Больше вреда, чем пользы: врачи рассказали, кому нельзя есть овощи

В одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы витамина С, необходимый для нормального роста тканей витамин В, а в кожуре содержится флавоноид нарингенин, способный уменьшать воспаления. Но главная томатная ценность — ликопин.

— Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний, — говорит Ирина Торопыгина. — Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина. Кроме того, помидоры снижают уровень «плохого» холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.

Но искать одну только пользу в помидорах не стоит. Во-первых, того же ликопина наш организм способен переваривать до 22 мг в сутки (а это меньше 3 средних помидоров). Во-вторых, многое зависит от того, где выращены помидоры: в садовой теплице или в грунте с химическими удобрениями. Во втором случае вы рискуете получить больше нитратов и других вредных веществ, чем пользы. Также изредка у людей бывает индивидуальная непереносимость.

— У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит Ирина Бородина. — При язве желудка и 12-перстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона. Томат провоцирует и без того повышенную кислотность, а из-за грубой клетчатки еще и раздражает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому воспаление этих органов усиливается. Противопоказаны помидоры при заболеваниях желчных путей и желчекаменной болезни, так как томаты обладают ярко выраженным желчегонным эффектом.

Тем, кто страдает желчекаменной болезнью, лучше всего согласовать свой рацион с врачом. Не исключено, что он вообще запретит помидоры.

Кстати, похудеть на помидорах не получится. Они, конечно, низкокалорийные (в среднем 18 ккал на 100 г) и на 95% состоят из воды, но у некоторых людей способны вызвать скачки сахара в крови. Похудеть из-за этого будет проблематично. Кроме того, в помидорах содержится много соли, которая разжигает аппетит.