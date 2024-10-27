Ярославский ресторан вошел в федеральный топ независимой премии. Что это за место

Ярославское заведение вошло в топ-10 победителей Национальной ресторанной премии WHERETOEAT CENTER 2024. Ресторан «Агапа» занял 10-е место.
— «Агапа» — ресторан авторской кухни, развивающий локальную гастрономическую культуру, объединяя ее с мировыми тенденциями, — сказано на сайте ярославского заведения.
WHERETOEAT (WTE) — независимая ресторанная премия, учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. WHERETOEAT — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, центра России, юга России, Татарстана, Урала и Сибири. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Иными словами, тех, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.
Все победители 2024 года:
1-е место — ресторан «Кусто», Нижний Новгород;
2-е место — ресторан «Гроза», Кострома;
3-е место — ресторан Red Wall, Нижний Новгород;
4-е место — ресторан «Ливингстон», Самара;
5-е место — ресторан Yale, Нижний Новгород;
6-е место — ресторан Ikra, Плес;
7-е место — ресторан Nolan Wine & Kitchen, Пермь;
8-е место — ресторан «19», Нижний Новгород;
9-е место — ресторан «Сеновал», Воронеж;
10-е место — ресторан «Агапа», Ярославль.
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