннее изобилие хочется сохранить подольше. И у нас есть пять проверенных рецептов заготовок из брусники на зиму. Это будет не только вкусно, но и полезно, ведь брусника — настоящий витаминный клад.

Брусничное желе

Зимой баночка ароматного брусничного желе порадует и детей, и взрослых. Готовить его несложно. Вам потребуется:

брусника — 300 г;

вода — 1,2 л;

сахар-песок — 300 г;

желатин — 45 г.

Как только все ингредиенты окажутся перед вами, придерживайтесь такого плана:

Залейте желатин 150 мл теплой воды, тщательно перемешайте и оставьте набухать. Измельчите бруснику блендером, через сито отожмите остатки сока в чашку. Залейте ягоды оставшейся водой, прокипятите и процедите. Объедините получившуюся жидкость с выжатым ранее брусничным соком. Прокипятите брусничный «раствор», добавьте сахар, варите, помешивая, 2–3 минуты. Всыпьте тонкой струйкой желатин и тщательно перемешайте — важно, чтобы желатин полностью растворился.

После этих манипуляций вам останется только немного остудить желе, разлить его по банкам и оставить загустевать. А как загустеет, убирайте в холодильник или очень прохладное место.

Варенье из брусники с апельсином

От этого рецепта так и веет уютными семейными вечерами. Чтобы приблизить их, давайте для начала запишем ингредиенты для вашего будущего варенья из брусники с апельсином.

Вот что вам понадобится:

брусника — 1 кг;

апельсины — 1 кг;

сахар — 1 кг;

корица — 1 палочка;

гвоздика — 2–3 шт.;

душистый перец — 1–2 шт.

Всё в сборе? Тогда давайте действовать:

Нарежьте тонкими дольками апельсин вместе с цедрой. Залейте кипятком на 2–3 минуты и пропустите через мясорубку. Отправляйте бруснику в сотейник, засыпьте сахаром и ставьте на медленный огонь. Помешивая, доведите ягоды до кипения, после чего варите еще 15–20 минут. Добавьте апельсин, корицу, гвоздику, перец и перемешайте.

После этого поварите на слабом огне еще полчаса, периодически помешивая (при желании можно добавить несколько тонких ломтиков порезанного полукольцами апельсина), остудите получившееся варенье, разлейте по банкам и уберите на хранение в прохладное место и подальше от детей.

Маринованная брусника

Брусника — из тех ягод, что очень вкусны в маринованном виде. Если вы такого еще не пробовали, время настало. Маринованная брусника получается пикантной, а если к ней еще и яблоки с грушами добавить, то вкус получится еще более утонченным.

Записывайте ингредиенты:

брусника — 1,5 кг;

сахар — 370 г;

груши и яблоки — по 750 г;

вода — 0,9 л;

уксус — 190 мл;

соль — 0,5 ч. л.;

гвоздика, душистый перец горошком и корица — по вкусу.

Всё подготовили? Начинаем мариновать:

Порежьте груши и яблоки на 4 части, бросайте их в крутой кипяток с разницей в пару минут: яблоки нужно варить 3 минуты, груши — 5 минут. Подваренные фрукты откиньте на сито, дайте жидкости стечь. Выложите ягоды и фрукты в банки, прикройте их и приступайте к маринаду. Разведите в воде сахар и соль, добавьте специи, доведите до кипения, варите, пока сахар с солью не растворятся. Снимите кастрюлю с плиты, влейте уксус, закройте крышкой и оставьте охлаждаться. Залейте банки маринадом, прикройте крышками и поставьте стерилизоваться.

Когда всё будет готово, останется провернуть уже привычные для домашних консерваторов действия: герметично укупорить банки, перевернуть их крышкой вниз и накрыть теплым одеялом. Когда банки остынут, отнесите их в прохладное место.

Варенье из брусники и кабачков

Если вы еще не успели разделаться с щедрым урожаем кабачков, его можно объединить с брусникой и закатать в банки. Лакомство получится — ум отъешь.

Записывайте ингредиенты:

брусника — 600 г;

кабачки — 2 кг;

сахар — 2,5 кг;

вода — 0,25 л.

Всё на месте? Идем готовить:

Отправьте сахар в теплую воду и, помешивая, доведите практически до кипения — это у вас будет сахарный сироп. Пока сироп варится, очистите кабачки от кожуры и порежьте на кубики, опустите их вместе с брусникой в сироп и варите как обычное варенье. Как только кабачки стали прозрачными, значит, ваше варенье готово.

Готовое варенье остудите и расфасуйте по банкам до зимы. Оно получится ароматным, а по вкусу будет напоминать клюкву с ананасом.

Соленая брусника

Соленую бруснику вряд ли можно назвать самостоятельным блюдом, но никто не мешает попробовать — не исключаем, что в таком виде ягода вам тоже понравится. Хотя преимущественно ее используют в качестве основы для многочисленных заправок и приправ, а еще ее можно добавлять к квашеной капусте. Кроме того что соленая брусника это вкусно, это еще и предельно просто.

Для приготовления вам понадобятся:

брусника — 1 кг;

сахар — 1 ч. л.;

вода — 1 л;

соль — 5 ч. л.;

гвоздика — 2 шт.

Солить бруснику можно как в более привычных стеклянных банках, так и в деревянных бочках. Но чтобы было что хранить, нужно сперва приготовить. Поэтому придерживайтесь следующей пошаговой инструкции:

Вскипятите воду, разведите в ней соль, сахар, добавьте специи — это будет ваш маринад. Пока маринад варится, отберите ягоды и разложите их по банкам. Залейте ягоды в банках готовым маринадом и прикройте марлей и крышками с отверстиями.

