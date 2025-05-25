Рис с водорослями, необычное барбекю и хитрые чипсы: обзор китайской еды из русского магазина

Порой кажется, что невозможно попробовать все, представленное в магазинах Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Каждый из нас встречал в магазинах стенды с продукцией из Китая. На пачках с иероглифами изображены отборные кусочки мяса с ароматной лапшой, в порции белоснежного риса лежат свежие овощи и томленая курятина, а на тубусе с чипсами представлен аппетитный треугольник сыра, которого там, судя по размеру куска, в изобилии.

Мы купили несколько позиций китайской еды и представляем небольшой обзор, в котором рассказываем, можно ли полноценно поужинать такой пачкой или всё-таки она годится только для путешествия в плацкарте.

Обозреваем пять позиций Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











Рис быстрого приготовления

Первым делом решили оценить рис быстрого приготовления. Всё-таки лапша — это уже канон, а вот крупу в таком формате увидеть на полках можно редко, если только это не овсянка на завтрак. Стоимость риса — 149,99 рубля, в упаковке 155 граммов ингредиентов. Пачка выглядит позитивно: над миской еды изображен довольный рыжий кот в комбинезоне. Намек на рабочий класс?

Все любят котиков и их часто используют в рекламе Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











Заваривать рис по инструкции предлагается прямо в пачке. Внутри нее даже есть отметка, показывающая необходимый уровень воды для заварки. Упаковка снабжена зип-застежкой и плотно закрывается на те 10 минут, что готовится блюдо. Идея хорошая, но для наглядности мы всё же воспользовались тарелкой. В нее отправились три пакетика: крупа, сушеная зелень и соус.

На пакетике с рисом изображены трудолюбивые китайцы за сбором злаков Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











Рис для заваривания гораздо более мелкий, чем для полноценной варки. Полупрозрачные хлопья в кипятке слипаются в плотный комок, но после положенных 10 минут ожидания разбухают и превращаются в обычный гарнир.

Невероятно мелкие крупинки Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











На пачке было написано, что блюдо будет со вкусом курицы, но ни вкус, ни тем более ее фактическое наличие так и не обнаружились. Тем не менее рис с соусом и овощами оказался вкусным. В составе соуса были необычные ингредиенты: сычуаньский перец, имбирь, звездчатый анис (он же бадьян), тмин, ростки горчицы, перец чили. В овощную смесь вошли сушеные водоросли вакамэ, морковь, сушеная черешковая капуста.

Таким блюдом вполне можно поужинать и не чувствовать себя нищим Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











Что в итоге можно сказать о китайском рисе быстрого приготовления: яркая кислотность соуса, насыщенный аромат трав. Острота проявляется не сразу, она легкая и немного освежающая. Хорошо ощущаются пряности, слышен анис. Текстура риса мягкая, но крупинки не разваливаются. Удобно есть благодаря тому, что рис липкий и хорошо «кучкуется». Твердая пятерка из пяти. Если бы не непривычного размера рис, можно было бы подумать, что перед нами блюдо из азиатского кафе, приготовленное опытными поварами.

Лапша со вкусом курицы и грибов

Цена такой упаковки — 89,99, ее вес — 132 грамма. Заодно с ней же мы решили продегустировать соус барбекю, приготовленный китайцами.

Размер брикета лапши поражает воображение Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











Ни в одну из домашних мисок шайба сухой яичной лапши целиком не поместилась, пришлось ломать. В пачке, помимо нее, были пакетики с сушеными овощами и мясным соусом.

С учетом бульона даже на одного человека такой порции может быть многовато Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











Еще до заваривания появилось подозрение, что на такой объем лапши пакетик с соусом должен был быть побольше. И оно оправдалось. Несмотря на то, что даже визуально содержимое «вкусового» пакетика выглядит жирно, итоговое блюдо получилось пресным. Гранулы овощей похожи на кошачий корм, в пакетике с соусом есть намек на кусочки мяса. На этапе заварки грибной запах не ощущался.

