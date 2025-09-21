НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Самая правильная капуста. Гастроэнтеролог назвала лучший способ квасить белокочанную

Самая правильная капуста. Гастроэнтеролог назвала лучший способ квасить белокочанную

Если сделать заготовку по такому рецепту, получите не только вкусное, но и действительно полезное блюдо.

212
Главное, капусту правильно приготовить | Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Главное, капусту правильно приготовить

Источник:

Анна Селина / MSK1.RU

Квашеная капуста не просто традиционное блюдо, а настоящий кладезь витаминов и полезных бактерий, особенно в холодное время года. Но как ее правильно приготовить, чтобы сохранить все полезные свойства? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По ее словам, чтобы получить по-настоящему полезный продукт, важно соблюсти правильные пропорции и технологию.

Для трехлитровой банки понадобится:

  • 4 кг капусты поздних сортов;

  • 3–4 моркови;

  • 90 г каменной соли без добавок.

Капусту нарезают тонкой соломкой, морковь — крупно натирают. Овощи смешивают в большой емкости, постепенно добавляя соль, и тщательно мнут руками или толкушкой до тех пор, пока не начнет выделяться сок.

Это ключевой момент: овощи должны быть достаточно влажными, чтобы в процессе брожения образовался естественный рассол.

Затем капусту плотно укладывают в банку слоями, хорошо утрамбовывая каждый из них — так удаляются воздушные карманы, а капуста полностью оказывается в собственном соку. Важно, чтобы сверху оставалось немного места (около 5–7 см), так как масса будет подниматься.

Затем банку накрывают марлей или хлопковой тканью — она пропускает воздух, но защищает от пыли и насекомых. Ставят в теплое место с постоянной температурой (оптимально — +20…+22 °C) на 3–4 дня.

Важно

Чтобы брожение проходило равномерно, каждый день нужно протыкать содержимое чистой деревянной палочкой — это позволяет газам выходить, не нарушая процесс. Готовность определяется по прекращению активного образования пузырьков и появлению характерного кисловато-свежего вкуса.

После этого капусту можно переложить в герметичную тару и убрать в холодильник или погреб. В прохладе она продолжит медленно дозревать, но уже не будет бродить активно.

Почему это полезно?

В процессе естественного ферментирования сохраняется витамин С, а в капусте размножаются пробиотические микроорганизмы, которые улучшают микрофлору кишечника, поддерживают иммунитет и способствуют лучшему усвоению пищи. Такой продукт — отличное подспорье для здоровья в зимние месяцы, когда свежие овощи и витамины особенно нужны.

Квашеная капуста — рекордсмен по количеству витаминов, полезных веществ и минералов. Ее состав впечатляет:

  • органические кислоты — молочная, уксусная, янтарная, тартроновая;

  • витамины группы А, Е, К, группы B, С (в больших количествах);

  • минералы — фосфор, натрий, цинк, йод, селен, железо, калий, марганец;

  • сложные углеводы — крахмал, клетчатка, пектины; биофлавониды.

↑Диетологи советуют не забывать включать квашеную капусту в свой рацион

Кому нельзя есть квашеную капусту

При всех плюсах к употреблению квашеной капусты стоит подходить осторожно. Диетологи рекомендуют ограничиться 200 мл сока квашеной капусты и 300 г капусты за один прием пищи.

«Злоупотребление клетчаткой, которой богата квашеная капуста, вызывает повышенное газообразование и вздутие живота. По этой причине продукт находится под запретом у беременных и кормящих, — говорит диетолог Ирина Юзуп.

Ирина Юзуп, кандидат медицинских наук, педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины, член ассоциации врачей превентивной медицины

— Капуста также может травмировать нежную слизистую органов пищеварительного тракта. Поэтому не стоит есть ее на голодный желудок или вместе с раздражающими специями. Капуста категорически противопоказана в период обострений гастродуоденита и язвенной болезни.

«Натрий имеет свойство задерживать соль и воду в организме человека. Высокое содержание натрия в квашеной капусте ставит ее в список запрещенных продуктов для людей, страдающих от гипертонии и болезней почек», — обращает внимание эксперт.

Для всех остальных квашеная капуста будет полезна в умеренных количествах.

«Квашеная капуста сочетается со свежей капустой, картофелем и рисом, идеально подходит к грибам и мясу. Из нее неплохо готовить первые блюда — борщ, щи. Рекомендуется тушить, жарить, добавлять в начинку для пирожков, драники и салаты», — рекомендует диетолог.

