900 рублей за кастрюлю: сколько стоит «борщевой набор» в Ярославле. Обзор

В Ярославле прогнозируется рост цен на продукты. Этот вопрос обсуждали в областной Думе в апреле. По мнению и. о. министра АПК и потребительского рынка региона Евгения Тихонова, стоимость продукты будет увеличиваться. Особо заметным станет рост цен на «борщевой набор», в который входят морковь, картофель, капуста, свекла и лук.
Мы решили проверить, сколько стоит «борщевой набор» в магазинах Ярославля. Для этого мы посетим рынок, сетевые магазины и гипермаркет. Так же к списку продуктов мы добавим говядину.
Для нашего борща возьмем:
500 грамм говядины;
400 грамм картофеля;
250 грамм капусты;
300 грамм свеклы;
100 грамм моркови;
150 грамм репчатого лука.
«Перекресток»
В «Перекрестке» нашлись все продукты. Многие овощи стоят около 100 рублей за килограмм. Мясо продается на развес.
говядина — 399,5 рубля по скидке, без нее — 484,5 рубля;
картофель — 43,6 рубля;
капуста — 18,4 рубля;
свекла — 26,9 рубля;
морковь — 4 рубля;
лук — 14,9 рубля.
Итоговая цена борща: 507,3 рубля.
«ВкусВилл»
Во «ВкусВилле» мясо продается в контейнерах и оно самое дорогое из обозреваемых магазинов.
говядина — поджарка за 663,6 рубля, филе — 796,2 рубля;
картофель — 50,4 рубля;
капуста — 21,7 рубля;
свекла — 26,1 рубля;
морковь — 6 рубля;
лук — 12,9 рубля.
Итоговая цена борща: 780,7 рублей с поджаркой, 913,3 рубля с говяжьим филе.
«Угличский» рынок
На рынке выбор овощей и мяса гораздо больше, чем в магазинах.
говядина — 350 рублей;
картофель — 38 рублей;
капуста — 20 рублей;
свекла — 36 рублей;
морковь — 12 рублей;
лук — 16,5 рубля.
Итоговая цена борща: 472,5 рубля.
Гипермаркет «Лента»
Если брать продукты по скидкам, то в гипермаркете получился самый дешевый борщевой набор из подборки.
говядина — 394,5 рубля по скидке, без нее — 452,5 рубля;
картофель — 29,2 рубля по скидке, без нее — 37,6 рубля;
капуста — 13,5 рубля по скидке, без нее — 22,2 рубля;
свекла — 11,1 рубля по скидке, без нее — 18,9 рубля;
морковь — 2,9 рубля по скидке, без нее — 4,7 рубля;
лук — 13,3 рубля по скидке, без нее — 14,1 рубля;
Итоговая цена борща: 464,5 рубля по скидке, без нее — 550 рублей.