Кабачки кружочками: 6 простых рецептов на каждый день

Кабачки кружочками: 6 простых рецептов на каждый день

На приготовление уйдет не больше получаса

94
1 комментарий
Кабачок — один, а сколько всего из него можно приготовить!

Кабачок — один, а сколько всего из него можно приготовить!

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Как быстро приготовить кабачки? Первое, что приходит в голову, — нарезать их кружочками и поджарить на сковородке, добавив специй и, возможно, муки. Но мы не ищем легких путей и подготовили для вас 6 интересных рецептов кабачков кружочками, которые сведут вас с ума. Тем более что сейчас самое время расправляться с кабачками — с них даже кожицу не обязательно срезать, достаточно хорошо помыть. А если будете использовать крупные кабачки, то из них нужно будет удалить семечки и нарезать их тонкими кружочками, тогда они успеют приготовиться наравне с остальными ингредиентами.

Кабачки кружочками с яйцом на сковородке

Начнем с простого блюда, которое прекрасно подойдет для легкого семейного завтрака или дополнит стол как самостоятельная закуска. Кабачки с яйцом на сковороде готовятся буквально за несколько минут, справится даже ребенок. Перед началом приготовления не забудьте вымыть яйца.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Ингредиенты:

  • кабачки — 1 шт.;

  • яйца — 1–2 шт.;

  • мука — 2–3 ст. л.;

  • растительное масло для жарки;

  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачки кружочками толщиной по полсантиметра.

  2. В миске взбейте яйца, посолите, поперчите.

  3. На плоскую тарелку насыпьте муку.

  4. На сковороду налейте растительное масло так, чтобы кабачки при жарке наполовину находились в нем.

  5. Каждый кружок кабачка обмакните в яичную смесь, обваляйте в муке и выложите на сковородку.

  6. Жарьте на среднем огне до готовности, переворачивая. Готовые кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Кабачки кружочками с фаршем и сыром

Это сытное блюдо подойдет для будничного ужина или праздника. Оно красиво выглядит и ароматно пахнет чесноком. Кабачки лучше взять молодые, небольшого размера. Можно использовать любой фарш, но лучше смешать говядину и свинину. Твердый сыр можно заменить на полутвердый или мягкий: главное, чтобы он был вкусный и хорошо плавился. Сверху блюдо для красоты лучше посыпать яркой сезонной зеленью.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;

  • фарш — 300 г;

  • помидоры — 1–2 шт.;

  • сметана — 50 г;

  • лук — 1 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • сыр твердый — 50 г;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • соль, черный молотый перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Измельченный лук и чеснок добавьте к фаршу, приправьте солью, перцем и специями.

  2. Кабачки нарежьте кружочками высотой 4–6 см. В центре сделайте углубление, удалив сердцевину чайной ложкой. Должно остаться небольшое дно.

  3. Форму смажьте растительным маслом и выложите кабачки. Каждый плотно наполните мясным фаршем. Сверху смажьте сметаной.

  4. Помидоры нарежьте кружочками, выложите на кабачок сверху.

  5. Сыр натрите и посыпьте им блюдо сверху.

  6. Выпекайте при температуре 180 градусов 30 минут до тех пор, пока кабачки не станут мягкими.

Кабачки кружочками на сковородке со сметаной

Кабачки и сметана прекрасно сочетаются друг с другом. Блюдо простое, а со специями получается еще и очень ароматным. Если не боитесь за фигуру, при тушении можно добавить пару ложек майонеза. Сметану можно взять любой жирности. Тушеные кабачки кружочками могут быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом. Перед подачей украсьте зеленью.

Источник: User
Источник:
User

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;

  • сливочное масло — 50 г;

  • сметана — 3 ст. л.;

  • укроп — пара веточек;

  • специи (молотый кориандр, куркума) — по вкусу;

  • соль, молотый черный перец — по вкусу;

  • вода — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте кружочками толщиной не более 2 см.

  2. В сковороде разогрейте сливочное масло. Добавьте кориандр и куркуму. Перемешайте.

  3. Положите в сковороду кабачки и тушите их на маленьком огне под крышкой около 20 минут.

