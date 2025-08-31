Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта

Елена Зуева журналист

Кабачки в августе, как правило, некуда девать, и многие ломают голову над тем, что же из них приготовить. Наверняка уже и оладьи, и варенье, и лечо делали. Если хочется чего-то новенького — вам сюда. Повторяйте рецепты наших читательниц. Одна поделилась тремя рецептами кабачковой икры, другая рассказала о том, как приготовить 6 блюд из этих овощей. Здесь и заготовки на зиму, и вкуснейшие домашние блюда. 29.RU публикует эти интересные рецепты.

3 рецепта кабачковой икры

Быстрая кабачковая икра с майонезом

Понадобится: три килограмма очищенных от кожуры и семян кабачков, 400 граммов лука, 200 граммов жирного майонеза, полстакана растительного масла, полбанки густой томатной пасты (пол-литра), две-три столовые ложки сахара, столовая ложка соли, три столовые ложки 9-процентного уксуса, 50 граммов сливочного масла, половина чайной ложки молотого перца.

Кабачки и лук пропустите через мясорубку или смелите в комбайне. Добавьте майонез, поставьте на плиту и варите в течение двух часов. Влейте растительное масло, добавьте томатную пасту, сахар и соль. Перемешайте и варите икру в течение 40 минут. Затем добавьте уксус, сливочное масло и молотый перец, варите десять минут. Разложите икру в стерилизованные полулитровые баночки, закатайте и переверните до остывания.

Кабачковая икра в мультиварке

Понадобится: два килограмма кабачков без кожуры и семечек, 120 граммов моркови, 80 граммов лука, 90 граммов растительного масла, 190 граммов томатной пасты, один грамм душистого молотого перца, один грамм черного молотого перца, 10 граммов соли, 20 граммов сахара.

Данное количество ингредиентов рассчитано на один литр готовой икры и пятилитровую мультиварку.

Кабачки нарежьте полукольцами, затем — брусочками. Морковь очистите и натрите крупно, лук очистите и нарежьте кубиками. В нагретую чашу мультиварки налейте растительное масло, обжарьте на нем сначала кабачки до прозрачности, затем лук и морковь.

Выложите обжаренные овощи в миску вместе с маслом и измельчите с помощью блендера. Получившееся пюре выложите обратно в чашу мультиварки и готовьте в режиме «тушение» 40 минут, не закрывая крышку. Затем добавьте томатную пасту и специи, тушите икру еще 20 минут.

Готовую икру разлейте по стерилизованным небольшим баночкам, закатайте. Оберните их газетой и поставьте на крышки, накройте одеялом на сутки. Затем уберите на хранение.

Кабачковая икра от «бабушек»

Наша читательница Любовь из города Новодвинска Архангельской области поделилась таким рецептом. Она говорит, что он проверен годами. Любовь когда-то выписала его в свою кулинарную книгу и доверяет только ему.

— Так я делаю каждый год, — говорит читательница. — Рецепт взят из моей кулинарной книги, которую собирала много лет назад — задолго до того, как все стали пользоваться интернетом и искать там, как приготовить что-либо. Он даже записан от руки. Давно уже пользуюсь только им, передаю коллегам — они тоже берут на заметку.

Для рассола вам понадобится:

340 граммов краснодарского соуса;

150 граммов сахарного песка;

1 стакан растительного масла;

1 столовая ложка соли.

Когда рассол закипит, через 5 минут нужно положить морковь (500 граммов), лук (по вкусу) и кабачок (2 килограмма), перемолотые в мясорубке или в блендере.

Кипятите всё это 30 минут, после чего добавьте перец горошком и лавровый лист — для аромата.

За 5 минут до окончания варки положите 1/4 стакана чеснока или меньше, тут уж по вкусу, и одну чайную ложку 70-процентного уксуса. Остается закатать в банки и положить в тепло. Рецепт выверен и проверен годами — все, кто пользовался, не пожалели!

