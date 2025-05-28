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Кишечная палочка в масле
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Еда В ярославском сливочном масле нашли кишечную палочку

В ярославском сливочном масле нашли кишечную палочку

Оно продается во многих магазинах

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31 комментарий
В Ярославле нашли опасное масло | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославле нашли опасное масло | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле нашли опасное масло

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области обнаружили опасное сливочное масло. Как сообщили 27 мая в Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», три тонны масла, произведенного на ярославском предприятии, не соответствовали нормам.

«В пробе сливочного масла „Крестьянское 72,5%“ по результатам экспертизы выявлены бактерии группы кишечной палочки и значительное превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов», — сообщили в лаборатории.

Это было выявлено после исследований образцов молочных продуктов. Проверка проводилась по заявке Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

По данным Россельхознадзора, бактерии группы кишечной палочки, мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы могут попадать в продукты из воды, с оборудования, рук рабочего персонала и из других источников. Такое масло может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита. Наихудшее осложнение — опасный для жизни гемолитико-уремический синдром с поражением почек. В наибольшей степени восприимчивы к данному заболеванию дети раннего возраста, пожилые и ослабленные люди. Консерванты в сливочном масле могут вызвать аллергию (кожную сыпь и отеки тканей). Также сорбиновая кислота разрушает витамин В12 в организме человека, что может привести к нервным расстройствам.

Результат исследования был направлен в Управление Россельхознадзора для принятия правовых мер реагирования.

В конце января 2025 года в сливочном масле «Крестьянское» уже находили кишечную палочку. Тогда объем партии некачественного сливочного масла составил около двух тонн. Его поставляли в другие регионы России.

Ранее специалисты находили признаки фальсификации во время проверки молочной продукции, которую поставляют в местное соцучреждение. Объектами проверки также было сливочное масло и сгущенное молоко.

Обновление на 15:00

В Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области пояснили, что в розничной продаже опасное масло отсутствует.

«Обнаруженное масло не относится к продукции ярославских производителей. В регионе в розничной продаже указанный продукт отсутствует. Нарушения выявлены у предприятия, занимающегося фасовкой сливочного масла. При этом, по имеющейся информации, ярославские производители масла данному предприятию свою продукцию не отгружали», — сообщили в пресс-службе регионального МинАПК.

Там также отметили, что ярославские производители проходят обязательную сертификацию и маркируют свою продукцию знаком качества, что подтверждает ее безопасность и соответствие нормативам.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Кишечная палочка Сливочное масло Россельхознадзор
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Комментарии
31
Гость
21 час
Кто производитель?
Гость
20 часов
Ну и зачем умалчивать производителя? Видимо слишком популярен, чтобы его называть... Ярмолпрод?
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