Что приготовить из лисичек и картофеля: 6 рецептов вкуснейших блюд

Картошка с грибами — одно из популярнейших блюд русской кухни. Их можно жарить, тушить или запекать. И сейчас самое время насладиться по-настоящему летними блюдами: в лесах вовсю идут лисички, а в полях созрел молодой картофель. Не в силах это терпеть, мы решили немедленно разнообразить свой стол, и нашли 6 рецептов картошки с лисичками, и предлагаем и вам их попробовать.
Жареные лисички с картофелем
Классическое, ароматное и сытное блюдо. Нежные, чуть сладковатые лисички во время приготовления приобретут приятную упругость. Лук можно использовать любой — репчатый, белый, красный, шалот, порей.
Ингредиенты:
картофель — 1 кг;
лисички — 800 г;
лук репчатый — 2-3 шт.;
соль, перец черный молотый — по вкусу;
растительное масло для жарки.
Приготовление:
Отвариваем картофель в мундире, остужаем и чистим. Нарезаем ломтиками и обжариваем.
Лисички отвариваем в течении 15 минут, потом обжариваем с луком.
Добавляем к грибам обжаренную картошку, солим, перчим. На стол подаем со сметаной.
Тушеные лисички с картофелем в сметане
Картофель, нарезанный кубиками или брусочками, отлично тушится вместе с яркими, ароматными лисичками в густой сметане. Грибы отдают свой сладковатый вкус и аромат соусу, делая его насыщенным и бархатистым, а картофель становясь очень нежным и просто тает во рту.
Ингредиенты:
лисички — 300 г;
картофель — 800 г;
сметана — 3 ст. л.;
лук — 1 шт.;
морковь — 1/2 шт.;
вода — 150 мл;
соль, черный молотый перец — по вкусу;
растительное масло для жарки.
Приготовление:
Лук и морковь мелко нарезаем и выкладываем в сковородку с растительным маслом. Обжариваем на среднем огне, помешивая лопаткой.
Лисички тоже выкладываем в сковородку. Тушим, помешивая.
Картофель нарезаем кубиками, выкладываем в сковородку к грибам и овощам.
Солим по вкусу, вливаем воду, накрываем крышкой и тушим на среднем огне 10 минут.
Заправляем сметаной, перемешиваем, закрываем крышкой и тушим еще около 15–20 минут на малом огне.
Жареный картофель с лисичками и болгарским перцем
Для жарки лучше брать картофель некрахмалистых сортов — он не слипается и хорошо сохраняет форму. Золотистая хрустящая картошка отлично дополняется упругими, слегка сладковатыми лисичками. Сочный сладкий перец, нарезанный полосками, привнесет легкую сладость и приятный контраст текстур.
Ингредиенты:
Картофель — 3 шт.;
Лисички — 400 г;
Болгарский сладкий перец — 1 шт.;
Морковь — 1 шт.;
Луковица — 1 шт.;
Зубчики чеснока — 4 шт.;
Половина пучка зелени;
Соль, специи — по вкусу;
Растительное масло для жарки.
Приготовление:
Картофель нарезаем брусочками и обжариваем 10–12 минут до румяности.
Варим лисички 20 минут, обсушиваем и нарезаем.
Обжариваем лук с морковью в сковородке, отправляем туда лисички и жарим еще 10 минут, помешивая.
Добавляем туда же болгарский перец, а через 5 минут — картошку.
Готовим все вместе еще 5–7 минут. Солим, добавляем приправы и посыпаем рубленой зеленью с измельченным чесноком.
Картофель, запеченный с лисичками в мультиварке
Сытное блюдо, где каждый ингредиент раскрывает свой вкус. Картофель, приготовленный до нежной, рассыпчатой консистенции, прекрасно сочетается с лисичками, которые дают мягкость и насыщенный грибной аромат. Можно выбрать режим мультиварки «Выпечка» или «Тушение».
