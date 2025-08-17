НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Что приготовить из лисичек и картофеля: 6 рецептов вкуснейших блюд

Сытно, ароматно и просто

195
Написать комментарий
Набрали полные ведра лисичек? Мы знаем, что с ними делать | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUНабрали полные ведра лисичек? Мы знаем, что с ними делать | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Набрали полные ведра лисичек? Мы знаем, что с ними делать

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Картошка с грибами — одно из популярнейших блюд русской кухни. Их можно жарить, тушить или запекать. И сейчас самое время насладиться по-настоящему летними блюдами: в лесах вовсю идут лисички, а в полях созрел молодой картофель. Не в силах это терпеть, мы решили немедленно разнообразить свой стол, и нашли 6 рецептов картошки с лисичками, и предлагаем и вам их попробовать.

Жареные лисички с картофелем

Классическое, ароматное и сытное блюдо. Нежные, чуть сладковатые лисички во время приготовления приобретут приятную упругость. Лук можно использовать любой — репчатый, белый, красный, шалот, порей.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;

  • лисички — 800 г;

  • лук репчатый — 2-3 шт.;

  • соль, перец черный молотый — по вкусу;

  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Отвариваем картофель в мундире, остужаем и чистим. Нарезаем ломтиками и обжариваем.

  2. Лисички отвариваем в течении 15 минут, потом обжариваем с луком.

  3. Добавляем к грибам обжаренную картошку, солим, перчим. На стол подаем со сметаной.

Тушеные лисички с картофелем в сметане

Картофель, нарезанный кубиками или брусочками, отлично тушится вместе с яркими, ароматными лисичками в густой сметане. Грибы отдают свой сладковатый вкус и аромат соусу, делая его насыщенным и бархатистым, а картофель становясь очень нежным и просто тает во рту.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • лисички — 300 г;

  • картофель — 800 г;

  • сметана — 3 ст. л.;

  • лук — 1 шт.;

  • морковь — 1/2 шт.;

  • вода — 150 мл;

  • соль, черный молотый перец — по вкусу;

  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Лук и морковь мелко нарезаем и выкладываем в сковородку с растительным маслом. Обжариваем на среднем огне, помешивая лопаткой.

  2. Лисички тоже выкладываем в сковородку. Тушим, помешивая.

  3. Картофель нарезаем кубиками, выкладываем в сковородку к грибам и овощам.

  4. Солим по вкусу, вливаем воду, накрываем крышкой и тушим на среднем огне 10 минут.

  5. Заправляем сметаной, перемешиваем, закрываем крышкой и тушим еще около 15–20 минут на малом огне.

Жареный картофель с лисичками и болгарским перцем

Для жарки лучше брать картофель некрахмалистых сортов — он не слипается и хорошо сохраняет форму. Золотистая хрустящая картошка отлично дополняется упругими, слегка сладковатыми лисичками. Сочный сладкий перец, нарезанный полосками, привнесет легкую сладость и приятный контраст текстур.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • Картофель — 3 шт.;

  • Лисички — 400 г;

  • Болгарский сладкий перец — 1 шт.;

  • Морковь — 1 шт.;

  • Луковица — 1 шт.;

  • Зубчики чеснока — 4 шт.;

  • Половина пучка зелени;

  • Соль, специи — по вкусу;

  • Растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Картофель нарезаем брусочками и обжариваем 10–12 минут до румяности.

  2. Варим лисички 20 минут, обсушиваем и нарезаем.

  3. Обжариваем лук с морковью в сковородке, отправляем туда лисички и жарим еще 10 минут, помешивая.

  4. Добавляем туда же болгарский перец, а через 5 минут — картошку.

  5. Готовим все вместе еще 5–7 минут. Солим, добавляем приправы и посыпаем рубленой зеленью с измельченным чесноком.

Картофель, запеченный с лисичками в мультиварке

Сытное блюдо, где каждый ингредиент раскрывает свой вкус. Картофель, приготовленный до нежной, рассыпчатой консистенции, прекрасно сочетается с лисичками, которые дают мягкость и насыщенный грибной аромат. Можно выбрать режим мультиварки «Выпечка» или «Тушение».

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • картофель — 6–7 шт.;

  • лисички — 250 г;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • сыр твёрдый — 50 г;

  • сметана — 1,5 ст. л.;

  • майонез — 1,5 ст. л.;

  • маргарин — 1 ст. л.;

  • приправа овощная сухая — 1 ст. л.;

  • соль, черный молотый перец — по вкусу;

  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Лисички отвариваем в течение 20 минут, снимая пену.

  2. Выкладываем лисички на сковороду с разогретым маслом и обжариваем в течение 10 минут.

  3. Лук очищаем и мелко нарезаем. Добавляем к грибам и все вместе обжариваем.

  4. Добавляем сметану, тушим около 3 минут, солим, перчим.

  5. Картофель нарезаем кружочками толщиной 5–7 мм.

  6. Чашу мультиварки обильно смазываем размягченным маргарином и выкладываем в нее половину кружочков картофеля. Посыпаем приправой с солью.

  7. Поверх картофеля равномерно раскладываем грибную массу, закрываем оставшимся картофелем, снова посыпаем приправой и солью. Сверху смазываем майонезом.

  8. Натираем сыр на крупной терке, посыпаем картошку сверху. Выбираем режим «Выпечка», готовим 45 минут.

Жареный картофель с лисичками и курицей

Универсальное блюдо подойдет для обычного ужина или праздничного стола. Хрустящая снаружи и мягкая внутри картошка идеально сочетается с сочными кусочками куриного филе, обжаренного до золотистого цвета. Нежные, чуть сладковатые лисички добавляют блюду лесной аромат и неповторимый вкус. Перед подачей блюдо лучше посыпать зеленью, тогда оно станет более нарядным.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • картофель — 4 шт.;

  • лисички — 200 г;

  • куриное филе — 300 г;

  • лук — 1 шт.;

  • зубчики чеснока — 2 шт.;

  • соль, перец — по вкусу;

  • зелень;

  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, солим, перчим, обжариваем на масле до золотистой корочки.

  2. Добавляем мелко нарезанный лук и чеснок. Жарим еще несколько минут.

  3. Картофель нарезаем брусочками, обжариваем до полуготовности в другой сковородке.

  4. Лисички добавляем к курице с луком и жарим еще около 7 минут.

  5. Добавляем картофель к курице с грибами, перемешиваем. Жарим все вместе еще пару минут.

  6. Украшаем зеленью перед подачей.

Картофельные тарталетки с лисичками

А это изысканное и легкое блюдо прекрасно подойдет для званого ужина или домашнего праздника. К тому же выглядит закуска очень аппетитно. Основа из мягкого картофеля служит идеальной «корзинкой» для нежной начинки из ароматных лисичек. Украсит блюдо яркая зелень.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • картофель — 6-7 шт.;

  • лисички — 350 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • молоко — 70 мл;

  • сыр — 70 г;

  • сливочное масло — 30 г;

  • сливки 30% — 250 г;

  • соль, молотый черный перец — по вкусу;

  • зелень.

Приготовление:

  1. Лисички режем на 2–4 части, мелкие грибы оставляем целыми. Обжариваем их до румяной корочки на сливочном масле. Добавляем сливки и тушим 6–8 минут. Солим, перчим.

  2. В миске взбиваем яйцо, добавляем туда натертый сыр.

  3. Варим картофель, готовим пюре с добавлением сливочного масла, молока, половиной взбитого яйца и тертого сыра.

  4. Как только пюре немного остынет, наполняем им силиконовую форму для тарталеток, ровняя массу пальцами. Каждую корзиночку смазываем оставшейся смесью взбитого яйца с сыром.

  5. В каждую корзиночку кладем грибную начинку, посыпаем сверху тертым сыром.

  6. Выпекаем в разогретой до 180–200 градусов духовке примерно 12–15 минут. Как только корзинки из картофеля станут золотистыми — блюдо готово.

Какое блюдо захотелось приготовить?

Жареная картошка с грибами — любимое блюдо! В любых вариациях
Попробую приготовить тушеные лисички с картофелем в сметане
Картошка, курица и лисички — интересное сочетание
Обязательно приготовлю на праздник картофельные тарталетки с лисичками
Оказывается, картошку с грибами можно приготовить в мультиварке. Интересно!
Я не ем картошку с грибами. Тяжелое блюдо

Раньше мы рассказывали, где растут лисички. Август — месяц их активного сбора. Вооружайтесь корзинами, а мы подскажем, куда идти.

Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
