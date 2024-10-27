Ярославский ресторан вошел в федеральный топ независимой премии. Что это за место

WHERETOEAT (WTE) — независимая ресторанная премия, учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. WHERETOEAT — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, центра России, юга России, Татарстана, Урала и Сибири. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Иными словами, тех, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.