Ингредиенты:
картофель — 6–7 шт.;
лисички — 250 г;
лук репчатый — 1 шт.;
сыр твёрдый — 50 г;
сметана — 1,5 ст. л.;
майонез — 1,5 ст. л.;
маргарин — 1 ст. л.;
приправа овощная сухая — 1 ст. л.;
соль, черный молотый перец — по вкусу;
растительное масло для жарки.
Приготовление:
Лисички отвариваем в течение 20 минут, снимая пену.
Выкладываем лисички на сковороду с разогретым маслом и обжариваем в течение 10 минут.
Лук очищаем и мелко нарезаем. Добавляем к грибам и все вместе обжариваем.
Добавляем сметану, тушим около 3 минут, солим, перчим.
Картофель нарезаем кружочками толщиной 5–7 мм.
Чашу мультиварки обильно смазываем размягченным маргарином и выкладываем в нее половину кружочков картофеля. Посыпаем приправой с солью.
Поверх картофеля равномерно раскладываем грибную массу, закрываем оставшимся картофелем, снова посыпаем приправой и солью. Сверху смазываем майонезом.
Натираем сыр на крупной терке, посыпаем картошку сверху. Выбираем режим «Выпечка», готовим 45 минут.
Жареный картофель с лисичками и курицей
Универсальное блюдо подойдет для обычного ужина или праздничного стола. Хрустящая снаружи и мягкая внутри картошка идеально сочетается с сочными кусочками куриного филе, обжаренного до золотистого цвета. Нежные, чуть сладковатые лисички добавляют блюду лесной аромат и неповторимый вкус. Перед подачей блюдо лучше посыпать зеленью, тогда оно станет более нарядным.
Ингредиенты:
картофель — 4 шт.;
лисички — 200 г;
куриное филе — 300 г;
лук — 1 шт.;
зубчики чеснока — 2 шт.;
соль, перец — по вкусу;
зелень;
растительное масло для жарки.
Приготовление:
Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, солим, перчим, обжариваем на масле до золотистой корочки.
Добавляем мелко нарезанный лук и чеснок. Жарим еще несколько минут.
Картофель нарезаем брусочками, обжариваем до полуготовности в другой сковородке.
Лисички добавляем к курице с луком и жарим еще около 7 минут.
Добавляем картофель к курице с грибами, перемешиваем. Жарим все вместе еще пару минут.
Украшаем зеленью перед подачей.
Картофельные тарталетки с лисичками
А это изысканное и легкое блюдо прекрасно подойдет для званого ужина или домашнего праздника. К тому же выглядит закуска очень аппетитно. Основа из мягкого картофеля служит идеальной «корзинкой» для нежной начинки из ароматных лисичек. Украсит блюдо яркая зелень.
Ингредиенты:
картофель — 6-7 шт.;
лисички — 350 г;
яйцо — 1 шт.;
молоко — 70 мл;
сыр — 70 г;
сливочное масло — 30 г;
сливки 30% — 250 г;
соль, молотый черный перец — по вкусу;
зелень.
Приготовление:
Лисички режем на 2–4 части, мелкие грибы оставляем целыми. Обжариваем их до румяной корочки на сливочном масле. Добавляем сливки и тушим 6–8 минут. Солим, перчим.
В миске взбиваем яйцо, добавляем туда натертый сыр.
Варим картофель, готовим пюре с добавлением сливочного масла, молока, половиной взбитого яйца и тертого сыра.
Как только пюре немного остынет, наполняем им силиконовую форму для тарталеток, ровняя массу пальцами. Каждую корзиночку смазываем оставшейся смесью взбитого яйца с сыром.
В каждую корзиночку кладем грибную начинку, посыпаем сверху тертым сыром.
Выпекаем в разогретой до 180–200 градусов духовке примерно 12–15 минут. Как только корзинки из картофеля станут золотистыми — блюдо готово.
