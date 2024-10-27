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Еда Ярославский ресторан вошел в федеральный топ независимой премии. Что это за место

Ярославский ресторан вошел в федеральный топ независимой премии. Что это за место

Премию WHERETOEAT проводят ежегодно

1 068
10 комментариев

Ярославский ресторан попал в рейтинг лучших ресторанов

Ярославское заведение вошло в топ-10 победителей Национальной ресторанной премии WHERETOEAT CENTER 2024. Ресторан «Агапа» занял 10-е место.

— «Агапа» — ресторан авторской кухни, развивающий локальную гастрономическую культуру, объединяя ее с мировыми тенденциями, — сказано на сайте ярославского заведения.

WHERETOEAT (WTE) — независимая ресторанная премия, учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. WHERETOEAT — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, центра России, юга России, Татарстана, Урала и Сибири. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Иными словами, тех, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.

Все победители 2024 года:

  • 1-е место — ресторан «Кусто», Нижний Новгород;

  • 2-е место — ресторан «Гроза», Кострома;

  • 3-е место — ресторан Red Wall, Нижний Новгород;

  • 4-е место — ресторан «Ливингстон», Самара;

  • 5-е место — ресторан Yale, Нижний Новгород;

  • 6-е место — ресторан Ikra, Плес;

  • 7-е место — ресторан Nolan Wine & Kitchen, Пермь;

  • 8-е место — ресторан «19», Нижний Новгород;

  • 9-е место — ресторан «Сеновал», Воронеж;

  • 10-е место — ресторан «Агапа», Ярославль.

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Ярославцы могли быть и выше в рейтинге
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Комментарии
10
Гость
1 час
А где Москау, где Питер? Что, так всё плохо у них?
Гость
1 час
Национальная ресторанная премия "WHERETOEAT CENTER 2024", а на русском языке назвать конкурс нельзя????? Сколько можно засорять язык иноземщиной, кэшбэками, фудкортами, трэками и пр. Даже язык Эллочки-людоедки более понятен.
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