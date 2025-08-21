Профессиональный рыбак из Волгограда рассказал, как приготовить жереха, чтобы он таял во рту — простой рецепт

Рыбак уверяет: жерех — это тоже очень вкусно, если его правильно приготовить Источник: Алексей Коломиец, Булат Салихов / UFA1.RU

Профессиональный рыбак и популяризатор рыбной ловли из Волгограда Алексей Коломиец рассказал, как приготовить жареха быстро и просто, но чтобы он таял во рту. Рыбак признался, что использует рыбу для ухи, котлет, но самое вкусное, по его словам, это слабосоленый жерех по рецепту засолки красной рыбы. Смотрим рецепт, запоминаем, едем на рыбалку, а потом, с удачным уловом, сразу на кухню!

Вот такой результат должен получиться! Источник: Алексей Коломиец

Всё, что вам понадобится для засолки жереха: сахар, соль и специи по желанию.

«С крупного жереха, от двух килограммов чтобы он был, снимается филе и натирается смесью соли с сахаром. На килограмм филе — 3 столовые ложки соли и 1 столовая ложка сахара. Кто-то добавляет еще приправы — это по желанию, я не добавляю, — рассказывает Алексей Коломиец. — Натертые солью кусочки складываются друг на друга и заворачиваются в целлофановые пакеты. Убирается это в холодильник, и время от времени переворачиваются, чтобы выделившийся сок растекался по всем кусочкам. Через 1,5–2 суток всё достается, промывается в холодной воде, разрезается на порционные кусочки и в этом виде укладывается в чистые пакеты и замораживается в морозильной камере. При необходимости достается парочка кусочков, буквально в течение 5–10 минут оттаивает и нарезается филейным ножичком, как вы обычно срезаете пласты с красной рыбы.

Нежнейшее филе жереха и почти ноль потраченного времени Источник: Алексей Коломиец