Еда Что приготовить Обзор Готовим бруснику на зиму: 5 вкуснейших рецептов

Готовим бруснику на зиму: 5 вкуснейших рецептов

И это не только варенье

2 125
Брусника хороша не только в свежем виде&nbsp;— из нее можно столько вкусных заготовок приготовить, как минимум пять! | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUБрусника хороша не только в свежем виде&nbsp;— из нее можно столько вкусных заготовок приготовить, как минимум пять! | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Брусника хороша не только в свежем виде — из нее можно столько вкусных заготовок приготовить, как минимум пять!

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Сентябрь радует любителей ягод — поспевают облепиха, калина, ежевика, начинается сезон брусники. Осеннее изобилие хочется сохранить подольше. И у нас есть пять проверенных рецептов заготовок из брусники на зиму. Это будет не только вкусно, но и полезно, ведь брусника — настоящий витаминный клад.

Но сначала скажите как на духу — вы вообще заготовки делаете?

Каждый год делаем
Как сделали пять лет назад, так и стоят
Если захочется чего-то такого, можно купить в магазине
Вообще не люблю возиться на кухне
Вообще не люблю заготовки

Брусничное желе

Зимой баночка ароматного брусничного желе порадует и детей, и взрослых. Готовить его несложно. Вам потребуется:

  • брусника — 300 г;

  • вода — 1,2 л;

  • сахар-песок — 300 г;

  • желатин — 45 г.

Как только все ингредиенты окажутся перед вами, придерживайтесь такого плана:

  1. Залейте желатин 150 мл теплой воды, тщательно перемешайте и оставьте набухать.

  2. Измельчите бруснику блендером, через сито отожмите остатки сока в чашку.

  3. Залейте ягоды оставшейся водой, прокипятите и процедите.

  4. Объедините получившуюся жидкость с выжатым ранее брусничным соком.

  5. Прокипятите брусничный «раствор», добавьте сахар, варите, помешивая, 2–3 минуты.

  6. Всыпьте тонкой струйкой желатин и тщательно перемешайте — важно, чтобы желатин полностью растворился.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы
Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

После этих манипуляций вам останется только немного остудить желе, разлить его по банкам и оставить загустевать. А как загустеет, убирайте в холодильник или очень прохладное место.

Варенье из брусники с апельсином

От этого рецепта так и веет уютными семейными вечерами. Чтобы приблизить их, давайте для начала запишем ингредиенты для вашего будущего варенья из брусники с апельсином.

Вот что вам понадобится:

  • брусника — 1 кг;

  • апельсины — 1 кг;

  • сахар — 1 кг;

  • корица — 1 палочка;

  • гвоздика — 2–3 шт.;

  • душистый перец — 1–2 шт.

Всё в сборе? Тогда давайте действовать:

  1. Нарежьте тонкими дольками апельсин вместе с цедрой.

  2. Залейте кипятком на 2–3 минуты и пропустите через мясорубку.

  3. Отправляйте бруснику в сотейник, засыпьте сахаром и ставьте на медленный огонь.

  4. Помешивая, доведите ягоды до кипения, после чего варите еще 15–20 минут.

  5. Добавьте апельсин, корицу, гвоздику, перец и перемешайте.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы
Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

После этого поварите на слабом огне еще полчаса, периодически помешивая (при желании можно добавить несколько тонких ломтиков порезанного полукольцами апельсина), остудите получившееся варенье, разлейте по банкам и уберите на хранение в прохладное место и подальше от детей.

Маринованная брусника

Брусника — из тех ягод, что очень вкусны в маринованном виде. Если вы такого еще не пробовали, время настало. Маринованная брусника получается пикантной, а если к ней еще и яблоки с грушами добавить, то вкус получится еще более утонченным.

Записывайте ингредиенты:

  • брусника — 1,5 кг;

  • сахар — 370 г;

  • груши и яблоки — по 750 г;

  • вода — 0,9 л;

  • уксус — 190 мл;

  • соль — 0,5 ч. л.;

  • гвоздика, душистый перец горошком и корица — по вкусу.

Всё подготовили? Начинаем мариновать:

  1. Порежьте груши и яблоки на 4 части, бросайте их в крутой кипяток с разницей в пару минут: яблоки нужно варить 3 минуты, груши — 5 минут.

  2. Подваренные фрукты откиньте на сито, дайте жидкости стечь.

  3. Выложите ягоды и фрукты в банки, прикройте их и приступайте к маринаду.

  4. Разведите в воде сахар и соль, добавьте специи, доведите до кипения, варите, пока сахар с солью не растворятся.

  5. Снимите кастрюлю с плиты, влейте уксус, закройте крышкой и оставьте охлаждаться.

  6. Залейте банки маринадом, прикройте крышками и поставьте стерилизоваться.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы
Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Когда всё будет готово, останется провернуть уже привычные для домашних консерваторов действия: герметично укупорить банки, перевернуть их крышкой вниз и накрыть теплым одеялом. Когда банки остынут, отнесите их в прохладное место.

Варенье из брусники и кабачков

Если вы еще не успели разделаться с щедрым урожаем кабачков, его можно объединить с брусникой и закатать в банки. Лакомство получится — ум отъешь.

Записывайте ингредиенты:

  • брусника — 600 г;

  • кабачки — 2 кг;

  • сахар — 2,5 кг;

  • вода — 0,25 л.

Всё на месте? Идем готовить:

  1. Отправьте сахар в теплую воду и, помешивая, доведите практически до кипения — это у вас будет сахарный сироп.

  2. Пока сироп варится, очистите кабачки от кожуры и порежьте на кубики, опустите их вместе с брусникой в сироп и варите как обычное варенье.

  3. Как только кабачки стали прозрачными, значит, ваше варенье готово.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы
Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Готовое варенье остудите и расфасуйте по банкам до зимы. Оно получится ароматным, а по вкусу будет напоминать клюкву с ананасом.

Соленая брусника

Соленую бруснику вряд ли можно назвать самостоятельным блюдом, но никто не мешает попробовать — не исключаем, что в таком виде ягода вам тоже понравится. Хотя преимущественно ее используют в качестве основы для многочисленных заправок и приправ, а еще ее можно добавлять к квашеной капусте. Кроме того что соленая брусника это вкусно, это еще и предельно просто.

Для приготовления вам понадобятся:

  • брусника — 1 кг;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • вода — 1 л;

  • соль — 5 ч. л.;

  • гвоздика — 2 шт.

Солить бруснику можно как в более привычных стеклянных банках, так и в деревянных бочках. Но чтобы было что хранить, нужно сперва приготовить. Поэтому придерживайтесь следующей пошаговой инструкции:

  1. Вскипятите воду, разведите в ней соль, сахар, добавьте специи — это будет ваш маринад.

  2. Пока маринад варится, отберите ягоды и разложите их по банкам.

  3. Залейте ягоды в банках готовым маринадом и прикройте марлей и крышками с отверстиями.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы
Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Всё готово. Вам останется разве что отнести банки с соленой брусникой на хранение в темное и прохладное место.

Анна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
