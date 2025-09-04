НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Еда Как приготовить грибную икру на зиму? Попробуйте повторить!

Как приготовить грибную икру на зиму? Попробуйте повторить!

Практически любые грибы подойдут

256
Написать комментарий
Запасы на зиму | Источник: Наталия ПетрунинаЗапасы на зиму | Источник: Наталия Петрунина

Запасы на зиму

Источник:

Наталия Петрунина

Продолжается сезон тихой охоты. Собранные грибы варят и жарят, маринуют и солят, а еще — готовят из них икру. Жительница Мурманска Наталия Петрунина поделилась с нашими коллегами из 51.RU своим рецептом — попробуйте его повторить!

Источник: Наталия ПетрунинаИсточник: Наталия Петрунина
Источник:

Наталия Петрунина

Для приготовления понадобятся два килограмма грибов (можно взять белые, подберезовики, подосиновики, маслята, сыроежки, моховики, шампиньоны, опята), три большие луковицы, три крупные морковки, два стакана растительного масла, молотый перец, соль (по вкусу), одна столовая ложка уксуса (9%), сухой или свежий чеснок (одна-две чайные ложки или пять-семь зубков), укроп или петрушка (по желанию).

Как готовить?

  1. Грибы помыть, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде в течение 1015 минут. Затем откинуть их на дуршлаг, промыть холодной водой, дать воде стечь.

  2. Грибы пропустить через крупную решетку мясорубки.

  3. Лук и морковь очистить, лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. Обжарить их на растительном масле, затем добавить грибную массу.

  4. Икру посолить по вкусу, добавить оставшееся растительное масло, перец, зелень, чеснок.

  5. Тушить в течение 1,52 часов, время от времени перемешивая, следить, чтобы не подгорела.

  6. В конце приготовления добавить уксус и хорошо перемешать.

  7. Готовую икру разложить в сухие простерилизованные банки и закатать. Хранить следует в прохладном месте.

Ранее наши коллеги делились простым способом засолить грибы.

ПО ТЕМЕ
Юлия КузнецоваЮлия Кузнецова
Юлия Кузнецова
Корреспондент
Рецепт Еда Грибы
Рекомендуем
