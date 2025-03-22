12 вредных завтраков: какие продукты нельзя есть утром ни под каким соусом

Если вы наслушались рекламы о том, что в йогуртах полно полезных бактерий, и немедленно стали есть их каждое утро, можете смело забывать услышанное и убирать йогурты куда подальше. Не то чтобы они сильно вредны, но и пользы в них ноль. Утром после сна в человеческом желудке высокая концентрация соляной кислоты, а кислая среда убивает все полезные лактобифидобактерии, которые содержатся в «живых» кисломолочных продуктах. Поэтому йогурты, кефиры и прочую кисломолочку смело оставляйте на перекус — через 2–3 часа после завтрака.

Но это что касается натуральных йогуртов, в которых лактобифидобактерии действительно есть. В десертных вариантах вы вместо полезных бактерий вообще встретите один только сахар с добавками.