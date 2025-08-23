НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Еда Что приготовить Карточки Как приготовить маринованные кабачки: 5 избранных рецептов лучшей закуски на свете

Как приготовить маринованные кабачки: 5 избранных рецептов лучшей закуски на свете

Вам точно будет чем удивить семью и гостей

Не знаете, что сделать с кабачками, когда классические рецепты уже надоели? У нас на этот случай есть пять заманчивых рецептов

Источник:
Ирина Алексеева / NGS55.RU

Если вы уже вдоволь наелись оладий из кабачков, попробовали все рецепты кабачковой икры и наизусть выучили, как вкусно приготовить кабачки с фаршем, а кабачков меньше не становится (и слова «кабачки» в этом предложении так же много, как самих кабачков в августе), знайте: у нас вы всегда найдете несколько надежных и приятных способов расправиться с урожаем. На этот раз, чтобы вы могли максимально эффективно противостоять кабачковому нашествию, мы предлагаем взяться за маринование. Выбирайте молоденькие кабачки (они самые вкусные в маринованном виде) и читайте, как приготовить из них вкуснейшую закуску.

Кабачок по-алжирски

Кабачок — 400 грамм, чеснок — 1-2 штуки, лимонный сок — 1-2 столовые ложки, перец —по вкусу, сахар — 1 чайная ложка, соль — 1,5 чайной ложки, оливковое масло — 2 столовые ложки, несколько веточек укропа

Источник:

Юрий Орлов / Городские порталы

  1. Нарежьте кабачки кружочками, сложите в миску. Чем тоньше кабачки будут нарезаны, тем быстрее они замаринуются.

  2. Добавьте измельченный зубчик чеснока и перец. Если не хотите, чтобы закуска получилась слишком острой, тогда семена из перца лучше удалить.

  3. Всыпьте чайную ложку сахара и чайную ложку соли.

  4. Влейте оливковое масло, выдавите сок половины лимона.

  5. Добавьте мелко нарубленный укроп, перемешайте. Оставьте на два часа, периодически перемешивая.

  6. Отрегулируйте соль и сахар. Оставьте еще на 15 минут.

  7. Слейте рассол, переложите кабачки в удобную тарелку. Можно подавать к столу.

Быстрые маринованные кабачки в пакете

Кабачки — 1 кг, соль — 1 столовая ложка, сахар — 1 чайная ложка, чеснок — 5-6 зубчиков, половинка лимона, перец черный — 0,5 чайной ложки, петрушка — 1 пучок

Источник:

Юрий Орлов / Городские порталы

  1. Кабачки нарезать колечками. Сложить в пакет.

  2. Нарезать петрушку и добавить ее к кабачкам.

  3. Выдавить чеснок к овощам.

  4. Добавить соль, сахар и черный перец.

  5. Выдавить сок половины лимона.

  6. Завязать пакет. Встряхивая, распределить зелень и специи равномерно.

  7. Пакет отправить в холодильник на 6 часов. Встряхивать каждые 2 часа.

Маринованные кабачки по-корейски

Кабачок — 500 грамм, укроп — 15 грамм, чеснок — 3 штуки, оливковое масло — 60 грамм, лимонный сок — 1 столовая ложка, семена кориандра — 3 грамма, перец черный горошек — 5 штук, сахар — 3 грамма, соль — 3 грамма, кунжут — 1 столовая ложка.

Источник:

Виталий Калистратов / Городские порталы

  1. Готовим маринад: пропустите чеснок через пресс, мелко нарежьте укроп. Положите в миску, добавьте оливковое масло и лимонный сок.

  2. Раздробите пестиком кориандр и перец. Добавьте специи в миску с заправкой, всыпьте соль и сахар. Перемешайте маринад.

  3. Кабачки нарежьте тонкими продольными ломтиками.

  4. Выложите кабачки в чашку с маринадом, перемешайте лопаткой или деревянными палочками для азиатской еды. Ломтики должны быть полностью покрыты пряным маринадом.

  5. Затяните миску с кабачками в маринаде пищевой пленкой и уберите на 30 минут в холодильник.

  6. Выложите закуску в красивый салатник и посыпьте кунжутом.

Кабачок, маринованный с соевым соусом

Кабачок небольшого размера, соевый соус — 1 столовая ложка, растительное масло — 1 чайная ложка, чеснок — 1 зубчик, листья смородины — 2-3 штуки, горошины перца — 2 штуки, яблочный уксус 6% — 1 столовая ложка, веточка укропа, сахар и соль по вкусу, перец чили — 1 колечко

Источник:

Юрий Орлов / Городские порталы

  1. Кабачок нарезать тонкими пластинами.

  2. В банку положить листья смородины, нарезанный чеснок, горошину перца и веточку укропа.

  3. Спиралью уложить в банку кабачки.

  4. Сверху положить еще один лист смородины, горошину перца, чеснок, колечко чили.

  5. Залить банку с кабачком кипятком.

  6. Остывшую воду слить в миску. Добавить соевый соус.

  7. Добавить растительное масло. Поставить миску на огонь и довести до кипения.

  8. Залить закипевшим маринадом банку с кабачками.

  9. Добавить уксус.

  10. Закрыть стерилизованной крышкой.

Кабачки, маринованные со сладким перцем и ягодами

Кабачки — 500 грамм, перец болгарский сладкий — 450 грамм, красная смородина — 250 грамм, крыжовник — 400 грамм. Маринад: вода — 1,5 литра, уксус 9% — 75 мл, сахар —50 грамм, соль — 90 грамм

Источник:

Юрий Орлов / Городские порталы

  1. Кабачок нарезать кружочками по 2–2,5 см.

  2. Перец нарезать кубиками.

  3. В простерилизованные банки первым слоем разложить кабачки.

  4. Выложить красную смородину.

  5. Следующий слой — сладкий перец.

  6. Завершающим слоем выложить крыжовник.

  7. Вскипятить воду с сахаром и солью. Варить 2 минуты.

  8. Влить уксус, выключить огонь и сразу снять кастрюлю.

  9. Кипящим маринадом залить овощи и ягоды.

  10. Накрыть банки стерилизованными крышками.

Любите блюда из кабачков?

Хватает у нас и других рецептов. Если вы их еще не встречали, то записывайте и запоминайте:

