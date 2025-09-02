Кабачки кружочками: 6 простых рецептов на каждый день

Как быстро приготовить кабачки? Первое, что приходит в голову, — нарезать их кружочками и поджарить на сковородке, добавив специй и, возможно, муки. Но мы не ищем легких путей и подготовили для вас 6 интересных рецептов кабачков кружочками, которые сведут вас с ума. Тем более что сейчас самое время расправляться с кабачками — с них даже кожицу не обязательно срезать, достаточно хорошо помыть. А если будете использовать крупные кабачки, то из них нужно будет удалить семечки и нарезать их тонкими кружочками, тогда они успеют приготовиться наравне с остальными ингредиентами.
Кабачки кружочками с яйцом на сковородке
Начнем с простого блюда, которое прекрасно подойдет для легкого семейного завтрака или дополнит стол как самостоятельная закуска. Кабачки с яйцом на сковороде готовятся буквально за несколько минут, справится даже ребенок. Перед началом приготовления не забудьте вымыть яйца.
Ингредиенты:
кабачки — 1 шт.;
яйца — 1–2 шт.;
мука — 2–3 ст. л.;
растительное масло для жарки;
соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте кабачки кружочками толщиной по полсантиметра.
В миске взбейте яйца, посолите, поперчите.
На плоскую тарелку насыпьте муку.
На сковороду налейте растительное масло так, чтобы кабачки при жарке наполовину находились в нем.
Каждый кружок кабачка обмакните в яичную смесь, обваляйте в муке и выложите на сковородку.
Жарьте на среднем огне до готовности, переворачивая. Готовые кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Кабачки кружочками с фаршем и сыром
Это сытное блюдо подойдет для будничного ужина или праздника. Оно красиво выглядит и ароматно пахнет чесноком. Кабачки лучше взять молодые, небольшого размера. Можно использовать любой фарш, но лучше смешать говядину и свинину. Твердый сыр можно заменить на полутвердый или мягкий: главное, чтобы он был вкусный и хорошо плавился. Сверху блюдо для красоты лучше посыпать яркой сезонной зеленью.
Ингредиенты:
кабачки — 2 шт.;
фарш — 300 г;
помидоры — 1–2 шт.;
сметана — 50 г;
лук — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
сыр твердый — 50 г;
растительное масло — 1 ст. л.;
соль, черный молотый перец, специи — по вкусу.
Приготовление:
Измельченный лук и чеснок добавьте к фаршу, приправьте солью, перцем и специями.
Кабачки нарежьте кружочками высотой 4–6 см. В центре сделайте углубление, удалив сердцевину чайной ложкой. Должно остаться небольшое дно.
Форму смажьте растительным маслом и выложите кабачки. Каждый плотно наполните мясным фаршем. Сверху смажьте сметаной.
Помидоры нарежьте кружочками, выложите на кабачок сверху.
Сыр натрите и посыпьте им блюдо сверху.
Выпекайте при температуре 180 градусов 30 минут до тех пор, пока кабачки не станут мягкими.
Кабачки кружочками на сковородке со сметаной
Кабачки и сметана прекрасно сочетаются друг с другом. Блюдо простое, а со специями получается еще и очень ароматным. Если не боитесь за фигуру, при тушении можно добавить пару ложек майонеза. Сметану можно взять любой жирности. Тушеные кабачки кружочками могут быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом. Перед подачей украсьте зеленью.
Ингредиенты:
кабачки — 2 шт.;
сливочное масло — 50 г;
сметана — 3 ст. л.;
укроп — пара веточек;
специи (молотый кориандр, куркума) — по вкусу;
соль, молотый черный перец — по вкусу;
вода — 2 ст. л.
Приготовление:
Кабачки нарежьте кружочками толщиной не более 2 см.
В сковороде разогрейте сливочное масло. Добавьте кориандр и куркуму. Перемешайте.
Положите в сковороду кабачки и тушите их на маленьком огне под крышкой около 20 минут.
Добавьте сметану и тушите блюдо еще около 6–8 минут.
Украсьте блюдо мелко порубленным укропом.
Кабачки кружочками с сыром в духовке
Чтобы блюдо получилось более красивым и пестрым, используйте несколько видов кабачков разного цвета: желтый, цукини и обычный с бледно-зеленой кожицей. Итальянские травы можно заменить на любые другие специи по вашему вкусу. Чем больше добавите чеснока, тем ароматней получатся кабачки.
Ингредиенты:
кабачки — 2–3 шт.;
оливковое масло — 2–3 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика;
соль, перец черный молотый — по вкусу;
итальянские травы (орегано, базилик, тимьян) — 1 ч. л.;
твердый сыр — 50 г;
зелень (петрушка, укроп) — по вкусу.
Приготовление:
Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 1 см.
В миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, соль, перец и итальянские травы. Положите туда кабачки.
Застелите противень пергаментной бумагой или фольгой, выложите кабачки в один слой.
Поместите противень с кабачками в разогретую духовку и запекайте при температуре 180 градусов 20–25 минут.
Натертый сыр равномерно посыпьте на кабачки.
Верните противень в духовку и запекайте еще 5 минут, пока сыр не расплавится.
Готовые кабачки посыпьте зеленью.
Кабачки кружочками с помидорами в духовке
Кабачки с помидорами лучше запекать в духовке кружочками с добавлением сыра или чеснока. Закуска будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде. По желанию дополните блюдо свежей зеленью.
Ингредиенты:
кабачок молодой — 1 шт. (300 г);
сыр — 100 г;
чеснок — 2–3 зубчика;
помидор — 1 шт.;
сушеный орегано — 0,5 ч. л. (по желанию);
сметана (или майонез) — 1 ст. л.;
растительное масло — 1 ст. л.;
соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте кабачок кружочками толщиной 1,5–2 см.
Выложите их в один слой в смазанную маслом форму для запекания или на противень.
Натертый сыр выложите в миску, добавьте измельченный чеснок и помидор, нарезанный мелкими кубиками. Добавьте сметану или майонез. Посолите, поперчите, всыпьте сушеный орегано и всё аккуратно перемешайте.
Равномерно выложите начинку на каждый кружочек кабачка.
Поставьте блюдо в разогретую духовку. Запекайте 15–20 минут при температуре 180 градусов.
Кабачки кружочками в слоеном тесте
Простые и вкусные ватрушки из слоеного теста и кабачков кружочками прекрасно подойдут для завтрака или закуски на званый ужин. Яркости блюду добавят помидоры и зелень. Снаружи ватрушки получаются хрустящими, а внутри — нежными и сочными.
Ингредиенты:
кабачки — 1 шт.;
помидоры — 200 г;
слоеное тесто — 500 г;
сметана — 100 г;
соль, черный молотый перец, специи — по вкусу;
растительное масло — 1 ст. л.;
зелень — по вкусу.
Приготовление:
Тесто разрежьте на квадраты, слегка раскатайте.
Кабачок нарежьте кружочками, выложите по одному на тесто.
Смажьте кабачки сметаной, посолите, поперчите, посыпьте специями.
Сверху в середину выложите нарезанный кубиками помидор.
Выложите на смазанный маслом противень и выпекайте в нагретой до 180 градусов духовке 15 минут.
Готовые ватрушки посыпьте рубленой зеленью.
