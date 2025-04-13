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Еда «Несмотря на сюрпризы погоды»: эксперты рассказали, какие продукты уберегут организм от стресса и болезней

«Несмотря на сюрпризы погоды»: эксперты рассказали, какие продукты уберегут организм от стресса и болезней

Публикуем список

737
12 комментариев
Эксперты рассказали, какие овощи и фрукты рекомендовано есть в апреле | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЭксперты рассказали, какие овощи и фрукты рекомендовано есть в апреле | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Эксперты рассказали, какие овощи и фрукты рекомендовано есть в апреле

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Весной врачи рекомендуют укреплять иммунитет сезонными фруктами и овощами. Несмотря на то, что на улице с каждым днем становится все теплее, вирусы не дремлют. Кроме того, наступает пора авитаминоза.

Специалисты Роспотребнадзора по Ярославской области подготовили список продуктов, которые стоит включить в рацион, чтобы усилить здоровье и внутреннюю защиту от вирусов.

«Несмотря на сюрпризы погоды в виде снегопадов и заморозков, природа начинает просыпаться ото сна. Учитывая это, а также авитаминоз, который обычно развивается в этот период, необходимо пересмотреть свой рацион питания и постараться уберечь организм от заболеваний, стрессов и весенних депрессий», — сообщили в ярославском ведомстве 10 апреля.

Что есть в апреле, чтобы не болеть:

  • белокочанная и цветная капуста, лук-порей, морковь, ревень, редис, редька, свекла, листовой цикорий, фенхель;

  • зеленый лук, кресс-салат, мята, петрушка, листовой салат, черемша, шнитт-лук, шпинат и щавель;

  • бананы, цитрусовые, яблоки и манго.

Ранее мы также публиковали перечень продуктов, которые добавят энергии.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Овощи Фрукты Авитаминоз Сезонные фрукты Продукты Здоровье
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Комментарии
12
Гость
3 часа
А мне так хочется тепла, Травы зеленой, солнца. Чтоб птичья музыка текла В открытые оконца. Чтоб теплый дождик проливной С небес на мир струился. Чтобы морской прибой волной О берег тихо бился.
Гость
3 часа
Приколисты😁 у людей на хлеб не всегда есть деньги, а пальмовое жорево (сыр молочка колбаса) уже росскошь по плану Таврического 👑🌙 даже килька в томатном соусе стала недоступна для недорогих россиян так держать Владимир 🌟
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