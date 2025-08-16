Кабачковая икра на зиму: 5 рецептов вкуснейшей закуски

Если вы уже набрали столько кабачков, что их некуда девать, то у нас есть для вас несколько аппетитных способов от них избавиться

Вот и настала та пора, когда, куда бы вы ни пошли, повсюду вам будут встречаться кабачки. И каждый август дачники и огородники задаются одним и тем же вопросом: что приготовить из кабачков. Из всего многообразия рецептов не стоит забывать и о вечной классике — кабачковой икре. Оказывается, способов приготовить кабачковую икру значительно больше одного. Мы, например, среди кабачковых зарослей нашли пять таких и спешим ими с вами поделиться.