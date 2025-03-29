«Зарядить организм энергией»: что есть весной, чтобы были силы — список продуктов от экспертов

Какие продукты нужно есть весной, чтобы были силы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Эксперты Роспотребнадзора по Ярославской области перечислили продукты, которые усилят иммунитет весной и добавят сил. Список овощей и фруктов, которые принесут пользу назвали в пресс-службе надзорного ведомства.

«В марте важно восполнить нехватку витаминов, чтобы поддержать ослабленный организм после зимнего периода, а заодно зарядить его энергией. Сделать это можно при помощи сбалансированного питания, в которое включены сезонные продукты», — сообщили эксперты.

Ярославцам стоит отдавать предпочтение корнеплодам, свежей зелени, цитрусовым и другим овощам и фруктам. Кроме того, рекомендовано добавить в рацион противовирусные хрен и чеснок.

Что есть весной, чтобы были силы:

лук, хрен и чеснок, редис, редьку и репу, турнепс;

разные виды капусты, сельдерей, цикорий, пастернак и ранний ревень;

свеклу, морковь и картофель, но употреблять их стоит в небольшом количестве;

петрушку, черемшу, шпинат;

ананас, апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, мандарин, яблоко.

Какие продукты нужно есть весной — список Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа









