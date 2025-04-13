«Несмотря на сюрпризы погоды»: эксперты рассказали, какие продукты уберегут организм от стресса и болезней

Эксперты рассказали, какие овощи и фрукты рекомендовано есть в апреле Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Весной врачи рекомендуют укреплять иммунитет сезонными фруктами и овощами. Несмотря на то, что на улице с каждым днем становится все теплее, вирусы не дремлют. Кроме того, наступает пора авитаминоза.

Специалисты Роспотребнадзора по Ярославской области подготовили список продуктов, которые стоит включить в рацион, чтобы усилить здоровье и внутреннюю защиту от вирусов.

«Несмотря на сюрпризы погоды в виде снегопадов и заморозков, природа начинает просыпаться ото сна. Учитывая это, а также авитаминоз, который обычно развивается в этот период, необходимо пересмотреть свой рацион питания и постараться уберечь организм от заболеваний, стрессов и весенних депрессий», — сообщили в ярославском ведомстве 10 апреля.

Что есть в апреле, чтобы не болеть:

белокочанная и цветная капуста, лук-порей, морковь, ревень, редис, редька, свекла, листовой цикорий, фенхель;

зеленый лук, кресс-салат, мята, петрушка, листовой салат, черемша, шнитт-лук, шпинат и щавель;

бананы, цитрусовые, яблоки и манго.