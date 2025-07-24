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Еда Лисички и белые уже пошли? Какие грибы искать в Ярославской области в июле и августе

Лисички и белые уже пошли? Какие грибы искать в Ярославской области в июле и августе

Миколог ответил, каким урожаем порадует лес в последний месяц лета

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Какие грибы искать в Ярославской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКакие грибы искать в Ярославской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Какие грибы искать в Ярославской области

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Ярославцам разрешили ходить в лес за грибами и ягодами, несмотря на особый пожароопасный режим. Теперь жители региона могут заниматься тихой охотой, не опасаясь штрафов.

А тут еще и приближается сезон, когда лес будет радовать разнообразием урожая. Миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, какие грибы искать в Ярославской области в августе.

По словам миколога, в июне в лесах региона уже можно встретить белые, лисички, подосиновики и подберезовики. Чем ближе осень — тем разнообразнее становится урожай.

«Июль — очень по-разному, потому что это бывает грибной пересменок между первой и второй летними волнами. Август — это начало второй летней волны. Соответственно, это — лисички, сыроежки, грузди плюс всё то, что было в июне. И сентябрь — это уже поздняя летняя волна, скажем так. Там начинаются классические осенние грибы. Сыроежки, грузди, рыжики. Ну и опять-таки то, что было до этого», — пояснил Михаил Вишневский.

По словам Михаила Вишневского, на максимум количество грибов в лесах выходит в начале сентября. А дальше идет на спад и ближе к зиме остаются виды грибов по типу вешенок.

Во время похода за грибами важно смотреть под ноги — летом змеи выбираются из своих убежищ, чтобы погреться на солнце. Биолог рассказала, как обезопасить себя во время встречи с ужом и гадюкой.

А вы любите ходить за грибами?

Да, всегда по возможности хожу в лес
Иногда, но не часто
Нет, не люблю походы в лес
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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Грибы Лес Тихая охота
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