  4. Добавьте сметану и тушите блюдо еще около 6–8 минут.

  5. Украсьте блюдо мелко порубленным укропом.

Кабачки кружочками с сыром в духовке

Чтобы блюдо получилось более красивым и пестрым, используйте несколько видов кабачков разного цвета: желтый, цукини и обычный с бледно-зеленой кожицей. Итальянские травы можно заменить на любые другие специи по вашему вкусу. Чем больше добавите чеснока, тем ароматней получатся кабачки.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Ингредиенты:

  • кабачки — 2–3 шт.;

  • оливковое масло — 2–3 ст. л.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • соль, перец черный молотый — по вкусу;

  • итальянские травы (орегано, базилик, тимьян) — 1 ч. л.;

  • твердый сыр — 50 г;

  • зелень (петрушка, укроп) — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 1 см.

  2. В миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, соль, перец и итальянские травы. Положите туда кабачки.

  3. Застелите противень пергаментной бумагой или фольгой, выложите кабачки в один слой.

  4. Поместите противень с кабачками в разогретую духовку и запекайте при температуре 180 градусов 20–25 минут.

  5. Натертый сыр равномерно посыпьте на кабачки.

  6. Верните противень в духовку и запекайте еще 5 минут, пока сыр не расплавится.

  7. Готовые кабачки посыпьте зеленью.

Кабачки кружочками с помидорами в духовке

Кабачки с помидорами лучше запекать в духовке кружочками с добавлением сыра или чеснока. Закуска будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде. По желанию дополните блюдо свежей зеленью.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Ингредиенты:

  • кабачок молодой — 1 шт. (300 г);

  • сыр — 100 г;

  • чеснок — 2–3 зубчика;

  • помидор — 1 шт.;

  • сушеный орегано — 0,5 ч. л. (по желанию);

  • сметана (или майонез) — 1 ст. л.;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачок кружочками толщиной 1,5–2 см.

  2. Выложите их в один слой в смазанную маслом форму для запекания или на противень.

  3. Натертый сыр выложите в миску, добавьте измельченный чеснок и помидор, нарезанный мелкими кубиками. Добавьте сметану или майонез. Посолите, поперчите, всыпьте сушеный орегано и всё аккуратно перемешайте.

  4. Равномерно выложите начинку на каждый кружочек кабачка.

  5. Поставьте блюдо в разогретую духовку. Запекайте 15–20 минут при температуре 180 градусов.

Кабачки кружочками в слоеном тесте

Простые и вкусные ватрушки из слоеного теста и кабачков кружочками прекрасно подойдут для завтрака или закуски на званый ужин. Яркости блюду добавят помидоры и зелень. Снаружи ватрушки получаются хрустящими, а внутри — нежными и сочными.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Ингредиенты:

  • кабачки — 1 шт.;

  • помидоры — 200 г;

  • слоеное тесто — 500 г;

  • сметана — 100 г;

  • соль, черный молотый перец, специи — по вкусу;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тесто разрежьте на квадраты, слегка раскатайте.

  2. Кабачок нарежьте кружочками, выложите по одному на тесто.

  3. Смажьте кабачки сметаной, посолите, поперчите, посыпьте специями.

  4. Сверху в середину выложите нарезанный кубиками помидор.

  5. Выложите на смазанный маслом противень и выпекайте в нагретой до 180 градусов духовке 15 минут.

  6. Готовые ватрушки посыпьте рубленой зеленью.

Какой рецепт кабачков кружочками вам понравился больше?

Обожаю кабачки в сметане
Интересный рецепт кабачков с фаршем, надо приготовить
Люблю сочетание кабачков с помидорами
Мой фаворит — кабачки с яйцом! Просто и быстро
Ватрушки с кабачками — это что-то новенькое. Буду пробовать!
Не люблю кабачки, по мне так они безвкусные
Нравятся другие рецепты из кабачков

Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Кабачок Рецепт Блюдо Кабачок кружочками Еда
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
12 минут
Спасибо! Классные рецепты. Молодец, Настя!
Читать все комментарии
