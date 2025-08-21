НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

1 м/c,

южн.

 749мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,25
EUR 93,50
Программа «Пира на Волге»
Где выгодно купить квартиру
Очередь в больнице
Ярославский бренд покорил Россию
Перекроют центр из-за «Пира на Волге»
Сокращения на крупном заводе
Свежий хлеб будут продавать из окошка в центре
Новый водный маршрут
Отменили маршрутку
Буланова даст концерт в Ярославле
Еда Профессиональный рыбак из Волгограда рассказал, как приготовить жереха, чтобы он таял во рту — простой рецепт

Профессиональный рыбак из Волгограда рассказал, как приготовить жереха, чтобы он таял во рту — простой рецепт

Алексей Коломиец готовит жереха по рецепту засолки красной рыбы

208
Написать комментарий
Рыбак уверяет: жерех&nbsp;— это тоже очень вкусно, если его правильно приготовить | Источник: Алексей Коломиец, Булат Салихов / UFA1.RUРыбак уверяет: жерех&nbsp;— это тоже очень вкусно, если его правильно приготовить | Источник: Алексей Коломиец, Булат Салихов / UFA1.RU

Рыбак уверяет: жерех — это тоже очень вкусно, если его правильно приготовить

Источник:

Алексей Коломиец, Булат Салихов / UFA1.RU

Профессиональный рыбак и популяризатор рыбной ловли из Волгограда Алексей Коломиец рассказал, как приготовить жареха быстро и просто, но чтобы он таял во рту. Рыбак признался, что использует рыбу для ухи, котлет, но самое вкусное, по его словам, это слабосоленый жерех по рецепту засолки красной рыбы. Смотрим рецепт, запоминаем, едем на рыбалку, а потом, с удачным уловом, сразу на кухню!

Вот такой результат должен получиться! | Источник: Алексей КоломиецВот такой результат должен получиться! | Источник: Алексей Коломиец

Вот такой результат должен получиться!

Источник:

Алексей Коломиец

Всё, что вам понадобится для засолки жереха: сахар, соль и специи по желанию.

«С крупного жереха, от двух килограммов чтобы он был, снимается филе и натирается смесью соли с сахаром. На килограмм филе — 3 столовые ложки соли и 1 столовая ложка сахара. Кто-то добавляет еще приправы — это по желанию, я не добавляю, — рассказывает Алексей Коломиец. — Натертые солью кусочки складываются друг на друга и заворачиваются в целлофановые пакеты. Убирается это в холодильник, и время от времени переворачиваются, чтобы выделившийся сок растекался по всем кусочкам. Через 1,5–2 суток всё достается, промывается в холодной воде, разрезается на порционные кусочки и в этом виде укладывается в чистые пакеты и замораживается в морозильной камере. При необходимости достается парочка кусочков, буквально в течение 5–10 минут оттаивает и нарезается филейным ножичком, как вы обычно срезаете пласты с красной рыбы.

Нежнейшее филе жереха и почти ноль потраченного времени | Источник: Алексей КоломиецНежнейшее филе жереха и почти ноль потраченного времени | Источник: Алексей Коломиец

Нежнейшее филе жереха и почти ноль потраченного времени

Источник:

Алексей Коломиец

Попробуйте — вам должно понравиться! И, заметьте, не нужно долго солить, не нужно вымачивать, не нужно вялить. И… не благодарите! Я просто буду рад, если вы жереха начнете уважать, как я».

ПО ТЕМЕ
Елена РублёваЕлена Рублёва
Елена Рублёва
Корреспондент
Рыба Рецепт Засолка Жерех
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление