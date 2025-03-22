12 вредных завтраков: какие продукты нельзя есть утром ни под каким соусом

Обычно у нас нет много времени, чтобы приготовить себе толковый завтрак, и на стол попадает всё, что под руку подвернется. Главное — чтобы было сытно, питательно и — желательно — вкусно. Но у диетологов с гастроэнтерологами на утренний рацион своя точка зрения. Поэтому мы решили выяснить у них, какие продукты на завтрак совсем не годятся и почему.
- Йогурты, творожки
- Красное мясо
- Хлеб
- Дрожжевая выпечка
- Цитрусовые
- Груши
- Кофе
- Сладости
- Яичница с беконом
- Холодные напитки
- Быстрые завтраки
- Чеснок
- Что тогда есть?
Йогурты, творожки
Если вы наслушались рекламы о том, что в йогуртах полно полезных бактерий, и немедленно стали есть их каждое утро, можете смело забывать услышанное и убирать йогурты куда подальше. Не то чтобы они сильно вредны, но и пользы в них ноль. Утром после сна в человеческом желудке высокая концентрация соляной кислоты, а кислая среда убивает все полезные лактобифидобактерии, которые содержатся в «живых» кисломолочных продуктах. Поэтому йогурты, кефиры и прочую кисломолочку смело оставляйте на перекус — через 2–3 часа после завтрака.
Но это что касается натуральных йогуртов, в которых лактобифидобактерии действительно есть. В десертных вариантах вы вместо полезных бактерий вообще встретите один только сахар с добавками.
Красное мясо
С утра вообще меньше всего думаешь о стейках, но если вам вдруг захотелось позавтракать красным мясом, помните, что продукт это тяжелый, и организму, чтобы его переварить, придется потратить уйму энергии. А где ее утром взять?
— Организм устроен так, что утром очень активно работает поджелудочная, вырабатываются инсулин и кортизол, — объясняет диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Они в паре отвечают за то, чтобы клетки получили энергию, а энергия — это глюкоза. Поэтому утром нам нужны сложные углеводы. А такие продукты, как мясо, животные белки — их лучше оставить на вторую половину дня.
Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.
О бутербродах с колбасой лучше тоже забыть. С одной стороны, это лишние консерванты и красители, с другой — хлеб.
Хлеб
Белый хлеб — это быстрые углеводы. Сперва он резко повышает сахар в крови, потом так же резко его понижает. И вместо того, чтобы зарядиться энергией с утра пораньше, человек от таких сахарных качелей получает только ощущение усталости. Питательной ценности в таком завтраке никакой, зато чувства голода — сколько захочешь.
Тосты из белого хлеба тем более сложно назвать полезным началом дня. Вдобавок ко всем вышеперечисленным недостаткам хлеба в них могут содержаться еще и канцерогены — горелые корки обязательно напомнят вам о себе.
Дрожжевая выпечка
В случае с дрожжевой выпечкой ситуация со скачками сахара в крови (как в белом хлебе) усугубляется еще и маргариноподобными жирами и избытком сахара в ее составе. В результате здесь и сейчас от такого завтрака вы получите раздраженные стенки желудка и дискомфорт, а в перспективе — ожирение.
— Любой белый хлеб, любые быстрые углеводы, выпечка, какие-то дешевые макароны, лапша, любая мука высшего сорта — всё это вызывает процесс брожения, — добавляет Инна Зорина. — Потому что организм не готов с утра к быстрым углеводам. Это нагрузка и на желудок, и на кишечник, и на поджелудочную железу. Особенно тем людям, у которых предрасположенность к диабету, преддиабет, инсулинорезистентность. Это всё крайне неблагополучно сказывается на работе всего пищеварительного тракта. Страдают стенки желудка и поджелудочная железа.
Цитрусовые
В цитрусовых, в том числе в соках, содержатся аллергены и кислота, способная вызвать раздражение слизистой желудка и развитие гастрита.
— Апельсин — это кислый фрукт. А с кислыми фруктами и овощами нужно быть очень осторожными. Особенно натощак, — предупреждает Инна Зорина.
Так что главное правило: сначала нормальная еда, а потом уже цитрусовые.
Но если в цитрусовых есть хотя бы клетчатка, то в соках ее — кот наплакал. Так что вы получите разве что удар по поджелудочной железе. Кроме того, оголодавший организм воспринимает сок как еду и начинает вырабатывать большое количество инсулина.
Груши
Груши содержат много грубой клетчатки, которая может повредить слизистую пустого желудка, и кислот, которые плохо усваиваются и способствуют нарушению пищеварения.
Кофе
Кофе стимулирует повышенное производство кислоты в желудке, раздражает слизистую, что приводит к изжоге и тошноте. Если у вас вдобавок синдром раздраженного кишечника, то кофе только ухудшит его симптомы — рези в области брюшной полости, вздутие живота, повышенное газообразование и расстройства пищеварения.
