Пропала мама с детьми. Онлайн
«Если вам не дарят кабачки, то с вами что-то не так»: как овощи могут привести к депрессии

«Если вам не дарят кабачки, то с вами что-то не так»: как овощи могут привести к депрессии

Стоит насторожиться, если вы не попали под летнюю раздачу кабачков

На эту тему есть много шуток и возмущений. Но повод ли это для грусти?

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

На эту тему есть много шуток и возмущений. Но повод ли это для грусти?

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

На дачах и огородах вовсю начали собирать урожай кабачков, которые всё теснее и теснее заполняют кладовки, подполы гаражей, балконы и всё доступное дачнику пространство. Начинается и активная раздача кабачкового урожая тем, кто оказался в поле зрения огородников. Но что делать тем, кому за всё лето не подарили ни одного кабачка? Клинический психолог рассказала нашим коллегам из V1.RU, что это не причина для депрессии, но и повод насторожиться.

Владелица крупного огорода, читательница V1.RU Лилия Казачкова рассказала, что пора сбора обильного урожая кабачков сейчас в самом разгаре.

— Кабачки в принципе растут очень большими, и их нужно срезать молодыми, иначе их потом тяжело чистить. У меня всего четыре куста, а с одного за лето вырастает по 15–20 штук, и, конечно, столько съесть самому просто невозможно, — рассказывает Лилия Казачкова. — Я отдаю их своим старшим дочкам или близким друзьям — в ящиках, кому по 10, кому по 15 штук. Или же сама что-то делаю из них: оладьи, блины, икру. Если посадить больше, то их определенно будет некуда девать. Уверена, что у каждого огородника всегда есть те, кто с удовольствием получает их в дар.

Однако есть люди, которые до сих пор еще ни разу не получали в подарок свежий ароматный и большой кабачок. Клинический психолог Анастасия Федорова считает, что это не равно признанию того, что эти люди плохие.

— Кабачков и вправду за лето появляется очень много. Обычно дачники их дарят друзьям, знакомым и в целом вообще всем, кто попадется на глаза, — рассказывает клинический психолог. — Дачники чаще всего куда идут? Либо к близким родственникам, либо к соседям, либо к коллегам, которые им симпатичны. И если вам до сих пор не подарили кабачок, то это не из-за того, что с вами что-то не так. Отсутствие кабачка не равно тому, что вы плохой человек. Не надо сразу разочаровываться из-за этого в жизни! Возможно, вы просто до сих пор не оказались в нужное время в нужном месте. Но вопрос «Если мне не дарят кабачки, то со мной что-то не так?» задать себе все-таки стоит.

ПО ТЕМЕ
Тимофей КрыловТимофей Крылов
Тимофей Крылов
Кабачок Психолог Лето