Соус жирно поблескивает Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











Из плюсов: типичного аромата плацкарта от лапши не исходило. Как и в рисе, в составе приправы явно присутствовали травы, отдающие кислинкой и свежестью. В соусе есть намек на содержание курицы. Ингредиентов мало, из-за этого бульон получился пресноватым. Чтобы добавить пикантности, в ход пошел соус барбекю. Без скидки он стоит 199,99, но мы попали на акцию и купили его за 79,99. После добавления соуса в бульоне проступил аромат грибов. Магия.

110 граммов соуса в классической мягкой упаковке Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU По консистенции соус оказался достаточно текучим Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Итоговое резюме по китайской лапше со вкусом курицы и грибов. После заварки аппетитного аромата так и не появилось. Обычная яичная лапша, чуть резиновая. Соус барбекю оказался не таким уж и барбекю, каким мы его знаем. В составе присутствуют травы типа тмина и даурского дудника, а также устричный соус.

Родина барбекю — Америка, так что китайцы, по сути, представили свое видение соуса. Он получился кисловатый, пряный, с сильным запахом тмина — это прямо головная нота. С ним лапша обрела более насыщенный вкус и аромат. Но, в отличие от риса, это блюдо не тянет на продукт для ежедневного употребления. В соусе много добавок, которые не вызывают доверия, к тому же он мегасоленый. Общая оценка — 2 из 5 за лапшу, 3 из 5 за соус.

Китайские чипсы

Картофельные чипсы а-ля «Принглс» со вкусом сыра. В упаковке заявлено 85 граммов продукта, цена вопроса — 125,99.

Из-за пластикового контейнера упаковка заполнена не доверху Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











Тубус имеет пластиковую крышку, под которой герметичная фольга. В самой упаковке еще один дополнительный пластиковый контейнер со снеками. Хитро. Обычно упаковка такого формата подразумевает, что чипсы будут стоять внутри башенкой.

Если хотите попробовать чипсы, корытце нужно вытащить из тубуса полностью Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











Снеки оказались неплохие. Хрустящие, но не жесткие, в меру насыщенный вкус, ощущается сырный запах. Чипсины толстенькие, почти все доехали до магазинной полки целыми. Визуально мельче, чем «Лейс», и уж тем более «Принглс», но засчитать это за минус нельзя: такой формат удобнее есть и не крошить.

Правда остается открытым вопрос, зачем делать пачку в виде тубуса, если контейнер можно было упаковать более компактно. Общая оценка — 4 из 5 за сложности с упаковкой и высокий ценник при малом объеме.

В корытце лежат классические желтые кругляшки Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











Острый говяжий суп с лапшой

Масса содержимого — 145 граммов, стоимость — 154,99. На картинке изображены большие куски говядины и что-то вроде горошка. При этом в составе указано, что мясо есть только в соусе из белых говяжьих костей, содержащем аж 6% говядины.

Делаем ставки, господа: найдем ли мы внутри такие куски мяса, как на фото? Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











В перечне других ингредиентов есть сушеные капуста, кориандр, перец и лук. Вкус бульона более насыщенный, чем в случае с лапшой «курица/грибы». Блюдо действительно оказалось острым. И чуть другим по качеству в сравнении с упакованным в мягкую пачку.

В комплекте шла складная вилочка Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU











По вкусу напоминает бефстроганов с говядиной, но никакого мяса в блюде, разумеется, не попалось. Хотя на самой коробке всё выглядело максимально аппетитно. В целом аромат сильный, но ненавязчивый. Из всех видов испробованных блюд эта лапша наиболее похожа на те, что представлены в магазинах под другими брендами. Нет аромата непривычных нам трав и специй. По сытности, вкусу и консистенции бульона — 4 из 5 (минус один балл за отсутствие мяса).

А вы пробовали китайскую еду? Да, мне понравилось Да, не особо вкусно Нет, но хочу попробовать Нет, и не собираюсь