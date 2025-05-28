В ярославском сливочном масле нашли кишечную палочку

В Ярославле нашли опасное масло Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Ярославской области обнаружили опасное сливочное масло. Как сообщили 27 мая в Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», три тонны масла, произведенного на ярославском предприятии, не соответствовали нормам.

«В пробе сливочного масла „Крестьянское 72,5%“ по результатам экспертизы выявлены бактерии группы кишечной палочки и значительное превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов», — сообщили в лаборатории.

Это было выявлено после исследований образцов молочных продуктов. Проверка проводилась по заявке Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

По данным Россельхознадзора, бактерии группы кишечной палочки, мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы могут попадать в продукты из воды, с оборудования, рук рабочего персонала и из других источников. Такое масло может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита. Наихудшее осложнение — опасный для жизни гемолитико-уремический синдром с поражением почек. В наибольшей степени восприимчивы к данному заболеванию дети раннего возраста, пожилые и ослабленные люди. Консерванты в сливочном масле могут вызвать аллергию (кожную сыпь и отеки тканей). Также сорбиновая кислота разрушает витамин В12 в организме человека, что может привести к нервным расстройствам.

Результат исследования был направлен в Управление Россельхознадзора для принятия правовых мер реагирования.

В конце января 2025 года в сливочном масле «Крестьянское» уже находили кишечную палочку. Тогда объем партии некачественного сливочного масла составил около двух тонн. Его поставляли в другие регионы России.

Ранее специалисты находили признаки фальсификации во время проверки молочной продукции, которую поставляют в местное соцучреждение. Объектами проверки также было сливочное масло и сгущенное молоко.

Обновление на 15:00

В Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области пояснили, что в розничной продаже опасное масло отсутствует.

«Обнаруженное масло не относится к продукции ярославских производителей. В регионе в розничной продаже указанный продукт отсутствует. Нарушения выявлены у предприятия, занимающегося фасовкой сливочного масла. При этом, по имеющейся информации, ярославские производители масла данному предприятию свою продукцию не отгружали», — сообщили в пресс-службе регионального МинАПК.