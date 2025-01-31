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Еда «Может вызвать отравление»: в ярославском сливочном масле нашли кишечную палочку

«Может вызвать отравление»: в ярославском сливочном масле нашли кишечную палочку

Об опасном продукте рассказали в Россельхознадзоре

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В ярославском масле нашли опасные бактерии и вещества | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUВ ярославском масле нашли опасные бактерии и вещества | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В ярославском масле нашли опасные бактерии и вещества

Источник:

В сливочном масле ярославского производителя нашли бактерии группы кишечной палочки. Об этом 30 января сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Специалисты пояснили, что к ним поступило обращение с просьбой проверить качество сливочного масла производства ООО «Фермер», расположенного в Ярославле. Заявитель сообщил, что масло похоже на спред и имеет запах пальмового масла.

— С целью оценки качества сливочного масла производства ООО «Фермер» управлением 21 января 2025 года на указанном предприятии была отобрана проба масла сладкосливочного несоленого «Крестьянское» (ГОСТ 32261-2013), высший сорт, с массовой долей жира 72,5%, фасованного, — рассказали эксперты.

Результаты лабораторных исследований показали, что сливочное масло не соответствует нормам качества и безопасности.

 — В сливочном масле выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки, превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, наличие пищевых добавок (консервантов) — сорбиновой кислоты и ее солей (сорбатов). Кроме того, выявлено наличие растительных масел и жиров на растительной основе, а также нарушение соотношения метиловых эфиров жирных кислот, что свидетельствует о фальсификации продукции, — констатировали в Россельхознадзоре.

По данным Россельхознадзора, бактерии группы кишечной палочки, мезофильные аэробных и факультативно-анаэробные микроорганизмы могут попадать в продукты из воды, с оборудования, рук рабочего персонала и из других источников. Увеличение их свидетельствует о размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогены и микроорганизмы, вызывающие порчу продукта. Большое количество таких бактерий чаще всего свидетельствует о нарушениях санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов. Такое масло может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита. Наихудшее осложнение — опасный для жизни гемолитико-уремический синдром с поражением почек. В наибольшей степени восприимчивы к данному заболеванию дети раннего возраста, пожилые и ослабленные люди. Консерванты в сливочном масле могут вызвать аллергию (кожную сыпь и отеки тканей). Также сорбиновая кислота разрушает витамин В12 в организме человека, что может привести к нервным расстройствам.

В ведомстве сообщили, что объем партии некачественного сливочного масла составил около двух тонн. Его поставляли в другие регионы России. После проверки производственный сертификат на партию сливочного масла был аннулирован. Информация о нарушениях направлена в компетентные органы.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в Ярославле зарегистрирована одна компания с названием «Фермер». Она была образована в 2009 году. Юридически прописана на улице Марголина. В списке разрешенных видов деятельности — торговля мясом, овощами, фруктами, производство сливочного и топленого масла и другие. Учредителем компании является бизнесмен Евгений Чернов. Чистая прибыль компании за 2023 год составила 3,6 миллиона рублей.

Напомним, в декабре 2024 года Россельхознадзор сообщил, что в Ярославской области нашли опасные продукты питания, которые поставлялись в соцучреждения, в том числе в школы.

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Масло Еда Питание Нарушения Кишечная палочка Россельхознадзор
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