— Кофеин расслабляет привратник желудка, вызывая рефлюкс — заброс желчи в пустой желудок и, как следствие, неприятные симптомы в виде тошноты, тяжести, нарушения стула, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — После еды, напротив, можно позволить себе чашечку кофе — источник микроэлементов и антиоксидантов.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
И не забывайте про сильный мочегонный эффект кофе.
Сладости
Сладости вредны сами по себе, а уж на голодный желудок — и подавно. Связано это с тем, что сразу после пробуждения поджелудочная не способна выработать должное количество инсулина, что чревато повышением сахара в крови и как результат — возникновением заболеваний глаз и развитием сахарного диабета. Большая доза сахара, попавшая в желудок с утра, заставляет поджелудочную работать на износ, а длительное увлечение сладкими завтраками выводит поджелудочную железу из строя.
Яичница с беконом
Такой завтрак для человека — калорийная бомба, напичканная насыщенными жирами, которые угнетают работу пищеварительной системы и могут спровоцировать гастрит.
Кроме того, и бекон промышленного производства, и колбаса — обработанное мясо. Так что если налегать на них каждый день, не за горами онкология: колоректальный рак, рак прямой кишки, поджелудочной железы и простаты. Их вообще лучше как можно реже включать в свое меню. А вот яйца (особенно если они не пожарены, а, например, сварены вкрутую или приготовлены в виде омлета или яйца-пашот) в качестве завтрака очень даже ничего.
Холодные напитки
Говорят, что утром полезно выпивать стакан воды. Но какую попало воду лучше не пить. А именно — холодную. Она никак не поможет вам запустить процесс пищеварения в начале дня, зато запросто вызовет раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника.
Если у вас еще и хронические заболевания пищеварительного тракта имеются, выпитые натощак холодные напитки могут привести к обострению. Также холодная жидкость приводит к сужению сосудов желудка, что ухудшает местное кровообращение и процесс переваривания пищи.
А вот стакан теплой воды с утра натощак стимулирует секрецию и моторику органов пищеварения.
— Вода не должна быть очень холодной или, наоборот, горячей, — уточняет Вероника Черанева. — Не стоит добавлять мед или лимон — эти продукты могут раздражать слизистую желудка.
Правда, есть и другое мнение относительно стакана теплой воды поутру.
— Какой-то суперграндиозной пользы от стакана теплой воды нет, — считает семейный врач Александра Мурашкина. — Нет прямой корреляции и нет доказательной базы. Утром организм и так начнет просыпаться и запускать все свои процессы, которые необходимы. Поэтому здесь нет такого, что обязательно нужно пить стакан теплой воды. Кому-то нравится — окей. Хуже это точно не сделает.
Александра Мурашкина — семейный врач высшей категории.
Быстрые завтраки
Быстрые завтраки — богатый источник углеводов, поэтому они моментально повышают уровень сахара в крови.
— Быстрые углеводы на завтрак вызывают «гормональные качели», — говорит врач-эндокринолог Ольга Головня. — В кровь поступает много глюкозы — и в ответ на это вырабатывается много инсулина. Уровень сахара в крови падает, и через час снова охота есть.
Ольга Головня — врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, диетолог «Новой больницы».
Так что к обеду вы окажетесь так голодны, что готовы будете корову съесть. А переедание еще никого до добра не доводило.
Чеснок
Есть на завтрак чеснок не лучшая идея хотя бы потому, что потом еще полдня не отделаться от специфического запаха, так что мы обычно не едим его утром из соображений здравого смысла. Но если аромат вас не останавливает, помните, что чеснок не только отнимает баллы харизмы, но и агрессивно действует на слизистую желудка. Стоит добавить его к своему завтраку, и изжога с дискомфортом не заставят себя долго ждать.
Что тогда есть?
Диетологи говорят, что здоровый завтрак должен быть прежде всего белковым. Главное, чтобы белок этот мы получали не из мяса.
— Идеально подойдут для завтрака яйца, рыба, морепродукты, творог, сыр, киноа и греча, — перечисляет Ольга Головня. — Белок — строительный материал для нашего организма. У него высокий термогенез (это энергия, которую тратит организм для усвоения и переваривания пищи). А это значит — завтракаем и не толстеем.
К завтраку полезно добавить немного жира. Но не с салом и разными грудинками. Куда полезнее будут сливочное масло, авокадо, орехи. Все они — источники энергии и помогают усвоить жирорастворимые витамины. Например, витамин D.
Также к завтраку стоит добавить клетчатку.
— Она содержится в овощах, фруктах, ягодах и зелени — петрушке, сельдерее, базилике и листовом салате, — говорит Ольга Головня. — Кроме того, полезны будут томаты. Они богаты ликопином, а он полезен для профилактики атеросклероза и онкологии. Кроме того, важный микроэлемент — лютеин, очень полезный для органов зрения, в особенности для сетчатки глаза, он отвечает за зоркость. Лютеином богат шпинат.
И не забывайте про зернобобовые, нут, чечевицу, которые являются источниками аминокислот и пищевых волокон, помогают снижать уровень холестерина и глюкозы. Правда, с бобовыми нужно быть осторожнее — они входят в список продуктов, которые приводят к вздутию.