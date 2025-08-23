Как приготовить маринованные кабачки: 5 избранных рецептов лучшей закуски на свете

Если вы уже вдоволь наелись оладий из кабачков, попробовали все рецепты кабачковой икры и наизусть выучили, как вкусно приготовить кабачки с фаршем, а кабачков меньше не становится (и слова «кабачки» в этом предложении так же много, как самих кабачков в августе), знайте: у нас вы всегда найдете несколько надежных и приятных способов расправиться с урожаем. На этот раз, чтобы вы могли максимально эффективно противостоять кабачковому нашествию, мы предлагаем взяться за маринование. Выбирайте молоденькие кабачки (они самые вкусные в маринованном виде) и читайте, как приготовить из них вкуснейшую закуску.