Салат из овощей гриль

С недавних пор мне нравится готовить кабачок на гриле. Кстати, такие кабачки хорошо идут и как самостоятельное блюдо, и как ингредиент вкуснейшего салата из разных овощей, приготовленных на гриле (болгарского перца, баклажана и тому подобного).

Овощи гриль соединяют в миске, добавляют мелко нарезанные чеснок и зелень, заправляют смесью из трех столовых ложек оливкового масла, столовой ложки лимонного сока (либо винного уксуса) и чайной ложки горчицы, солят и перчат.

Кабачковый омлет

Вам понадобится: два кабачка, стакан молока, четыре яйца, помидор, 100 граммов сыра, два зубчика чеснока, одна чайная ложка муки, зелень.

Кабачки крупно натрите, отожмите сок. Добавьте выдавленный чеснок, посолите. В молоко добавьте муку, перемешайте, добавьте яйца, снова перемешайте и посолите. В форму, смазанную маслом, выложите кабачки и залейте яичной смесью. Посыпьте зеленью и выложите сверху помидор, нарезанный ломтиками. Сыр натрите и посыпьте им омлет. Выпекайте в духовке при 180 градусах в течение 30–35 минут.

Кабачковый «торт»

Понадобится: два кабачка, пять яиц, десять столовых ложек муки, две столовые ложки майонеза, 250 граммов сыра, три зубчика чеснока, пучок петрушки, соль и перец по вкусу.

Очистите кабачки и крупно натрите. Добавьте яйца, муку, соль, перец и тщательно перемешайте. Полученное тесто выпекайте блинами на сковороде. Приготовьте крем: смешайте мелко тертый сыр, майонез, петрушку, выдавите чеснок. Каждый блин смажьте кремом и сформируйте из них торт. Последний верхний блин посыпьте рубленой зеленью.

Кабачки, запеченные с помидорами и сыром

Понадобится: один-два небольших кабачка, два-три помидора, 50 граммов твердого сыра, соль, перец.

Нарежьте кабачки кружками шириной примерно два сантиметра. Приправьте солью и перцем и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на семь минут. После чего на каждый кружок положите кружок помидора и снова отправьте блюдо в духовку (на пять минут). Затем посыпьте тертым сыром и держите в духовке, пока он не расплавится.

Кабачки по-болгарски

Понадобится: три килограмма кабачков, два литра воды, один стакан сахара, три столовые ложки (с горкой) соли, 250 граммов 9-процентного уксуса, четыре зубчика чеснока, шесть-восемь лавровых листьев, чайная ложка черного перца, зелень (укроп, листья хрена).

Из этого количества ингредиентов у меня выходит четыре литровые банки кабачков по-болгарски.

Кабачки нарезаю кружками. Зелень мою, чеснок чищу, раскладываю их по стерильным банкам.

В кастрюлю наливаю воду, добавляю сахар, соль, перец и лаврушку, кипячу. Затем добавляю уксус, снова довожу маринад до кипения. В кипящий маринад кладу кабачки, накрываю кастрюлю крышкой и томлю на огне в течение пяти минут, помешивая время от времени. Затем горячие кабачки раскладываю по банкам, заливаю кипящим маринадом и закатываю. Переворачиваю и укутываю до остывания.

Кабачковая аджика

Это простая, но вкусная заготовка. С таким же маринадом можно закручивать огурцы.

Понадобится: пять килограммов кабачков, килограмм красного болгарского перца, 200 граммов чеснока, 500 граммов горького перца, килограмм яблок, килограмм моркови, пол-литра растительного масла, пять столовых ложек 6-процентного уксуса, два пучка петрушки, пучок укропа, 150–200 граммов сахара, 100 граммов соли.

Болгарский перец и чеснок очистите, отправьте в мясорубку. Кабачки вымойте, пропустите через мясорубку два раза. Горький перец тоже перемелите. Очищенные яблоки и морковку натрите крупно. Смешайте ингредиенты, влейте масло и уксус, добавьте мелко нарезанную зелень, сахар и соль. Варите аджику в течение полутора-двух часов. Разложите в стерилизованные банки, под каждую крышку положите чайную ложку уксуса (на пол-литра).

Приятного аппетита!