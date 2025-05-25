Рис с водорослями, необычное барбекю и хитрые чипсы: обзор китайской еды из русского магазина

Каждый из нас встречал в магазинах стенды с продукцией из Китая. На пачках с иероглифами изображены отборные кусочки мяса с ароматной лапшой, в порции белоснежного риса лежат свежие овощи и томленая курятина, а на тубусе с чипсами представлен аппетитный треугольник сыра, которого там, судя по размеру куска, в изобилии.
Мы купили несколько позиций китайской еды и представляем небольшой обзор, в котором рассказываем, можно ли полноценно поужинать такой пачкой или всё-таки она годится только для путешествия в плацкарте.
Рис быстрого приготовления
Первым делом решили оценить рис быстрого приготовления. Всё-таки лапша — это уже канон, а вот крупу в таком формате увидеть на полках можно редко, если только это не овсянка на завтрак. Стоимость риса — 149,99 рубля, в упаковке 155 граммов ингредиентов. Пачка выглядит позитивно: над миской еды изображен довольный рыжий кот в комбинезоне. Намек на рабочий класс?
Заваривать рис по инструкции предлагается прямо в пачке. Внутри нее даже есть отметка, показывающая необходимый уровень воды для заварки. Упаковка снабжена зип-застежкой и плотно закрывается на те 10 минут, что готовится блюдо. Идея хорошая, но для наглядности мы всё же воспользовались тарелкой. В нее отправились три пакетика: крупа, сушеная зелень и соус.
Рис для заваривания гораздо более мелкий, чем для полноценной варки. Полупрозрачные хлопья в кипятке слипаются в плотный комок, но после положенных 10 минут ожидания разбухают и превращаются в обычный гарнир.
На пачке было написано, что блюдо будет со вкусом курицы, но ни вкус, ни тем более ее фактическое наличие так и не обнаружились. Тем не менее рис с соусом и овощами оказался вкусным. В составе соуса были необычные ингредиенты: сычуаньский перец, имбирь, звездчатый анис (он же бадьян), тмин, ростки горчицы, перец чили. В овощную смесь вошли сушеные водоросли вакамэ, морковь, сушеная черешковая капуста.
Что в итоге можно сказать о китайском рисе быстрого приготовления: яркая кислотность соуса, насыщенный аромат трав. Острота проявляется не сразу, она легкая и немного освежающая. Хорошо ощущаются пряности, слышен анис. Текстура риса мягкая, но крупинки не разваливаются. Удобно есть благодаря тому, что рис липкий и хорошо «кучкуется». Твердая пятерка из пяти. Если бы не непривычного размера рис, можно было бы подумать, что перед нами блюдо из азиатского кафе, приготовленное опытными поварами.
Лапша со вкусом курицы и грибов
Цена такой упаковки — 89,99, ее вес — 132 грамма. Заодно с ней же мы решили продегустировать соус барбекю, приготовленный китайцами.
Ни в одну из домашних мисок шайба сухой яичной лапши целиком не поместилась, пришлось ломать. В пачке, помимо нее, были пакетики с сушеными овощами и мясным соусом.
Еще до заваривания появилось подозрение, что на такой объем лапши пакетик с соусом должен был быть побольше. И оно оправдалось. Несмотря на то, что даже визуально содержимое «вкусового» пакетика выглядит жирно, итоговое блюдо получилось пресным. Гранулы овощей похожи на кошачий корм, в пакетике с соусом есть намек на кусочки мяса. На этапе заварки грибной запах не ощущался.
Из плюсов: типичного аромата плацкарта от лапши не исходило. Как и в рисе, в составе приправы явно присутствовали травы, отдающие кислинкой и свежестью. В соусе есть намек на содержание курицы. Ингредиентов мало, из-за этого бульон получился пресноватым. Чтобы добавить пикантности, в ход пошел соус барбекю. Без скидки он стоит 199,99, но мы попали на акцию и купили его за 79,99. После добавления соуса в бульоне проступил аромат грибов. Магия.
Итоговое резюме по китайской лапше со вкусом курицы и грибов. После заварки аппетитного аромата так и не появилось. Обычная яичная лапша, чуть резиновая. Соус барбекю оказался не таким уж и барбекю, каким мы его знаем. В составе присутствуют травы типа тмина и даурского дудника, а также устричный соус.
Родина барбекю — Америка, так что китайцы, по сути, представили свое видение соуса. Он получился кисловатый, пряный, с сильным запахом тмина — это прямо головная нота. С ним лапша обрела более насыщенный вкус и аромат. Но, в отличие от риса, это блюдо не тянет на продукт для ежедневного употребления. В соусе много добавок, которые не вызывают доверия, к тому же он мегасоленый. Общая оценка — 2 из 5 за лапшу, 3 из 5 за соус.
Китайские чипсы
Картофельные чипсы а-ля «Принглс» со вкусом сыра. В упаковке заявлено 85 граммов продукта, цена вопроса — 125,99.
Тубус имеет пластиковую крышку, под которой герметичная фольга. В самой упаковке еще один дополнительный пластиковый контейнер со снеками. Хитро. Обычно упаковка такого формата подразумевает, что чипсы будут стоять внутри башенкой.
Снеки оказались неплохие. Хрустящие, но не жесткие, в меру насыщенный вкус, ощущается сырный запах. Чипсины толстенькие, почти все доехали до магазинной полки целыми. Визуально мельче, чем «Лейс», и уж тем более «Принглс», но засчитать это за минус нельзя: такой формат удобнее есть и не крошить.
Правда остается открытым вопрос, зачем делать пачку в виде тубуса, если контейнер можно было упаковать более компактно. Общая оценка — 4 из 5 за сложности с упаковкой и высокий ценник при малом объеме.
Острый говяжий суп с лапшой
Масса содержимого — 145 граммов, стоимость — 154,99. На картинке изображены большие куски говядины и что-то вроде горошка. При этом в составе указано, что мясо есть только в соусе из белых говяжьих костей, содержащем аж 6% говядины.
В перечне других ингредиентов есть сушеные капуста, кориандр, перец и лук. Вкус бульона более насыщенный, чем в случае с лапшой «курица/грибы». Блюдо действительно оказалось острым. И чуть другим по качеству в сравнении с упакованным в мягкую пачку.
По вкусу напоминает бефстроганов с говядиной, но никакого мяса в блюде, разумеется, не попалось. Хотя на самой коробке всё выглядело максимально аппетитно. В целом аромат сильный, но ненавязчивый. Из всех видов испробованных блюд эта лапша наиболее похожа на те, что представлены в магазинах под другими брендами. Нет аромата непривычных нам трав и специй. По сытности, вкусу и консистенции бульона — 4 из 5 (минус один балл за отсутствие мяса).
А вы пробовали китайскую еду?
Подводя общий итог по всем пяти позициям, нашим фаворитом стал рис в пачке с котиком. Действительно вкусно, сытно, необычные пряные приправы. На втором месте оказались чипсы с оценкой 4 из 5. Дороговато для такого количества, но ко вкусу претензий нет. Говяжий острый суп-лапша пригоден для перекуса в путешествии, соус барбекю станет открытием для любителей досолить, в лапшу с курицей и грибами могли бы добавить меньше лапши, но больше курицы и грибов.