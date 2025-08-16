Кабачковая икра на зиму: 5 рецептов вкуснейшей закуски

Вот и настала та пора, когда, куда бы вы ни пошли, повсюду вам будут встречаться кабачки. И каждый август дачники и огородники задаются одним и тем же вопросом: что приготовить из кабачков. Из всего многообразия рецептов не стоит забывать и о вечной классике — кабачковой икре. Оказывается, способов приготовить кабачковую икру значительно больше одного. Мы, например, среди кабачковых зарослей нашли пять таких и спешим ими с вами поделиться.
Кабачковая икра на зиму
Кабачки — 1 кг, морковь — 300 г, лук репчатый — 200 г, масло растительное — 100 мл, томатная паста — 90 г, уксус яблочный — 1 столовая ложка, соль — 1,5 чайной ложки, сахар — 2 чайные ложки, чеснок — 2 зубчика, перец по вкусу.
Овощи вымыть, очистить и нарезать не очень крупными кусочками.
В сотейник налить третью часть растительного масла и обжарить репчатый лук до золотистого цвета. Вынуть лук на тарелку.
Добавить масло и обжарить морковь. Вынуть обжаренную морковь в отдельную посуду.
В казан добавить оставшееся масло и обжарить все кабачки, периодически помешивать.
Соединить все овощи. Обжаривать 15–20 минут при частом помешивании. Огонь — чуть ниже среднего.
Перетереть овощи в пюре блендером.
Поставить на огонь, довести до кипения, прогреть еще 10 минут под закрытой крышкой. Перемешать. Добавить томатную пасту, соль и сахар.
Снова прогреть икру в течение 10 минут под крышкой, добавить выдавленный чеснок и уксус.
Банки промыть и простерилизовать, крышки прокипятить. Раскладывать икру в банки и сразу же закатывать крышками. Банки перевернуть. Из этого количества получается 2 баночки классической кабачковой икры по 500 граммов.
Кабачковая икра с помидорами и болгарским перцем
Кабачок — 3 штуки, помидоры — 4–5 штук, болгарский перец — 2 штуки, лук — 4 штуки, морковь — 3 штуки, растительное масло — 4–6 столовых ложек, чеснок — 3 зубчика, яблочный уксус — 2 столовые ложки, соль и перец по вкусу.
Кабачки, помидоры и перцы нарежьте крупными кусочками, лук и морковь — толстыми кружочками.
Выложите на противень и полейте маслом. Запекайте час при температуре 180 градусов.
Переложите овощи в кастрюлю, добавьте рубленый чеснок, соль, перец. Измельчите массу блендером.
Поставьте на умеренный огонь и доведите до кипения. Периодически перемешивайте.
Снимите с огня, добавьте уксус, перемешайте, разложите икру по стерилизованным банкам.
Кабачковая икра с яблоками
Кабачок — 3 штуки, морковь — 1 штука, лук — 1 штука, растительное масло — 3 столовые ложки, помидоры — 2–3 штуки, зеленое яблоко — 2 штуки, чеснок — 1 зубчик, соль и перец по вкусу.
Морковь натрите на терке, обжарьте с маслом на сковородке вместе с луком и помидорами без кожицы.
Отдельно обжарьте кубики кабачков до мягкости. Выложите овощи в кастрюлю.
Яблоки очистите, нарежьте кубиками, добавьте к овощам. Тушите на умеренном огне полчаса, помешивая.
Добавьте измельченный чеснок, соль и перец. Готовьте еще полчаса.
Взбейте икру блендером, доведите до кипения, поварите еще 5 минут.
Готовую икру разложите по стерилизованным банкам.
Кабачковая икра с майонезом и томатной пастой
Кабачок — 3 штуки, лук — 2 штуки, майонез — 80–100 г, томатная паста — 100 г, растительное масло — 2 столовые ложки, сахар — 2 столовые ложки, соль и перец по вкусу, лавровый лист — 1 штука, яблочный уксус — 1 столовая ложка (по желанию).
Нарежьте кабачки и лук крупными кусочками и пропустите через мясорубку.
Выложите овощи в кастрюлю, добавьте майонез, томатную пасту и растительное масло, перемешайте.
Доведите смесь до кипения на среднем огне. Затем варите икру под крышкой на умеренном огне еще 1,5–2 часа, часто перемешивая.
Добавьте соль, сахар, перец и лавровый лист и, помешивая, тушите икру еще час.
Если боитесь, что икра испортится, за пару минут до готовности влейте в нее уксус и тщательно перемешайте.
Выньте лавровый лист, разложите икру по банкам.
Кабачковая икра с грибами
Кабачки — 2 кг, лук — 4 штуки, свежие грибы (белые, лисички, маслята) — 500 г, помидоры — 1 кг, растительное масло — 150 мл, куркума — 1 столовая ложка, сахар — 80 г, яблочный уксус — 5 чайных ложек, соль — по вкусу.
Кабачки нарежьте маленькими кубиками, лук порубите.
Грибы и помидоры вымойте, нарежьте кубиками.
Разогрейте в сотейнике половину масла, выложите лук, обжарьте до золотистого цвета. Добавьте куркуму, соль, специи.
Положите кабачки, жарьте на медленном огне 15 минут.
Добавьте помидоры, сахар, тушите еще 15 минут.
Грибы обжарьте отдельно, добавьте к овощам. Держите на огне еще 10–15 минут, чтобы жидкость испарилась, а икра загустела.
Влейте уксус и доведите до кипения.
Разложите горячую икру по банкам.
Любите кабачковую икру?
Есть у нас и другие коллекции рецептов. Если вы ими еще не воспользовались, то сейчас самое время:
Делаем заготовки из черники на зиму: 8 простых, вкусных и проверенных рецептов;
Как приготовить суп с лисичками: 6 рецептов самой вкусной грибовницы;
Что приготовить из черники: 8 простых и оригинальных рецептов вкусных блюд (даже суп);
Как вкусно приготовить кабачки с фаршем — 5 простых рецептов;
6 вкуснейших рецептов оладий из кабачков: такого вы еще не готовили.