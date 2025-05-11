900 рублей за кастрюлю: сколько стоит «борщевой набор» в Ярославле. Обзор

Обзор цен на продукты для борща в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле прогнозируется рост цен на продукты. Этот вопрос обсуждали в областной Думе в апреле. По мнению и. о. министра АПК и потребительского рынка региона Евгения Тихонова, стоимость продукты будет увеличиваться. Особо заметным станет рост цен на «борщевой набор», в который входят морковь, картофель, капуста, свекла и лук.

Мы решили проверить, сколько стоит «борщевой набор» в магазинах Ярославля. Для этого мы посетим рынок, сетевые магазины и гипермаркет. Так же к списку продуктов мы добавим говядину.

Для нашего борща возьмем:

500 грамм говядины;

400 грамм картофеля;

250 грамм капусты;

300 грамм свеклы;

100 грамм моркови;

150 грамм репчатого лука.

«Перекресток»

В «Перекрестке» нашлись все продукты. Многие овощи стоят около 100 рублей за килограмм. Мясо продается на развес.

говядина — 399,5 рубля по скидке, без нее — 484,5 рубля;

картофель — 43,6 рубля;

капуста — 18,4 рубля;

свекла — 26,9 рубля;

морковь — 4 рубля;

лук — 14,9 рубля.

Итоговая цена борща: 507,3 рубля.

«ВкусВилл»

Во «ВкусВилле» мясо продается в контейнерах и оно самое дорогое из обозреваемых магазинов.

говядина — поджарка за 663,6 рубля, филе — 796,2 рубля;

картофель — 50,4 рубля;

капуста — 21,7 рубля;

свекла — 26,1 рубля;

морковь — 6 рубля;

лук — 12,9 рубля.

Итоговая цена борща: 780,7 рублей с поджаркой, 913,3 рубля с говяжьим филе.

«Угличский» рынок

На рынке выбор овощей и мяса гораздо больше, чем в магазинах.

говядина — 350 рублей;

картофель — 38 рублей;

капуста — 20 рублей;

свекла — 36 рублей;

морковь — 12 рублей;

лук — 16,5 рубля.

Итоговая цена борща: 472,5 рубля.

Гипермаркет «Лента»

Если брать продукты по скидкам, то в гипермаркете получился самый дешевый борщевой набор из подборки.

говядина — 394,5 рубля по скидке, без нее — 452,5 рубля;

картофель — 29,2 рубля по скидке, без нее — 37,6 рубля;

капуста — 13,5 рубля по скидке, без нее — 22,2 рубля;

свекла — 11,1 рубля по скидке, без нее — 18,9 рубля;

морковь — 2,9 рубля по скидке, без нее — 4,7 рубля;

лук — 13,3 рубля по скидке, без нее — 14,1 рубля;