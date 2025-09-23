Готовим бруснику на зиму: 5 вкуснейших рецептов

Сентябрь радует любителей ягод — поспевают облепиха, калина, ежевика, начинается сезон брусники. Осеннее изобилие хочется сохранить подольше. И у нас есть пять проверенных рецептов заготовок из брусники на зиму. Это будет не только вкусно, но и полезно, ведь брусника — настоящий витаминный клад.
Брусничное желе
Зимой баночка ароматного брусничного желе порадует и детей, и взрослых. Готовить его несложно. Вам потребуется:
брусника — 300 г;
вода — 1,2 л;
сахар-песок — 300 г;
желатин — 45 г.
Как только все ингредиенты окажутся перед вами, придерживайтесь такого плана:
Залейте желатин 150 мл теплой воды, тщательно перемешайте и оставьте набухать.
Измельчите бруснику блендером, через сито отожмите остатки сока в чашку.
Залейте ягоды оставшейся водой, прокипятите и процедите.
Объедините получившуюся жидкость с выжатым ранее брусничным соком.
Прокипятите брусничный «раствор», добавьте сахар, варите, помешивая, 2–3 минуты.
Всыпьте тонкой струйкой желатин и тщательно перемешайте — важно, чтобы желатин полностью растворился.
После этих манипуляций вам останется только немного остудить желе, разлить его по банкам и оставить загустевать. А как загустеет, убирайте в холодильник или очень прохладное место.
Варенье из брусники с апельсином
От этого рецепта так и веет уютными семейными вечерами. Чтобы приблизить их, давайте для начала запишем ингредиенты для вашего будущего варенья из брусники с апельсином.
Вот что вам понадобится:
брусника — 1 кг;
апельсины — 1 кг;
сахар — 1 кг;
корица — 1 палочка;
гвоздика — 2–3 шт.;
душистый перец — 1–2 шт.
Всё в сборе? Тогда давайте действовать:
Нарежьте тонкими дольками апельсин вместе с цедрой.
Залейте кипятком на 2–3 минуты и пропустите через мясорубку.
Отправляйте бруснику в сотейник, засыпьте сахаром и ставьте на медленный огонь.
Помешивая, доведите ягоды до кипения, после чего варите еще 15–20 минут.
Добавьте апельсин, корицу, гвоздику, перец и перемешайте.
После этого поварите на слабом огне еще полчаса, периодически помешивая (при желании можно добавить несколько тонких ломтиков порезанного полукольцами апельсина), остудите получившееся варенье, разлейте по банкам и уберите на хранение в прохладное место и подальше от детей.
Маринованная брусника
Брусника — из тех ягод, что очень вкусны в маринованном виде. Если вы такого еще не пробовали, время настало. Маринованная брусника получается пикантной, а если к ней еще и яблоки с грушами добавить, то вкус получится еще более утонченным.
Записывайте ингредиенты:
брусника — 1,5 кг;
сахар — 370 г;
груши и яблоки — по 750 г;
вода — 0,9 л;
уксус — 190 мл;
соль — 0,5 ч. л.;
гвоздика, душистый перец горошком и корица — по вкусу.
Всё подготовили? Начинаем мариновать:
Порежьте груши и яблоки на 4 части, бросайте их в крутой кипяток с разницей в пару минут: яблоки нужно варить 3 минуты, груши — 5 минут.
Подваренные фрукты откиньте на сито, дайте жидкости стечь.
Выложите ягоды и фрукты в банки, прикройте их и приступайте к маринаду.
Разведите в воде сахар и соль, добавьте специи, доведите до кипения, варите, пока сахар с солью не растворятся.
Снимите кастрюлю с плиты, влейте уксус, закройте крышкой и оставьте охлаждаться.
Залейте банки маринадом, прикройте крышками и поставьте стерилизоваться.
Когда всё будет готово, останется провернуть уже привычные для домашних консерваторов действия: герметично укупорить банки, перевернуть их крышкой вниз и накрыть теплым одеялом. Когда банки остынут, отнесите их в прохладное место.
Варенье из брусники и кабачков
Если вы еще не успели разделаться с щедрым урожаем кабачков, его можно объединить с брусникой и закатать в банки. Лакомство получится — ум отъешь.
Записывайте ингредиенты:
брусника — 600 г;
кабачки — 2 кг;
сахар — 2,5 кг;
вода — 0,25 л.
Всё на месте? Идем готовить:
Отправьте сахар в теплую воду и, помешивая, доведите практически до кипения — это у вас будет сахарный сироп.
Пока сироп варится, очистите кабачки от кожуры и порежьте на кубики, опустите их вместе с брусникой в сироп и варите как обычное варенье.
Как только кабачки стали прозрачными, значит, ваше варенье готово.
Готовое варенье остудите и расфасуйте по банкам до зимы. Оно получится ароматным, а по вкусу будет напоминать клюкву с ананасом.
Соленая брусника
Соленую бруснику вряд ли можно назвать самостоятельным блюдом, но никто не мешает попробовать — не исключаем, что в таком виде ягода вам тоже понравится. Хотя преимущественно ее используют в качестве основы для многочисленных заправок и приправ, а еще ее можно добавлять к квашеной капусте. Кроме того что соленая брусника это вкусно, это еще и предельно просто.
Для приготовления вам понадобятся:
брусника — 1 кг;
сахар — 1 ч. л.;
вода — 1 л;
соль — 5 ч. л.;
гвоздика — 2 шт.
Солить бруснику можно как в более привычных стеклянных банках, так и в деревянных бочках. Но чтобы было что хранить, нужно сперва приготовить. Поэтому придерживайтесь следующей пошаговой инструкции:
Вскипятите воду, разведите в ней соль, сахар, добавьте специи — это будет ваш маринад.
Пока маринад варится, отберите ягоды и разложите их по банкам.
Залейте ягоды в банках готовым маринадом и прикройте марлей и крышками с отверстиями.
Всё готово. Вам останется разве что отнести банки с соленой брусникой на хранение в темное и прохладное место.