Как вкусно приготовить кабачки с фаршем — 5 простых рецептов

Медленно, но верно оно приближается — кабачковое безумие. Если у вас есть дача и огород, то вы понимаете масштаб происходящего. Кабачок — овощ неприхотливый, растет быстро, много, и порой кажется, будто бесконечно. В итоге к сентябрю кабачков у вас настолько много, что невольно задумаешь — что со всем этим делать? Спокойствие! Как раз на этот случай у нас есть несколько рецептов — для тех, кому надоели классические оладьи и рагу из кабачков.

Кабачки запеченные с фаршем

Если у вас залежалось 3–4 средних кабачка, то присмотритесь к этому рецепту. Из перечисленных ингредиентов получится примерно 4 порции.

Кабачки среднего размера — 4 штуки;

фарш (курица, свинина или говядина) — 500 грамм;

крупная луковица;

два зубчика чеснока;

помидоры среднего размера — 2 штуки;

сливочное масло — 40 грамм (можно заменить на растительное);

зира — ½ чайной ложки;

твердый сыр — 100 грамм;

соль, перец, специи — по вкусу.

Подготовьте ингредиенты. Кабачки вымойте и разрежьте вдоль на половинки. Ложкой извлеките часть мякоти из середины, чтобы остались стенки толщиной около 1 см. Мякоть, которую вы вырезали из середины кабачков, измельчите. Порубите лук, чеснок, помидоры нарежьте кубиками.

В сковороде распустите сливочное масло. Положите лук с чесноком и, помешивая, подрумяньте в течение 5 минут на слабом огне. Добавьте фарш. Увеличьте огонь и жарьте, разбивая лопаткой комочки, до изменения цвета. Положите в сковороду к фаршу измельченные кабачки и помидоры. Жарьте, помешивая, на среднем огне 10 минут. Приправьте зирой, посолите и поперчите по вкусу.

Духовку нагрейте до 190 °C. Половинки кабачков уложите на противень или в форму. Распределите приготовленную начинку из фарша с овощами. Разровняйте тыльной стороной ложки. Сыр натрите на средней терке. Посыпьте кабачки с фаршем. Запекайте в духовке около 20–30 минут до румяной корочки сверху. На стол подайте горячими. Можно посыпать рубленой зеленью.

Рулетики из кабачков с фаршем

Любите сочетание мяса и овощей? Заверните фарш в ленты из кабачков и запеките с томатным соусом. И не забудьте посыпать сыром, чтобы получилась аппетитная корочка.

Кабачки — 2 штуки;

репчатый лук — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

фарш — 500 грамм;

сыр — 100 грамм;

томатная паста — 400 грамм;

растительное масло — 1 столовая ложка;

соль и перец — по вкусу.

Кабачки нарежьте тонкими лентами, лук — мелкими кусочками. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем. Распределите мясо по кабачковым лентам и скрутите рулетики.

Форму для запекания смажьте маслом и выложите в нее томатный соус. Сверху поместите рулетики из кабачков. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180 °С духовку примерно на 35 минут. Снимите фольгу и посыпьте рулетики тертым сыром. Запекайте еще 5–10 минут.

Запеканка из кабачков с фаршем

Вкусное блюдо для всей семьи, подходит не только на каждый день, но и на праздничный стол в качестве горячего.

Кабачки среднего размера — 3 штуки;

фарш — 500 грамм;

яйцо куриное — 4 штуки;

молоко — 120 мл;

помидоры — 2 штуки;

репчатый лук — 1 штука;

твердый сыр — 100 грамм;

мука пшеничная — 3 столовые ложки;

подсолнечное масло — 100 мл;

перец и соль — по вкусу.

Кабачки нарежьте кружками, посолите, запанируйте их в муке. Обжарьте с двух сторон на сковороде, но сильно не зажаривайте. На другой сковороде разогрейте масло, поджарьте лук, добавьте фарш, обжарьте лук с фаршем, посолив и поперчив. Не переусердствуйте с фаршем — не нужно его жарить до полной готовности, просто дайте мясу изменить цвет.

Помидоры помойте и нарежьте ломтиками. В большую форму выкладывайте слоями продукты: кабачки, фарш, помидоры, кабачки. Сверху натрите сыр. Яйца и молоко взболтайте со щепоткой соли, залейте уложенные слоями ингредиенты. Готовьте запеканку из кабачков с фаршем и помидорами в духовке при 200 градусах примерно 40–45 минут.

Фаршированные кабачки по-турецки

В овощах — ароматная начинка из говядины, риса и томатов с нотками цитруса и мяты. Подавайте фаршированные кабачки по-турецки с йогуртом или сметаной.

Кабачки — 6 штук;

репчатый лук — 1 штука;

помидоры — 5 штук;

петрушка — 1 пучок;

укроп — ½ пучка;

свежая мята — 4 веточки;

фарш — 200 грамм;

рис — 100 грамм;

томатная паста — 2 столовые ложки;

лимонный сок — 1 столовая ложка;

оливковое масло — 60 мл;

перец, паприка, соль — по вкусу.

Для соуса:

оливковое масло — 3 столовые ложки;

томатная паста — 2 столовые ложки;

паприка — 1 чайная ложка;

чеснок — 2 зубчика;

сушеная мята — 2 чайные ложки;

вода — 480 мл.

Срежьте плодоножки кабачков. Разрежьте овощи поперек пополам. Удалите мякоть, оставив стенки. Порубите лук, два помидора, петрушку, укроп и мяту. Смешайте с остальными ингредиентами для начинки. Нафаршируйте кабачки мясной массой. Сверху оставьте примерно 1 см. Остальные помидоры нарежьте дольками. Вставьте в верхушки кабачков. Поместите овощи вертикально в большую кастрюлю или казан.

В другой кастрюле приготовьте соус. Соедините масло, томатную пасту, паприку, измельченный чеснок и мяту. Подогревайте, помешивая, 1 минуту. Влейте теплую воду и вскипятите. Залейте фаршированные кабачки соусом. Накройте крышкой и доведите до кипения на среднем огне. После этого убавьте огонь и тушите около 45 минут, до мягкости кабачков и готовности риса.

Чебуреки из кабачков

Быстро, а главное — вкусно! Жареные кабачковые блинчики с фаршем на манер чебуреков. Уверены, приготовив однажды, захочется попробовать еще.

Фарш — 200 грамм;

кабачки — 3 штуки;

молоко — 350 мл;

яйца — 2 штуки;

лук репчатый — 1 штука;

мука — 250 грамм;

масло растительное — 70 мл;

соль и перец — по вкусу.

Кабачки натираем на терке, отжимаем. Мелко нарезаем лук. Добавляем яйца, перемешиваем. Добавляем соль и перец, снова перемешиваем. Вливаем молоко. Добавляем муку. Замешиваем тесто. Вливаем растительное масло. Можно добавить мелко нарезанный укроп. Сковороду смазываем маслом, вливаем половником кабачковое тесто, жарим блинчик на малом огне. Выкладываем на одну сторону немного фарша. Обжариваем. Затем заворачиваем свободный край на мясную начинку. Еще немного обжариваем. Выкладываем чебуреки из кабачков с мясом на блюдо и подаем к столу.