Что приготовить из лисичек и картофеля: 6 рецептов вкуснейших блюд

Картошка с грибами — одно из популярнейших блюд русской кухни. Их можно жарить, тушить или запекать. И сейчас самое время насладиться по-настоящему летними блюдами: в лесах вовсю идут лисички, а в полях созрел молодой картофель. Не в силах это терпеть, мы решили немедленно разнообразить свой стол, и нашли 6 рецептов картошки с лисичками, и предлагаем и вам их попробовать.

Жареные лисички с картофелем

Классическое, ароматное и сытное блюдо. Нежные, чуть сладковатые лисички во время приготовления приобретут приятную упругость. Лук можно использовать любой — репчатый, белый, красный, шалот, порей.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

лисички — 800 г;

лук репчатый — 2-3 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Отвариваем картофель в мундире, остужаем и чистим. Нарезаем ломтиками и обжариваем. Лисички отвариваем в течении 15 минут, потом обжариваем с луком. Добавляем к грибам обжаренную картошку, солим, перчим. На стол подаем со сметаной.

Тушеные лисички с картофелем в сметане

Картофель, нарезанный кубиками или брусочками, отлично тушится вместе с яркими, ароматными лисичками в густой сметане. Грибы отдают свой сладковатый вкус и аромат соусу, делая его насыщенным и бархатистым, а картофель становясь очень нежным и просто тает во рту.

Ингредиенты:

лисички — 300 г;

картофель — 800 г;

сметана — 3 ст. л.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1/2 шт.;

вода — 150 мл;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Лук и морковь мелко нарезаем и выкладываем в сковородку с растительным маслом. Обжариваем на среднем огне, помешивая лопаткой. Лисички тоже выкладываем в сковородку. Тушим, помешивая. Картофель нарезаем кубиками, выкладываем в сковородку к грибам и овощам. Солим по вкусу, вливаем воду, накрываем крышкой и тушим на среднем огне 10 минут. Заправляем сметаной, перемешиваем, закрываем крышкой и тушим еще около 15–20 минут на малом огне.

Жареный картофель с лисичками и болгарским перцем

Для жарки лучше брать картофель некрахмалистых сортов — он не слипается и хорошо сохраняет форму. Золотистая хрустящая картошка отлично дополняется упругими, слегка сладковатыми лисичками. Сочный сладкий перец, нарезанный полосками, привнесет легкую сладость и приятный контраст текстур.

Ингредиенты:

Картофель — 3 шт.;

Лисички — 400 г;

Болгарский сладкий перец — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Луковица — 1 шт.;

Зубчики чеснока — 4 шт.;

Половина пучка зелени;

Соль, специи — по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Приготовление:

Картофель нарезаем брусочками и обжариваем 10–12 минут до румяности. Варим лисички 20 минут, обсушиваем и нарезаем. Обжариваем лук с морковью в сковородке, отправляем туда лисички и жарим еще 10 минут, помешивая. Добавляем туда же болгарский перец, а через 5 минут — картошку. Готовим все вместе еще 5–7 минут. Солим, добавляем приправы и посыпаем рубленой зеленью с измельченным чесноком.

Картофель, запеченный с лисичками в мультиварке

Сытное блюдо, где каждый ингредиент раскрывает свой вкус. Картофель, приготовленный до нежной, рассыпчатой консистенции, прекрасно сочетается с лисичками, которые дают мягкость и насыщенный грибной аромат. Можно выбрать режим мультиварки «Выпечка» или «Тушение».

Ингредиенты:

картофель — 6–7 шт.;

лисички — 250 г;

лук репчатый — 1 шт.;

сыр твёрдый — 50 г;

сметана — 1,5 ст. л.;

майонез — 1,5 ст. л.;

маргарин — 1 ст. л.;

приправа овощная сухая — 1 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Лисички отвариваем в течение 20 минут, снимая пену. Выкладываем лисички на сковороду с разогретым маслом и обжариваем в течение 10 минут. Лук очищаем и мелко нарезаем. Добавляем к грибам и все вместе обжариваем. Добавляем сметану, тушим около 3 минут, солим, перчим. Картофель нарезаем кружочками толщиной 5–7 мм. Чашу мультиварки обильно смазываем размягченным маргарином и выкладываем в нее половину кружочков картофеля. Посыпаем приправой с солью. Поверх картофеля равномерно раскладываем грибную массу, закрываем оставшимся картофелем, снова посыпаем приправой и солью. Сверху смазываем майонезом. Натираем сыр на крупной терке, посыпаем картошку сверху. Выбираем режим «Выпечка», готовим 45 минут.

Жареный картофель с лисичками и курицей

Универсальное блюдо подойдет для обычного ужина или праздничного стола. Хрустящая снаружи и мягкая внутри картошка идеально сочетается с сочными кусочками куриного филе, обжаренного до золотистого цвета. Нежные, чуть сладковатые лисички добавляют блюду лесной аромат и неповторимый вкус. Перед подачей блюдо лучше посыпать зеленью, тогда оно станет более нарядным.

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.;

лисички — 200 г;

куриное филе — 300 г;

лук — 1 шт.;

зубчики чеснока — 2 шт.;

соль, перец — по вкусу;

зелень;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, солим, перчим, обжариваем на масле до золотистой корочки. Добавляем мелко нарезанный лук и чеснок. Жарим еще несколько минут. Картофель нарезаем брусочками, обжариваем до полуготовности в другой сковородке. Лисички добавляем к курице с луком и жарим еще около 7 минут. Добавляем картофель к курице с грибами, перемешиваем. Жарим все вместе еще пару минут. Украшаем зеленью перед подачей.

Картофельные тарталетки с лисичками

А это изысканное и легкое блюдо прекрасно подойдет для званого ужина или домашнего праздника. К тому же выглядит закуска очень аппетитно. Основа из мягкого картофеля служит идеальной «корзинкой» для нежной начинки из ароматных лисичек. Украсит блюдо яркая зелень.

Ингредиенты:

картофель — 6-7 шт.;

лисички — 350 г;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 70 мл;

сыр — 70 г;

сливочное масло — 30 г;

сливки 30% — 250 г;

соль, молотый черный перец — по вкусу;

зелень.

Приготовление:

Лисички режем на 2–4 части, мелкие грибы оставляем целыми. Обжариваем их до румяной корочки на сливочном масле. Добавляем сливки и тушим 6–8 минут. Солим, перчим. В миске взбиваем яйцо, добавляем туда натертый сыр. Варим картофель, готовим пюре с добавлением сливочного масла, молока, половиной взбитого яйца и тертого сыра. Как только пюре немного остынет, наполняем им силиконовую форму для тарталеток, ровняя массу пальцами. Каждую корзиночку смазываем оставшейся смесью взбитого яйца с сыром. В каждую корзиночку кладем грибную начинку, посыпаем сверху тертым сыром. Выпекаем в разогретой до 180–200 градусов духовке примерно 12–15 минут. Как только корзинки из картофеля станут золотистыми — блюдо готово.

