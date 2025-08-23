Как приготовить маринованные кабачки: 5 избранных рецептов лучшей закуски на свете

Если вы уже вдоволь наелись оладий из кабачков, попробовали все рецепты кабачковой икры и наизусть выучили, как вкусно приготовить кабачки с фаршем, а кабачков меньше не становится (и слова «кабачки» в этом предложении так же много, как самих кабачков в августе), знайте: у нас вы всегда найдете несколько надежных и приятных способов расправиться с урожаем. На этот раз, чтобы вы могли максимально эффективно противостоять кабачковому нашествию, мы предлагаем взяться за маринование. Выбирайте молоденькие кабачки (они самые вкусные в маринованном виде) и читайте, как приготовить из них вкуснейшую закуску.
Кабачок по-алжирски
Кабачок — 400 грамм, чеснок — 1-2 штуки, лимонный сок — 1-2 столовые ложки, перец —по вкусу, сахар — 1 чайная ложка, соль — 1,5 чайной ложки, оливковое масло — 2 столовые ложки, несколько веточек укропа
Нарежьте кабачки кружочками, сложите в миску. Чем тоньше кабачки будут нарезаны, тем быстрее они замаринуются.
Добавьте измельченный зубчик чеснока и перец. Если не хотите, чтобы закуска получилась слишком острой, тогда семена из перца лучше удалить.
Всыпьте чайную ложку сахара и чайную ложку соли.
Влейте оливковое масло, выдавите сок половины лимона.
Добавьте мелко нарубленный укроп, перемешайте. Оставьте на два часа, периодически перемешивая.
Отрегулируйте соль и сахар. Оставьте еще на 15 минут.
Слейте рассол, переложите кабачки в удобную тарелку. Можно подавать к столу.
Быстрые маринованные кабачки в пакете
Кабачки — 1 кг, соль — 1 столовая ложка, сахар — 1 чайная ложка, чеснок — 5-6 зубчиков, половинка лимона, перец черный — 0,5 чайной ложки, петрушка — 1 пучок
Кабачки нарезать колечками. Сложить в пакет.
Нарезать петрушку и добавить ее к кабачкам.
Выдавить чеснок к овощам.
Добавить соль, сахар и черный перец.
Выдавить сок половины лимона.
Завязать пакет. Встряхивая, распределить зелень и специи равномерно.
Пакет отправить в холодильник на 6 часов. Встряхивать каждые 2 часа.
Маринованные кабачки по-корейски
Кабачок — 500 грамм, укроп — 15 грамм, чеснок — 3 штуки, оливковое масло — 60 грамм, лимонный сок — 1 столовая ложка, семена кориандра — 3 грамма, перец черный горошек — 5 штук, сахар — 3 грамма, соль — 3 грамма, кунжут — 1 столовая ложка.
Готовим маринад: пропустите чеснок через пресс, мелко нарежьте укроп. Положите в миску, добавьте оливковое масло и лимонный сок.
Раздробите пестиком кориандр и перец. Добавьте специи в миску с заправкой, всыпьте соль и сахар. Перемешайте маринад.
Кабачки нарежьте тонкими продольными ломтиками.
Выложите кабачки в чашку с маринадом, перемешайте лопаткой или деревянными палочками для азиатской еды. Ломтики должны быть полностью покрыты пряным маринадом.
Затяните миску с кабачками в маринаде пищевой пленкой и уберите на 30 минут в холодильник.
Выложите закуску в красивый салатник и посыпьте кунжутом.
Кабачок, маринованный с соевым соусом
Кабачок небольшого размера, соевый соус — 1 столовая ложка, растительное масло — 1 чайная ложка, чеснок — 1 зубчик, листья смородины — 2-3 штуки, горошины перца — 2 штуки, яблочный уксус 6% — 1 столовая ложка, веточка укропа, сахар и соль по вкусу, перец чили — 1 колечко
Кабачок нарезать тонкими пластинами.
В банку положить листья смородины, нарезанный чеснок, горошину перца и веточку укропа.
Спиралью уложить в банку кабачки.
Сверху положить еще один лист смородины, горошину перца, чеснок, колечко чили.
Залить банку с кабачком кипятком.
Остывшую воду слить в миску. Добавить соевый соус.
Добавить растительное масло. Поставить миску на огонь и довести до кипения.
Залить закипевшим маринадом банку с кабачками.
Добавить уксус.
Закрыть стерилизованной крышкой.
Кабачки, маринованные со сладким перцем и ягодами
Кабачки — 500 грамм, перец болгарский сладкий — 450 грамм, красная смородина — 250 грамм, крыжовник — 400 грамм. Маринад: вода — 1,5 литра, уксус 9% — 75 мл, сахар —50 грамм, соль — 90 грамм
Кабачок нарезать кружочками по 2–2,5 см.
Перец нарезать кубиками.
В простерилизованные банки первым слоем разложить кабачки.
Выложить красную смородину.
Следующий слой — сладкий перец.
Завершающим слоем выложить крыжовник.
Вскипятить воду с сахаром и солью. Варить 2 минуты.
Влить уксус, выключить огонь и сразу снять кастрюлю.
Кипящим маринадом залить овощи и ягоды.
Накрыть банки стерилизованными крышками.
