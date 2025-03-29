НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

зап.

 758мм 47%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,68
EUR 89,66
Привезут детей из Белгородской области
Волга достигла минимума
Кто такие кавер-денсеры
Дети провалились под лед
Погода на выходных
Указ о весеннем призыве
Проблемы исторического дома
Подсветят мост
Аква-отель у Волги
Стала героиней мема про карлика-шейха
Еда «Зарядить организм энергией»: что есть весной, чтобы были силы — список продуктов от экспертов

«Зарядить организм энергией»: что есть весной, чтобы были силы — список продуктов от экспертов

Внесите эти продукты в свой рацион

220
4 комментария
Какие продукты нужно есть весной, чтобы были силы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие продукты нужно есть весной, чтобы были силы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие продукты нужно есть весной, чтобы были силы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Эксперты Роспотребнадзора по Ярославской области перечислили продукты, которые усилят иммунитет весной и добавят сил. Список овощей и фруктов, которые принесут пользу назвали в пресс-службе надзорного ведомства.

«В марте важно восполнить нехватку витаминов, чтобы поддержать ослабленный организм после зимнего периода, а заодно зарядить его энергией. Сделать это можно при помощи сбалансированного питания, в которое включены сезонные продукты», — сообщили эксперты.

Ярославцам стоит отдавать предпочтение корнеплодам, свежей зелени, цитрусовым и другим овощам и фруктам. Кроме того, рекомендовано добавить в рацион противовирусные хрен и чеснок.

Что есть весной, чтобы были силы:

  • лук, хрен и чеснок, редис, редьку и репу, турнепс;

  • разные виды капусты, сельдерей, цикорий, пастернак и ранний ревень;

  • свеклу, морковь и картофель, но употреблять их стоит в небольшом количестве;

  • петрушку, черемшу, шпинат;

  • ананас, апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, мандарин, яблоко.

Какие продукты нужно есть весной&nbsp;— список | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаКакие продукты нужно есть весной&nbsp;— список | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Какие продукты нужно есть весной — список

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ранее мы также публиковали перечень самых вредных завтраков и вместе с врачами публиковали список продуктов, которые помогут восстановиться в период болезни.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Продукты Иммунитет Овощи Фрукты Роспотребнадзор Витамины Питание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
29 минут
Плакат СССРовский вспоминается. "Заставляйте себя есть чёрную икру!!!"
Гость
30 минут
Денег платят только на чашку супа и шапку сухарей! Для кого статья???
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление