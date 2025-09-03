«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью

Чесночные оладушки с кабачками очень просто приготовить Источник: Валентина, читательница 29.RU

Уже который год наша читательница Валентина из Плесецкого района Архангельской области собирает у дома хороший урожай кабачков. Это лето не исключение. И долго на веранде они не лежат: всё, что не идет в закрутки на зиму, почти сразу улетает, если Валентина готовит кабачковые оладушки. Она поделилась с нашими коллегами из 29.RU простым рецептом блюда из кабачков, которое полюбили ее близкие.



Для этого рецепта сгодятся все сорта Источник: Валентина, читательница 29.RU

Кабачки я готовлю по-разному. Делаю икру, в том числе на зиму. Закатываю салат по банкам — его можно добавлять к гарниру или даже варить рассольник (просто вместо огурцов маринованные кабачки). Но самым любимым блюдом в нашей семье стали кабачковые оладьи.



Ни в коем случае не претендую на какую-то супероригинальность, думаю, многие хозяйки уже и сами дошли до такого рецепта: когда одно и то же блюдо надоедает и хочется чего-то новенького, фантазия просыпается.



Грубо говоря, это жареные кабачки. Только в яичном тесте. В нашей семье с таким аппетитом их еще не уплетали ни в одно лето. Теперь кабачки долго не лежат.



Важно крайне тонко нарезать кабачки, я для этого использую терку для шинковки. Каждый кабачковый кружок — будущая оладушка. Для этого нужно обвалять его в тесте.



Для теста я беру молоко, 2 яйца, муку, замешиваю на глазок всё так, чтобы по консистенции напоминало сметану. Потом измельчаю чеснок, для этого тоже использую терку и добавляю в наше тесто. Соль и перец в него добавьте по вкусу. Можно не добавлять чеснок и перец, если это детский завтрак.



Макаю туда наши тонкие ломтики и отправляю их на сковородку с небольшим количеством масла, ее предварительно нужно разогреть.



Жарю оладушки до румяной корочки, переворачиваю. Готовые выкладываю на тарелку; что любопытно, их можно есть даже остывшими. К оладьям иногда делаю соус, он тоже довольно прост. Смешиваю 2 ложки майонеза с 2 ложками сметаны. Добавляю туда свежий укроп, лук и петрушку, измельченные предварительно в блендере (можно кинуть и пару долек соленого огурца, тогда соли нужно меньше). Солю и перчу по вкусу. Перемешиваю.



Вот и всё, готово. Те же, казалось бы, жареные кабачки, а вкус гораздо нежнее, да и просто что-то новенькое. Удивительно, что такое блюдо оценили даже те, кто раньше к кабачкам был равнодушен. А еще рецептом я поделилась с соседями, и, кажется, теперь так готовит вся наша улица.



Приятного аппетита и вам!

