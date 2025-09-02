Кабачки кружочками: 6 простых рецептов на каждый день

Кабачок — один, а сколько всего из него можно приготовить! Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Как быстро приготовить кабачки? Первое, что приходит в голову, — нарезать их кружочками и поджарить на сковородке, добавив специй и, возможно, муки. Но мы не ищем легких путей и подготовили для вас 6 интересных рецептов кабачков кружочками, которые сведут вас с ума. Тем более что сейчас самое время расправляться с кабачками — с них даже кожицу не обязательно срезать, достаточно хорошо помыть. А если будете использовать крупные кабачки, то из них нужно будет удалить семечки и нарезать их тонкими кружочками, тогда они успеют приготовиться наравне с остальными ингредиентами.

Кабачки кружочками с яйцом на сковородке

Начнем с простого блюда, которое прекрасно подойдет для легкого семейного завтрака или дополнит стол как самостоятельная закуска. Кабачки с яйцом на сковороде готовятся буквально за несколько минут, справится даже ребенок. Перед началом приготовления не забудьте вымыть яйца.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Ингредиенты:

кабачки — 1 шт.;

яйца — 1–2 шт.;

мука — 2–3 ст. л.;

растительное масло для жарки;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте кабачки кружочками толщиной по полсантиметра. В миске взбейте яйца, посолите, поперчите. На плоскую тарелку насыпьте муку. На сковороду налейте растительное масло так, чтобы кабачки при жарке наполовину находились в нем. Каждый кружок кабачка обмакните в яичную смесь, обваляйте в муке и выложите на сковородку. Жарьте на среднем огне до готовности, переворачивая. Готовые кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Кабачки кружочками с фаршем и сыром

Это сытное блюдо подойдет для будничного ужина или праздника. Оно красиво выглядит и ароматно пахнет чесноком. Кабачки лучше взять молодые, небольшого размера. Можно использовать любой фарш, но лучше смешать говядину и свинину. Твердый сыр можно заменить на полутвердый или мягкий: главное, чтобы он был вкусный и хорошо плавился. Сверху блюдо для красоты лучше посыпать яркой сезонной зеленью.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

фарш — 300 г;

помидоры — 1–2 шт.;

сметана — 50 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сыр твердый — 50 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль, черный молотый перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

Измельченный лук и чеснок добавьте к фаршу, приправьте солью, перцем и специями. Кабачки нарежьте кружочками высотой 4–6 см. В центре сделайте углубление, удалив сердцевину чайной ложкой. Должно остаться небольшое дно. Форму смажьте растительным маслом и выложите кабачки. Каждый плотно наполните мясным фаршем. Сверху смажьте сметаной. Помидоры нарежьте кружочками, выложите на кабачок сверху. Сыр натрите и посыпьте им блюдо сверху. Выпекайте при температуре 180 градусов 30 минут до тех пор, пока кабачки не станут мягкими.

Кабачки кружочками на сковородке со сметаной

Кабачки и сметана прекрасно сочетаются друг с другом. Блюдо простое, а со специями получается еще и очень ароматным. Если не боитесь за фигуру, при тушении можно добавить пару ложек майонеза. Сметану можно взять любой жирности. Тушеные кабачки кружочками могут быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом. Перед подачей украсьте зеленью.

Источник: User

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

сливочное масло — 50 г;

сметана — 3 ст. л.;

укроп — пара веточек;

специи (молотый кориандр, куркума) — по вкусу;

соль, молотый черный перец — по вкусу;

вода — 2 ст. л.

Приготовление:

Кабачки нарежьте кружочками толщиной не более 2 см. В сковороде разогрейте сливочное масло. Добавьте кориандр и куркуму. Перемешайте. Положите в сковороду кабачки и тушите их на маленьком огне под крышкой около 20 минут. Добавьте сметану и тушите блюдо еще около 6–8 минут. Украсьте блюдо мелко порубленным укропом.

Кабачки кружочками с сыром в духовке

Чтобы блюдо получилось более красивым и пестрым, используйте несколько видов кабачков разного цвета: желтый, цукини и обычный с бледно-зеленой кожицей. Итальянские травы можно заменить на любые другие специи по вашему вкусу. Чем больше добавите чеснока, тем ароматней получатся кабачки.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Ингредиенты:

кабачки — 2–3 шт.;

оливковое масло — 2–3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

итальянские травы (орегано, базилик, тимьян) — 1 ч. л.;

твердый сыр — 50 г;

зелень (петрушка, укроп) — по вкусу.

Приготовление:

Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 1 см. В миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, соль, перец и итальянские травы. Положите туда кабачки. Застелите противень пергаментной бумагой или фольгой, выложите кабачки в один слой. Поместите противень с кабачками в разогретую духовку и запекайте при температуре 180 градусов 20–25 минут. Натертый сыр равномерно посыпьте на кабачки. Верните противень в духовку и запекайте еще 5 минут, пока сыр не расплавится. Готовые кабачки посыпьте зеленью.

Кабачки кружочками с помидорами в духовке

Кабачки с помидорами лучше запекать в духовке кружочками с добавлением сыра или чеснока. Закуска будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде. По желанию дополните блюдо свежей зеленью.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Ингредиенты:

кабачок молодой — 1 шт. (300 г);

сыр — 100 г;

чеснок — 2–3 зубчика;

помидор — 1 шт.;

сушеный орегано — 0,5 ч. л. (по желанию);

сметана (или майонез) — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте кабачок кружочками толщиной 1,5–2 см. Выложите их в один слой в смазанную маслом форму для запекания или на противень. Натертый сыр выложите в миску, добавьте измельченный чеснок и помидор, нарезанный мелкими кубиками. Добавьте сметану или майонез. Посолите, поперчите, всыпьте сушеный орегано и всё аккуратно перемешайте. Равномерно выложите начинку на каждый кружочек кабачка. Поставьте блюдо в разогретую духовку. Запекайте 15–20 минут при температуре 180 градусов.

Кабачки кружочками в слоеном тесте

Простые и вкусные ватрушки из слоеного теста и кабачков кружочками прекрасно подойдут для завтрака или закуски на званый ужин. Яркости блюду добавят помидоры и зелень. Снаружи ватрушки получаются хрустящими, а внутри — нежными и сочными.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Ингредиенты:

кабачки — 1 шт.;

помидоры — 200 г;

слоеное тесто — 500 г;

сметана — 100 г;

соль, черный молотый перец, специи — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.;

зелень — по вкусу.

Приготовление:

Тесто разрежьте на квадраты, слегка раскатайте. Кабачок нарежьте кружочками, выложите по одному на тесто. Смажьте кабачки сметаной, посолите, поперчите, посыпьте специями. Сверху в середину выложите нарезанный кубиками помидор. Выложите на смазанный маслом противень и выпекайте в нагретой до 180 градусов духовке 15 минут. Готовые ватрушки посыпьте рубленой зеленью.