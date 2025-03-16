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Больше вреда, чем пользы: врачи рассказали, кому нельзя есть овощи

А вам лучше обходить их стороной?

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1 комментарий
Овощи кажутся нам здоровым выбором, но насколько это верная кажимость? | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUОвощи кажутся нам здоровым выбором, но насколько это верная кажимость? | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Овощи кажутся нам здоровым выбором, но насколько это верная кажимость?

Источник:

Мы обычно твердо уверены в том, что овощи — это сплошная польза. И не задумываемся, что в них может быть что-то вредное. Ну а о том, что кому-то их вовсе есть нельзя, даже мысли не допускаем. Однако врачи говорят, что некоторым людям от овощей лучше держаться подальше. Но кому нельзя есть овощи и какие именно?

  1. Капуста
  2. Свекла
  3. Помидоры
  4. Картофель
  5. Баклажаны
  6. Можно ли есть овощи детям
1

Капуста

Капусту врачи рекомендуют исключить из рациона сразу по нескольким причинам:

  • нарушение работы ЖКТ — в этом случае можно есть разве что вареную капусту;

  • заболевания щитовидной железы — капуста содержит йод в больших количествах;

  • обострение или воспаление язвы — капуста может стать причиной ухудшения состояния;

  • нарушенная функция поджелудочной железы и дефицит ферментов — свежая капуста вызовет сильный метеоризм, дискомфорт и боли в кишечнике.

Но если о том, что капуста приводит к метеоризму, многие могли догадываться, то другие эффекты не так очевидны.

— Осторожнее с капустой надо быть людям с проблемами ЖКТ, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Например, если у вас метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения, понятно, что потребление квашеной капусты не рекомендуется. Всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. В любом случае не стоит злоупотреблять капустой. Рекомендованная порция для здорового взрослого человека — не больше 150 граммов в день.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

2

Свекла

Свекла улучшает пищеварение, снижает уровень «плохого» холестерина в крови и обладает другими полезными свойствами, но в то же время она может нанести вред организму.

— Не стоит увлекаться ни сырой, ни вареной свеклой при гастрите с повышенной кислотностью, так как она способна еще больше повышать кислотность желудка, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Также свекла содержит большое количество оксалата кальция, поэтому следует осторожно ее употреблять пациентам с мочекаменной болезнью.

Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области, врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

В свекле много сахара, поэтому ее потребление стоит ограничить диабетикам. Тем, кто страдает остеопорозом (или склонен к нему), тоже лучше лишний раз не есть свеклу — она мешает усвоению кальция. Ну а любые расстройства кишечника свекла только усилит.

3

Помидоры

В одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы витамина С, необходимый для нормального роста тканей витамин В, а в кожуре содержится флавоноид нарингенин, способный уменьшать воспаления. Но главная томатная ценность — ликопин.

— Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний, — говорит Ирина Торопыгина. — Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина. Кроме того, помидоры снижают уровень «плохого» холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.

Но искать одну только пользу в помидорах не стоит. Во-первых, того же ликопина наш организм способен переваривать до 22 мг в сутки (а это меньше 3 средних помидоров). Во-вторых, многое зависит от того, где выращены помидоры: в садовой теплице или в грунте с химическими удобрениями. Во втором случае вы рискуете получить больше нитратов и других вредных веществ, чем пользы. Также изредка у людей бывает индивидуальная непереносимость.

— У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит Ирина Бородина. — При язве желудка и 12-перстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона. Томат провоцирует и без того повышенную кислотность, а из-за грубой клетчатки еще и раздражает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому воспаление этих органов усиливается. Противопоказаны помидоры при заболеваниях желчных путей и желчекаменной болезни, так как томаты обладают ярко выраженным желчегонным эффектом.

Тем, кто страдает желчекаменной болезнью, лучше всего согласовать свой рацион с врачом. Не исключено, что он вообще запретит помидоры.

Кстати, похудеть на помидорах не получится. Они, конечно, низкокалорийные (в среднем 18 ккал на 100 г) и на 95% состоят из воды, но у некоторых людей способны вызвать скачки сахара в крови. Похудеть из-за этого будет проблематично. Кроме того, в помидорах содержится много соли, которая разжигает аппетит.

4

Картофель

В картофеле содержится много калия, существуют даже разгрузочные дни на вареном картофеле, которые помогают вывести лишнюю жидкость из организма. Но он не считается продуктом здорового питания из-за негативного воздействия на уровень сахара в крови. И если бы это была единственная претензия диетологов! Больше всего вопросов к картошке — из-за крахмала.

— Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность: 75 ккал на 100 г продукта. Если есть картошку ежедневно, даже за неделю можно набрать килограмм лишнего веса. Но здесь всё индивидуально и зависит от профицита калорий у разных людей.

Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

5

Баклажаны

— Баклажан склонен аккумулировать соланин в процессе роста: чем старше ягода, тем больше яда содержит кожица, — говорит Ирина Бородина. — Поэтому при приготовлении кожицу лучше снимать. В мякоти баклажана также есть вредные вещества, которые стимулируют увеличение количества щавелевой кислоты в организме, что может стать причиной камней в почках.

Летальную дозу баклажанов вы вряд ли осилите. Даже для легкого отравления — с головной болью, диареей, тошнотой, временной дезориентацией и повышением температуры до 38 градусов — придется постараться.

Тем не менее стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть колит, холецистит, камни в почках, обостренный артрит, низкий уровень железа или аллергия на пасленовые.

6

Можно ли есть овощи детям

Детский гастроэнтеролог Олег Конойбецев говорит, что овощи в целом очень полезны для детского организма, так как содержат витамины, минералы, клетчатку и антиоксиданты. Поэтому их не зря вводят малышам как один из первых прикормов. Но в некоторых случаях овощи могут причинить вред.

— Изредка у детей может быть аллергия на определенные овощи. Причем даже на такие привычные нам, как морковь, тыква или картофель, — говорит Олег Конойбецев. — У грудных детей обычно это реакции замедленного типа, проявляющиеся на коже или в желудочно-кишечном тракте, — рвоты, жидкий стул и боли. У более взрослых могут встречаться острые реакции по типу орального аллергического синдрома.

Олег Конойбецев — врач — детский гастроэнтеролог детской поликлиники «Новой больницы».

У таких детей, говорит врач, аллергия на пыльцу (поллиноз) приводит к реакции на схожие аллергены в овощах. При оральном аллергическом синдроме детей беспокоит отечность и зуд слизистых рта, губ, глотки сразу после еды.

Кроме того, проблемы с пищеварением может вызвать реакция на FODMAP — группу углеводов, которые плохо всасываются в тонком кишечнике человека и приводят к повышенному газообразованию и болям в животе.

— Реакция на FODMAP индивидуальна, — уточняет Олег Конойбецев. — Некоторые люди могут переносить небольшие количества определенных овощей, в то время как другие должны избегать их полностью. Больше всего FODMAP-углеводов в таких овощах, как лук и чеснок, артишоки, спаржа, цветная капуста.

Некоторые овощи (например, свекла, шпинат, редис) могут накапливать нитраты, что особенно опасно для маленьких детей.

— Также маленькие дети (особенно до трех лет) плохо умеют жевать, поэтому им лучше не давать твердые овощи (например, морковь) в виде кусочков из-за опасности случайной закупорки дыхательных путей, — говорит Олег Конойбецев.

Иногда при повышенном риске накопления солей в почках и образования камней нефрологи могут ограничить определенные овощи.

ПО ТЕМЕ
Овощи Картофель Помидоры Баклажан Капуста Свекла Польза Вред Еда Врач Диетолог Нутрициолог
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Комментарии
1
Гость
59 минут
Что за тупизм, бегите от таких врачей.
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